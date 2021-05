Μητσοτάκης: Απαιτούμε την απελευθέρωση των επιβατών – Αρκετά με τη Λευκορωσία

Μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, για την αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της Ryanair στη Λευκορωσία.

«Η αναγκαστική προσγείωση ενός εμπορικού αεροπλάνου για την κράτηση ενός δημοσιογράφου είναι μια άνευ προηγουμένου, συγκλονιστική πράξη. Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση όλων των επιβατών. Αύριο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να αντιμετωπίσει την ανάγκη να αυξηθεί η πίεση στη Λευκορωσία. Αρκετά» έγραψε στο twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στην «αεροπειρατεία» αεροσκάφους από Αθήνα προς Λιθουανία.

The forced landing of a commercial plane to detain a journalist is an unprecedented, shocking act. We demand all passengers’ immediate release. Tomorrow’s #EUCO must address the need to step up pressure on Belarus. Enough is enough.