Ερντογάν κατά Μητσοτάκη: Μην μας προκαλείτε. Θα μάθετε καλά την τρέλα των Τούρκων

Προσωπική επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε στελέχη του κυβερνώντος κόμματος AKP.

Προκλητική γλώσσα από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ευθεία επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, στη διάρκεια ομιλίας του Τούρκου προέδρου ενώπιον των μελών του κόμματός του την Τετάρτη.



Αναφερόμενος στην Έλληνα πρωθυπουργό, ο Τούρκος πρόεδρος είπε: «Έκανα μια δήλωση πως μπορούμε να συναντηθούμε με τον Μητσοτάκη. Αν ψάχνετε για την ειρήνη, τότε μην με προκαλείτε. Είπαμε να ξεκινήσουν οι διερευνητικές επαφές, και ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη και τώρα ο Μητσοτάκης είναι ξανά προκλητικός. Κάθεστε στο τραπέζι και μετά σηκώνεστε και φεύγετε από αυτό. Μάθετε τα όριά σας. Αν δεν ξέρεις τα όρια σου, σημαινει πως εσυ έριξες κλωτσιά στο τραπέζι, δραπέτευσες απο το τραπέζι».



«Είναι προφανές αυτό που κάνετε στα νησιά. Δεν πρόκειται να ωφεληθείτε από αυτούς που εμπιστεύεστε. Οποιαδήποτε βοήθεια κι αν έρθει να ξέρετε πως η Τουρκία είναι όρθια, μπορεί να κάνει αυτό που πρέπει. Θα μάθετε καλά για την τρέλα των Τούρκων» είπε ο Τούρκος πρόεδρος, προφανώς αναφερόμενος στο αίτημα της τουρκικής κυβέρνησης για αποστρατιωτικοποίηση 16 ελληνικών νησιών.



Αναφορικά με το Κυπριακό, είπε: «Ο σκοπός των Ελληνοκυπρίων είναι να κυριαρχήσουν στο νησί. Ο ίδιος ο Ανάν μου είχε πει πως 'ασχολήθηκα με το θέμα τέσσερις φορές, απέτυχα σε όλες'. Η Τουρκία αποτελεί εγγυήτρια δύναμη για τους Τουρκοκύπριους και δεν θα κάνει τίποτε αρνητικό για εκείνους. Δεν υπάρχει άλλη λύση για την Κύπρο από τη λύση των δυο κρατών. Δεν μιλάμε για ομοσπονδία, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στο τραπέζι, είτε το θέλετε είτε όχι».

