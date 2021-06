Πελώνη: Μόνιμη μείωση του Φ.Π.Α. στα νησιά Χίος, Λέρος, Σάμος, Κως και Λέσβος

Στο Εθνικό Σχέδιο Ανάταξης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και στο γεγονός ότι η Ελλάδα ανήκει στις ωφελημένες χώρες από την κατανομή των κονδυλίων, καθώς δικαιούται περίπου 31 δισ. σε επιδοτήσεις και σε δάνεια, αλλά και στη μείωση του Φ.Π.Α. κατά 30% στα πέντε νησιά που φιλοξενούν δομές μεταναστών αναφέρθηκε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Όπως γνωρίζετε μπήκε ήδη σε εφαρμογή το Ταμείο Ανάκαμψης της Ε.Ε. με την έκδοση -για πρώτη φορά- κοινού χρέους υπέρ των κρατών-μελών της. Υλοποιείται έτσι μια πρωτοβουλία την οποία στήριξε εξαρχής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με οκτώ ακόμη ευρωπαίους ηγέτες. Και βέβαια είναι σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα ανήκει στις ωφελημένες χώρες από την κατανομή των κονδυλίων, καθώς δικαιούται περίπου 31 δισ. σε επιδοτήσεις και σε δάνεια» είπε η κ. Πελώνη.

«Για την αξιοποίηση των πόρων αυτών η Ελλάδα κατέθεσε -και μάλιστα από τις πρώτες χώρες της Ε.Ε.- Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είμαστε στην πρώτη ομάδα χωρών που λαμβάνει έγκριση. Για το γεγονός αυτό πραγματοποιήθηκε χθες εκδήλωση στην Αρχαία Αγορά, στην οποία μίλησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν» ανέφερε.

Η κ. Πελώνη σημείωσε ότι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιλαμβάνει 175 κρίσιμες επενδύσεις, έργα και μεταρρυθμίσεις. «Εκτιμάται, μάλιστα, ότι οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και τις ιδιωτικές επενδύσεις που θα κινητοποιηθούν θα αγγίξουν τα 100 δισ. ευρώ. Έτσι, σε ένα ορίζοντα 7ετίας, θα δημιουργηθούν στη χώρα μας επιπλέον 200.000 νέες θέσεις εργασίας και πρόσθετη εθνική ανάπτυξη που θα αγγίζει το 7%» είπε.

Επίσης είπε ότι όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, το σχέδιο θεμελιώνεται στο πνεύμα των ευρωπαϊκών επιταγών και αναπτύσσεται σε τέσσερις καθοριστικούς πυλώνες: Την πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, τις ιδιωτικές επενδύσεις με την αναβάθμιση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας. «Μάλιστα, στην πράσινη και στην ψηφιακή οικονομία κατευθύνονται και οι περισσότεροι πόροι. Εκτιμάται ότι εντός του 2021 θα εκταμιευθούν σχεδόν 8 δισ. ευρώ που θα χρηματοδοτήσουν, κυρίως, προγράμματα ηλεκτρικής διασύνδεσης νησιών αλλά και ενεργειακής θωράκισης επιχειρήσεων και κατοικιών» σημείωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος και ανέφερε ότι η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογράμμισε ότι το Σχέδιο που εκπονήθηκε στην Ελλάδα θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη που θα πετύχουν οι Έλληνες και θα ανήκει στους Έλληνες. Και πρόσθεσε ότι με αυτές τις μεταρρυθμίσεις και αυτό το Σχέδιο η Ελλάδα θα βγει πιο ισχυρή από ποτέ.

Μείωση του Φ.Π.Α. κατά 30% στα πέντε νησιά που φιλοξενούν δομές μεταναστών

Επίσης η κυβερνητική εκπρόσωπος είπε ότι στη χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup αξιολογήθηκε θετικά η 10η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας για την Ελλάδα και υπήρξε απόφαση εκταμίευσης του πέμπτου πακέτου μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, ύψους 748 εκατ. ευρώ.

