Σκληρό lockdown από αύριο σε Κάλυμνο και Εύοσμο. Ποιες περιοχές κοκκινίζουν, ποιες βγαίνουν

Eνημέρωση για τον κορωνοϊό από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά, την Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου και τον Επίκουρο Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκα Μαγιορκίνη.

Στην ενημέρωση συμμετέχει και ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, προκειμένου να απαντά σε ερωτήματα που αφορούν στο σύστημα Υγείας.

Τον λόγο πήρε αρχικά η Βάνα Παπαευαγγέλου, αναλύοντας τα επιδημιολογικά δεδομένα που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ.

Σταθερός ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων στην επικράτεια που υπολογίζεται σε 10.500 κρούσματα», είπε η καθηγήτρια και στην συνέχεια μίλησε και για την διασπορά των μεταλλαγμένων στελεχών του ιού στην κοινότητα.

Η ίδια μίλησε για σταθεροποίηση της επιδημιολογικής κατάστασης στην Αττική, με εξαίρεση την περιφέρεια των νήσων, ωστόσο τόνισε πως τα ενεργά κρούσματα είναι περίπου 5.000, δηλαδή σχεδόν τα μισά της χώρας.

Επεσήμανε εξάλλου πως το Rt μειώθηκε κάτω από το 1 στην Αττική, τονίζοντας πως τα μέτρα αρχίζουν να αποδίδουν τα μέτρα. «Η αύξηση των διασωληνώσεων αρχίζει να πιέσει λίγο το σύστημα στην Αττική», συνέχισε η ίδια.

Ακολούθως τόνισε πως υπάρχει ανησυχία για τον Εύοσμο, λέγοντας πως οι ειδικοί εισηγούνται lockdown και ιχνηλάτηση, ενώ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την ενδοοικογενειακή διασπορά, λέγοντας πως σε αυτό συμβάλλει και ο συγχρωτισμός με συναδέλφους στον χώρο εργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς ο καθένας έρχεται σε επαφή με διαφορετικά άτομα.

Φάκελος μάσκα

Η καθηγήτρια τόνισε πως η καθολική χρήση μάσκας είναι το πιο σημαντικό μη φαρμακευτικό μέτρο πρόληψης ενάντια στον κορονοϊό. «Όσο περισσότερο είναι το ποσοστό χρήσης μάσκας, τόσο μεγαλύτερο και το όφελος», υπογράμμισε, πριν πάρει τον λόγο ο Γκίκας Μαγιορκίνης, ο οποίος ανέλυσε τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα.

Οι μονάδες ΜΕΘ επιβαρύνθηκαν κατά 12% την περασμένη εβδομάδα, είπε ο Γκίκας Μαγιορκίνης και επεσήμανε πως την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται σταθεροποίηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία. Ακολούθως τόνισε πως υπάρχει ανησυχία για τον Εύοσμο όπου παρατηρείται διασπορά του νοτιοαφρικανικού στελέχους – που καθιστά λιγότερο αποτελεσματικά τα εμβόλια, λέγοντας πως οι ειδικοί εισηγούνται lockdown και ιχνηλάτηση.

Οι ανακοινώσεις Χαρδαλιά

Ακολούθως, τον λόγο πήρε ο Νίκος Χαρδαλιάς ο οποίος τόνισε

Στο «βαθύ κόκκινο» από αύριο ως την 1η Μαρτίου η Κάλυμνος και ο δήμος Κορδελιού – Ευόσμου.

Οι κόκκινες περιοχές

Παραμένουν Αχαΐα, Εύβοια, Μύκονος και Αττική.

Στο «κόκκινο» εντάσσονται:

Κεφαλονιά

Θάσος

Ηλεία (πλήν δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων)

Ηράκλειο Κρήτης

Δήμοι Κορίνθου και Νεμέας

Δήμος Άργους-Μυκηνών

Δήμος Ζίτσας στα Ιωάννινα

Δεν παρατείνονται τα μέτρα:

Δήμος Θήρας

Δήμος Αγίου Νικολάου στο Λασίθι Κρήτης

Δήμος Εορδαίας στην Κοζάνη

Ζάκυνθος

Σπάρτη

Τι ισχύει για τις περιοχές σε βαθύ κόκκινο

Αναστέλλεται η λειτουργία του λιανεμπορίου, καθώς και των κομμωτηρίων, των κουρείων, των κέντρων αισθητικής καθώς και των υπηρεσιών διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων, των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και των ΚΤΕΟ και των πρακτορείων ΟΠΑΠ.

Ανοιχτά παραμένουν μόνο τα super market, τα καταστήματα τροφίμων και τα φαρμακεία.

Αναστέλλεται, επίσης, η δια ζώσης λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων και των βρεφονηπιακών σταθμών. Τα σχολεία θα λειτουργούν με τη μέθοδο της τηλε-εκπαίδευσης. Να σημειωθεί ότι τα Δημοτικά Σχολεία και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί θα συνεχίσουν να λειτουργούν στους Δήμους Μυκόνου και Θήρας μόνο, λόγω της μη ανίχνευσης μεταλλάξεων, αλλά και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αιτιών της διασποράς του ιού στα νησιά αυτά.

Ελαχιστοποιούνται οι μετακινήσεις από και προς τους Δήμους – η είσοδος και η έξοδος από αυτούς του πέντε δήμους επιτρέπεται μόνο για λόγους εργασίας.

Αναστέλλεται, επίσης, η λειτουργία των Δικαστηρίων.

Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τέλεση κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών παρουσία πιστών στους χώρους λατρείας, με εξαίρεση τις κηδείες, καθώς και η ατομική προσευχή.

Επιπλέον, με δεδομένα τα ευρήματα που προέκυψαν από την ιχνηλάτηση, στις περιοχές αυτές αναστέλλεται και η οικοδομική δραστηριότητα για τις επόμενες 15 ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι και στις περιοχές αυτές, όπως και στις «κόκκινες» περιοχές:

Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των πολιτών από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 5 το πρωί, με μοναδική εξαίρεση τη μετακίνηση για λόγους υγείας, για λόγους εργασίας και για σύντομη βόλτα κατοικίδιου γύρω από τη μόνιμη κατοικία.

Παραμένουν σε αναστολή κάθε είδους αθλητικής δραστηριότητας, καθώς και η λειτουργία των χώρων πολιτισμού.

Ιδιαίτερα για τις περιοχές αυτές, τονίζεται η ανάγκη πιστής τήρησης τόσο του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και της τήρησης των αποστάσεων, καθώς και την εφαρμογή της τηλε-εργασίας στο μέγιστο δυνατό βαθμό (τουλάχιστον 50% για τις περιοχές αυτές).

Τα καταστήματα εστίασης λειτουργούν, όπως και σε όλη τη χώρα, με τη μέθοδο του take away και του delivery. Όσον αφορά στο take away, υπενθυμίζεται ότι αυτό δεν αποτελεί αυτοτελή λόγο μετακίνησης.