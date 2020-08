Η Αθήνα απαντά στις προκλήσεις της Τουρκίας με anti-Navtex - Ιδού ποιος δεν επιθυμεί αποκλιμάκωση

Σε μία ακόμη στρατηγική κίνηση στη "σκακιέρα" της Ανατολικής Μεσογείου προχώρησε η Αθήνα εκδίδοντας anti-navtex και ακυρώνοντας έτσι τη νέα τουρκική πρόκληση και τη navtex που εξέδωσε σήμερα η Άγκυρα για νέα περιοχή δραστηριότητας του τουρκικου ερευνητικού "Oruc Reis".

Μέσω του σταθμού του Ηρακλείου της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, η Αθήνα -σε ότι αφορά τη νεά τουρκική πρόκληση στην περιοχή- ενημερώνει ότι πρόκειται για μια ακόμα παράνομη δέσμευση, καθώς η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Μάλιστα, για ακόμη μία φορά καλεί τους ναυτιλλόμενους να αγνοήσουν την τουρκική Navtex.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι αρμοδιότητα για την εκπομπή αναγγελιών, βάσει των διεθνών κανονισμών έχει ο σταθμός του Ηρακλείου και στο πλαίσιο αυτό, η αντι-Navtex που εξέδωσε αφορά την ανατολική Μεσόγειο, ανοιχτά της Κύπρου.

Η ελληνική anti-navtex:

ZCZC HA79

271150 AUG 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 502/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA54-1085/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA54-1085/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 012059 UTC SEP 20.

NNNN

Η άμεση απάντηση της Αθήνας στις νέες προκλήσεις

Με αιχμηρό τρόπο απαντούν διπλωματικές πηγές στην Άγκυρα με αφορμή τη νέα προκλητική navtex της Τουρκίας.

«Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ποιος επιθυμεί την αποκλιμάκωση και ποιος όχι» ανέφεραν διπλωματικές πηγές.

«Ποιος καλεί προσχηματικά σε διάλογο και ποιος τον εννοεί πραγματικά» πρόσθεταν χαρακτηριστικά σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ

Υπενθυμίζεται ότι η νέα Navtex δεσμεύει περιοχή γύρω στα 10 με 15 μίλια βορειότερα από την προηγούμενη Navtex και μέρος της αφορά σε ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Είναι περίπου στην ίδια περιοχή με την προηγούμενη αλλά όχι ακριβώς στις ίδιες συντεταγμένες. Με την νέα NAVTEX για το Oruc Reis οι Τούρκοι επιμένουν να κινούνται πάνω στην ίδια γραμμή κάτω από το Καστελόριζο και κοντά σε Ρόδο και Κρήτη.

Δένδιας: Το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να ανέχεται συμπεριφορές που υπονομεύουν τη συνοχή του

Δείτε τη NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1085/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 27-08-2020 13:32)

TURNHOS N/W : 1085/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN BETWEEN 27 AUG-01 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.00 N – 027 59.77 E

34 12.28 N – 028 00.12 E

35 12.12 N – 030 22.15 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.58 N – 028 55.57 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 012059Z SEP 20

Θυμίζουμε ότι το πρωί η Τουρκία ανακοίνωσε μια νέα NAVTEX στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία θα πραγματοποιήσει άσκηση με πυρά στην Ανατολική Μεσόγειο από 1 έως 2 Σεπτεμβρίου. H άσκηση θα πραγματοποιηθεί ανοιχτά της Μερσίνας στα βόρεια της Κύπρου.

TURNHOS N/W : 1080/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 27-08-2020 09:30)

TURNHOS N/W : 1080/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 01 AND 02 SEP 20 FROM 0800Z TO 1500Z IN AREA BOUNDED BY;

36 40.00 N – 034 52.00 E

36 31.63 N – 035 14.20 E

36 27.11 N – 035 08.32 E

36 28.03 N – 035 05.55 E

36 24.23 N – 035 04.07 E

36 32.00 N – 034 42.00 E

CAUTION ADVISED.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ με νέες του δηλώσεις τόνισε ότι θα συνεχιστούν επ’ αόριστον οι σεισμικές έρευνές:

«Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα και τα δικαιώματα μας. Εχουμε τη δύναμη και τη θέληση και το λέμε και σήμερα. Θα συνεχίσουμε τις σεισμικές έρευνες όσο χρειαστεί μέχρι ολοκληρωθούν όλες οι έρευνες.

Δεν υπάρχει κάποιο χρονικό όριο ή περιορισμός. Εμείς ασκούμε τα δικαιώματα μας, κάνουμε συγκεκριμένες τεχνολογικές εργασίες εκεί. Οσο χρειαστεί εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τις έρευνες. Το υπουργείο Ενέργειας κάνει τις εργασίες κι εμείς ως Ένοπλες δυνάμεις είμαστε εκεί. Δεν έχει καμία διακοπή»