«Αναγνωρίστηκε η άμεση και αποτελεσματική αντίδραση της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των οικονομικών επιπτώσεών της. Επικροτήθηκε η υλοποίηση, παρά τις αντίξοες συνθήκες, σημαντικών μεταρρυθμίσεων και διαρθρωτικών αλλαγών. Στο Eurogroup συζητήθηκε, αφού συμφωνήθηκε με τους θεσμούς, η πρόταση της κυβέρνησης για τη μόνιμη μείωση του Φ.Π.Α. στα νησιά Χίος, Λέρος, Σάμος, Κως και Λέσβος, όσο λειτουργούν σε αυτά δομές αιτούντων άσυλο. Έτσι την επόμενη εβδομάδα θα νομοθετηθεί ρύθμιση με την οποία θα προβλέπεται μείωση κατά 30% των συντελεστών του Φ.Π.Α. για τα νησιά αυτά για όσο διάστημα παραμένουν σε λειτουργία οι δομές αυτές» είπε.

Για την επιδημιολογική κατάσταση και τους εμβολιασμούς υπογράμμισε ότι εξακολουθεί να βελτιώνεται. «Ο μέσος κυλιόμενος αριθμός κρουσμάτων των τελευταίων επτά ημερών μειώθηκε σημαντικά στα 617 νέα κρούσματα ανά ημέρα, δηλαδή κατά 37% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Σημαντική μείωση υπάρχει και στον αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται λόγω κορονοϊού, καθώς και των διασωληνωμένων, γεγονός που επιτρέπει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας να επανέρχεται στην κανονικότητα» είπε, προσθέτοντας ότι η θετική αυτή εξέλιξη οδηγεί σε νέα βήματα ελευθερίας στην οικονομική και κοινωνική ζωή που αφορούν:

- Στη μείωση, από αύριο, της αναλογίας των πελατών από 1 άτομο ανά 25 τ.μ. σε 1 ανά 16 τ.μ. στο λιανεμπόριο.

- Στη λειτουργία των εμποροπανηγύρεων με το πρωτόκολλο λειτουργίας των λαϊκών.

- Στην επαναλειτουργία των παιδότοπων σε υπαίθριο χώρο με υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους τους εργαζόμενους και ενηλίκους πελάτες.

- Στην επαναλειτουργία των Luna Parks με συγκεκριμένες προϋποθέσεις (αποστάσεις, μάσκα, αντισηπτικό, κλπ).

- Στην επαναλειτουργία των Υπηρεσιών Ευεξίας.

- Στη δυνατότητα εκγύμνασης σε γυμναστήρια χωρίς μάσκες, μόνο για εμβολιασμένους, με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού.

- Στο άνοιγμα από 1ης Ιουλίου των κινηματογράφων 12μηνης λειτουργίας με το 50% της δυναμικότητάς τους, με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή αρνητικό self-test και την καθολική υποχρεωτική χρήση μάσκας, αλλά και με παράλληλη υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου για διευκόλυνση ενδεχόμενης ιχνηλάτησης.

Επίσης για την έναρξη των πανηγυριών πρέπει, όπως είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος, να ισχύουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

Να έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την ημερομηνία που το ποσοστό του πληθυσμού της οικείας Περιφερειακής Ενότητας που έχει εμβολιασθεί με μία δόση να είναι πάνω από το 50%.

Να υπάρχει σύσταση προς τους συμμετέχοντες για διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων πριν την συμμετοχή τους στην πανήγυρη

Να εφαρμόζονται τα μέτρα Δημόσιας Υγείας (τήρηση αποστάσεων, αντισηπτικά σε τραπέζια κλπ) με ευθύνη της οικείας Δημοτικής Αρχής.

Η κ. Πελώνη στη συνέχεια υπογράμμισε ότι οι θετικές εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας και της επανεκκίνησης της οικονομίας είναι μια κατάκτηση όλων των Ελλήνων την οποία οφείλουμε να διαφυλάξουμε και να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο, έτσι ώστε να αποτρέψουμε κάθε ενδεχόμενο νέας έξαρσης και να πάρουμε τις ζωές μας πίσω.

«Στην προσπάθεια αυτή, σύμμαχοί μας είναι η αξιοποίηση των self-test και η πρόοδος των εμβολιασμών. Αποφασίστηκε έτσι η διανομή των self-test, που ξεκίνησε από τον Απρίλιο και είχε προγραμματιστεί για δύο μήνες, να συνεχιστεί για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού. Παρόλα αυτά, οι φαρμακευτικοί Σύλλογοι Αχαΐας και Αττικής ανακοίνωσαν πως δεν θα συνεχίσουν τη διάθεση των self-test. Αποφασίστηκε έτσι να χρησιμοποιηθούν για την περιοχή της Αχαΐας, ως εναλλακτικό κανάλι, τα σούπερ μάρκετ της περιοχής, όπου υπάρχει ήδη συμφωνία. Το ίδιο θα γίνει στην Αττική εφόσον επιμείνει στην απόφασή του ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής» είπε.

