Γεωργιάδης: Τον χειμώνα οι εμβολιασμένοι θα μπορούν να μπαίνουν σε κλειστούς χώρους, οι ανεμβολίαστοι όχι

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην ΕΡΤ έκανε λόγο μεταξύ άλλων για λάθη στην επικοινωνιακή διαχείρηση όσον αφορά στους εμβολιασμούς ενώ υπογράμμισε ότι το νομικό πλαίσιο επιτρέπει την απόλυση υπαλλήλου που αρνείται να εμβολιαστεί.

«Χθες ήρθε στο γραφείο μου ένας μεγάλος ξενοδόχος και μου έθεσε το ζήτημα ότι ένα μικρό κομμάτι του προσωπικού δεν θέλει να εμβολιαστεί. Καταλήξαμε ότι θα πρέπει να ενημερώσουμε τους εργαζομένους ότι για την ασφάλεια της επιχείρησης θα πρέπει να εμβολιαστούν όλοι και όποιος δεν θέλει να εμβολιαστεί, θα πρέπει να αναλάβει και τις συνέπειες της αποφάσεως του. Δεν μπορεί μια επιχείρηση να κινδυνεύει να κλείσει επειδή ένας υπάλληλος θέλει να ασκήσει το, δήθεν δικαίωμά του, να μην εμβολιαστεί. Στην υπάρχουσα εργασιακή νομοθεσία μια επιχείρηση μπορεί να απολύσει έναν υπάλληλο εάν ο εργαζόμενος θέτει σε κίνδυνο την επιχείρηση».

Στην ερώτηση των δημοσιογράφων εάν αυτό είναι έσχατο μέτρο ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων είπε:

«Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Αν ένας εργαζόμενος θέλει να θέσει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους συμπολίτες και συναδέλφους δεν μπορεί να έχει απαιτήσεις. Θέλεις να θέσεις σε κίνδυνο τους άλλους, δικαίωμα σου», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε: “Όπως είπε χθες και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο, πουθενά το Σύνταγμα δεν κατοχυρώνει αυτόν που θέλει, με τη συμπεριφορά το, να θέσει σε κίνδυνο τους άλλους».



Σεβαστή η ανθρώπινη ανησυχία για το εμβόλιο



«Τον ανθρώπινο φόβο και την ανησυχία των συμπολιτών μου, κατά του εμβολίου, τον αντιλαμβάνομαι… Όλοι όσοι εμβολιαστήκαμε, είχαμε μια ανθρώπινη ανησυχία. Άλλο είναι η ανθρώπινη ανησυχία που είναι σεβαστή και άλλο είναι η αποδοχή ότι οι λίγοι μπορούν να καταστρέψουν τους πολλούς. Αυτό δεν γίνεται», υπερθεμάτισε ο κ. Γεωργιάδης.

Αναφορικά με τη συζήτηση για τις διευκολύνσεις που μπορούν να έχουν οι εμβολιασμένοι ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων δήλωσε: «Η κουβέντα για τα λεγόμενα προνόμια των εμβολιασμένων, που δεν είναι προνόμια αλλά περισσότερο βαθμοί ελευθερίας των εμβολιασμένων σε σχέση με τους ανεμβολίαστους θα ξεκινήσει όταν θα έχουμε πλέον δώσει στο σύνολο των κατοίκων της Ελλάδας την ευκαιρία του εμβολιασμού. Όταν πια θα είναι δεδομένο ότι κάποιος δεν έχει εμβολιαστεί όχι γιατί δεν θέλει αλλά γιατί δεν μπόρεσε. Νομίζω ότι δεν είμαστε μακριά. Αρχές Ιούλιου θα έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος… Τον χειμώνα οι εμβολιασμένοι θα μπορούν να μπαίνουν σε κλειστούς χώρους, οι ανεμβολίαστοι όχι».

Προβληματισμός για Κέρκυρα και Σάμο

«Διαβάζουμε χθες για την Κέρκυρα όπου έχουμε φτιάξει ένα σούπερ εμβολιαστικό κέντρο και πηγαίνουν αντί για 800 άτομα την ώρα, πέντε την ώρα. Αυτό είναι καταστροφή. Είσαι η Κέρκυρα, περιμένεις να έρθουν τουρίστες από την Μ. Βρετανία και να βγεις από την πορτοκαλί λίστα, αν έχεις κρούσμα κορονοϊού στην Κέρκυρα κλείνουν όλα και δεν πας να εμβολιαστείς… Δεν το καταλαβαίνω. Το ίδιο ισχύει στη Σάμο. Το γεγονός ότι η Σάμος έχει περάσει στα διεθνή μέσα ως παράδειγμα προς αποφυγή νομίζετε ότι κάνει καλό στα ξενοδοχείο και τα εστιατόρια της Σάμου; Θα έρθουν μετά από τρεις μήνες και θα λένε δεν πήγε καλά ο εμβολιασμός; Αν δεν εμβολιαστείς, τι να σου κάνει το κράτος;»



«Υπάρχει και μια φοβερή συνωμοσιολογία»

«Είναι προφανές ότι υπήρξε μια επικοινωνιακή διαχείριση λανθασμένη. Μια είδηση ενός ατυχούς περιστατικού που μπορεί να συνδέεται με το εμβόλιο, μπορεί και όχι, να παίζει πέντε μέρες στις ειδήσεις και όχι τα εκατομμύρια που δεν πάθανε τίποτα από το εμβόλιο, δεν παίζουν καθόλου. Υπάρχει το θέμα πώς χειρίστηκε το θέμα της AstraZeneca η Ευρωπαϊκή επιτροπή. Δεν λέω ότι έγιναν όλα τέλεια, αλλά υπάρχει και μια φοβερή συνωμοσιολογία», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.



Ναι στα self test από τα σούπερ μάρκετ

Αναφορικά με το θέμα των self test o κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι είναι βέβαιο ότι από την στιγμή που τα φαρμακεία θα σταματήσουν να διανέμουν self test θα βρεθούν άλλα κανάλια διανομής, όπως τα σούπερ μάρκετ. «Αν ρωτάτε την άποψη μου ως υπουργείο Ανάπτυξης για τα σούπερ μάρκετ, η θέση μου είναι 100%».