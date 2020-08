Τσίπρας: Είμαστε πολύ περήφανοι για Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο

Είμαστε πολύ περήφανοι που ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έδωσαν το παράδειγμα παίρνοντας θέση κατά του ρατσισμού και της κοινωνικής αδικίας», έγραψε στο Twitter ο Αλέξης Τσίπρας

Την απόφαση των Μιλγουόκι Μπακς, να μην αγωνιστούν στον πέμπτο αγώνα των play offs του NBA, με τους Ορλάντο Μάτζικ, σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας.

«Συγχαρητήρια στους Μπακς. Είμαστε πολύ περήφανοι που ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έδωσαν το παράδειγμα παίρνοντας θέση κατά του ρατσισμού και της κοινωνικής αδικίας», έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας.

Congratulations @Bucks. We’re extremely proud for @Giannis_An34 and @Thanasis_ante43 setting an example by taking a stance against racism and social injustice.#BlackLivesMatter https://t.co/aZkmph1DDy