«Μείζονος σημασίας για να χτίσουμε πιο γρήγορα το τείχος της ανοσίας είναι η συνέχιση των εμβολιασμών με τους ίδιους αυξημένους ρυθμούς και στο επόμενο διάστημα. Ήδη, άλλωστε, από την Τετάρτη, έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή του σχεδίου προτεραιοποίησης και όλοι οι συμπολίτες μας άνω των 18 ετών μπορούν να κλείνουν ραντεβού εμβολιασμού. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει περισσότεροι από 7.244.000 εμβολιασμοί. Μια δόση έχουν λάβει πάνω από 4.380.000 συμπολίτες μας, ενώ έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους περισσότεροι από 3.040.000» πρόσθεσε η κυβερνητική εκπρόσωπος.

Επίσης ανακοίνωσε ότι το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέλαβε τη σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής για πιθανή υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και τις διευκολύνσεις σε εμβολιασμένους και είπε ότι η σύσταση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Επιτροπής εντός της ημέρας.

Τέλος για το πρόγραμμα του πρωθυπουργού ανέφερε:

Τη Δευτέρα θα μεταβεί στην Αίγυπτο, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Προέδρου της. Στο Κάιρο, θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι και τον Πρωθυπουργό Μοσταφά Μαντμπούλι, ενώ θα συναντηθεί με μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου. Στη συνέχεια θα μεταβεί στην Αλεξάνδρεια, όπου θα επισκεφθεί το Πατριαρχείο και θα έχει συνάντηση με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεόδωρο Β΄.

Την Τρίτη, θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με το διάδοχο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Πρίγκιπα Mοχάμεντ μπιν Ζάγιεντ Αλ Ναχιάν.

Την Τετάρτη, θα συνεδριάσει υπό την προεδρία του το υπουργικό Συμβούλιο.

Κλείνοντας η κυβερνητική εκπρόσωπος συνεχάρη εκ μέρους της κυβέρνησης την Ελληνική Αστυνομία για την εξιχνίαση της στυγερής δολοφονίας στα Γλυκά Νερά που, όπως είπε, συγκλόνισε όλους τους Έλληνες.

Η κυβέρνηση θα λάβει τις αποφάσεις της με γνώμονα την δημόσια υγεία και τον σεβασμό στα ατομικά δικαιώματα

«Η κυβέρνηση θα λάβει τις αποφάσεις της με γνώμονα την δημόσια υγεία και τον σεβασμό στα ατομικά δικαιώματα, τη συλλογική ευθύνη και την απαιτούμενη κοινωνική ευαισθησία» υπογράμμισε η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη σε ερώτηση για τη σύσταση της Επιτροπής Βιοηθικής, που απεστάλη το πρωί στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η κ. Πελώνη γνωστοποίησε ότι η σύσταση θα αναρτηθεί το μεσημέρι στον ιστότοπο της Επιτροπής Βιοηθικής και υπενθύμισε πως η κυβέρνηση έχει απευθύνει ερώτημα προς την Επιτροπή για συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες.

Στο μέτωπο των Ελληνοτουρκικών η κυβερνητική εκπρόσωπος επέμεινε πως θέση της Ελλάδος παραμένει ότι «η όποια θετική ατζέντα προς την Τουρκία, την οποία η χώρα μας στηρίζει, θα πρέπει να προωθείται με τρόπο σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο, που σημαίνει ότι παραμένει ο όρος να συνεχιστεί η αποκλιμάκωση και να αποφεύγει η Τουρκία προκλητικές ενέργειες. Κληθείσα, μάλιστα, να σχολιάσει δηλώσεις του Τούρκου προέδρου, Ταγίπ Ερντογάν περί της απευθείας επικοινωνίας των δύο ηγετών, η κ. Πελώνη διευκρίνισε πως «απευθείας επαφή σημαίνει απευθείας επαφή των δύο ηγετών» προσθέτοντας πως «πρακτικά κάποιος πρέπει να την κανονίζει και αρμόδια για αυτό από την πλευρά της Ελλάδος είναι η επικεφαλής του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού, Ελένη Σουρανή, και από την πλευρά της Τουρκίας ο Ιμπραήμ Καλίν.

