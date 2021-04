Ελληνοτουρκικά: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Δένδια-Τσαβούσογλου

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου στο τουρκικού υπουργείο Εξωτερικών στην Άγκυρα με την ατζέντα των επαφών να περιλαμβάνει τις διμερείς, αλλά και οι ευρωτουρκικές σχέσεις.

Μάλιστα, ο κ. Δένδιας σε ανάρτησή που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ανέφερε: «Συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό μου M. Cavusoglu στην Άγκυρα. Συζητήσαμε για τις διμερείς και τις ευρωτουρκικές σχέσεις, τις περιφερειακές εξελίξεις και διεθνή ζητήματα».

I met with #Turkey’s FM @MevlutCavusoglu in #Ankara. Bilateral & #EU-Turkey relations, regional & international issues in focus. pic.twitter.com/eLYLWz5vbG