Σε αυτό το σημείο, δε, η κυβερνητική εκπρόσωπος τόνισε ότι «επειδή διαβάζω διάφορα υπονοούμενα για την κ. Σουρανή ήθελα να πω πως τα θεωρώ βαθιά προσβλητικά για την πρέσβη κ. Ελένη Σουρανή, που έχει προσφέρει για 10ετίες στο διπλωματικό σώμα και η οποία χαίρει της απολύτου εμπιστοσύνης του πρωθυπουργού. Η κ. Πελώνη ερωτηθείσα σχετικώς, υπενθύμισε μάλιστα ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών και 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας και Νίκος Παναγιωτόπουλος μετείχαν και παρευρέθησαν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, αρχές της εβδομάδος, ενώ σε ό,τι αφορά την παρουσία της κ. Σουρανή στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε ότι «προέκυψε μία αλλαγή της τελευταίας στιγμής, όταν ο κ. Ερντογάν επέλεξε ως διερμηνέα του τον κ. Καλίν, ως εκ τούτου δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η κ. Σουρανή.

Σε ό,τι αφορά στο Μεταναστευτικό, η κ. Πελώνη σημείωσε πως το προσχέδιο των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι σαφές, δηλαδή, ότι δεν πρέπει να υπάρχει εργαλειοποίηση του Μεταναστευτικού, ενώ δήλωσε ότι είναι σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Αναφορικά με την ανακοίνωση του Φαρμακευτικού Συλλόγου για την αποτελεσματικότητα των self tests, η κ. Πελώνη σημείωσε ότι «η αποτελεσματικότητα των self tests έχει κριθεί από την πραγματικότητα, δηλαδή από τη μείωση του επιδημιολογικού φορτίου και τη συμβολή τους στην επανεκκίνηση δραστηριοτήτων. Κανένας φαρμακευτικός σύλλογος δεν είναι αρμόδιος να αποφανθεί για την αποτελεσματικότητα των self tests, πέραν της επιστημονικής κοινότητας».

Κατόπιν σχετικής ερώτησης, μάλιστα, η κυβερνητική εκπρόσωπος διέψευσε πως γίνονται εμβολιασμοί σε τουρίστες, που βρίσκονται σε κρουαζιερόπλοια. «Όχι δεν ισχύουν οι συγκεκριμένες πληροφορίες, δεν εμβολιάζουμε τουρίστες και δεν θα μπορούσαμε για κανένα λόγο να το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή όλα τα εμβόλια είναι διαθέσιμα για όλον τον πληθυσμό. Εμβολιάζουμε τα πληρώματα των κρουαζιερόπλοιων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ασφάλειας του τουριστικού μας προϊόντος, όπως θωρακίζουμε και τα νησιά μας στο πλαίσιο της επιχείρησης «Γαλάζια Ελευθερία».

Η κ. Πελώνη επανέλαβε, δε πως ανάμεσα στην χώρα μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει συντονισμός για κάποιες χώρες, που μπαίνουν στον θετικό κατάλογο, κάτι, που όπως είπε, θα αποτυπωθεί στην επόμενη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Σε ερώτηση σχετικά με τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας, η κ. Πελώνη τόνισε ότι τα κόμματα δεν κάνουν κούρεμα στα χρέη τους και παρέπεμψε για το ζήτημα σε σχετικές ανακοινώσεις του κόμματος.

Τέλος, σε ερώτηση κατά πόσον η κυβέρνηση σχεδιάζει να αποκτήσει νέο πρωθυπουργικό αεροσκάφος, η κυβερνητική εκπρόσωπος σημείωσε ότι πράγματι εξετάζεται να αποκτηθεί ένα νέο μεγαλύτερο αεροσκάφος με μεγαλύτερες δυνατότητες, χωρίς καμία δημοσιονομική επιβάρυνση, καθώς θα πωληθεί ένα από τα τρία κυβερνητικά αεροσκάφη, που υπάρχουν σήμερα».

