Προβληματισμός για τον κορονοϊό: Κυβερνητική τηλεδιάσκεψη και αυστηροποίηση των μέτρων

Αυστηρότερα μέτρα θα ισχύουν από σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου για κοινωνικές εκδηλώσεις και παραμονή σε κλειστούς χώρους, με απόφαση της Πολιτικής Προστασίας. Στόχος η αποτροπή της περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού, μετά την εκτόξευση των κρουσμάτων το τελευταίο διάστημα, γεγονός που προβληματίζει έντονα το κυβερνητικό επιτελείο, το οποίο αυτή την εβδομάδα πραγματοποιεί κύκλο τηλεδιασκέψεων.

Ειδικότερα, από σήμερα και μέχρι και τον Δεκαπενταύγουστο θεσπίζεται όριο 100 ατόμων σε τελετές γάμων, βαπτίσεων, κηδειών με τήρηση όλων των υφισταμένων υγειονομικών κανόνων.

Επιπλέον, από την ίδια ημέρα μέχρι και την Κυριακή 9 Αυγούστου, θα βρίσκεται σε ισχύ η ρητή απαγόρευση ορθίων πελατών σε όλα τα νυχτερινά κέντρα, μπαρ, κλαμπ, κέντρα ζωντανής μουσικής, μπαρ - εστιατόρια, καφέ-μπαρ, με δυνατότητα μετατροπής χρήσης σε καταστήματα με τραπεζοκαθίσματα.

Σε ό,τι αφορά στα πανηγύρια, η απόφαση της Πολιτικής Προστασίας προβλέπει τη ματαίωσή τους καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου.

Για τα μέτρα τήρησης των αποστάσεων στις παραλίες, αυτά θα παραταθούν μέχρι και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ενώ μέχρι την ίδια ημερομηνία παρατείνονται τα μέτρα τα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά πλοία.

Περιορισμός, παράλληλα, θα ισχύσει και στις μετακινήσεις των προσφύγων – μεταναστών στα ΚΥΤ της χώρας, με τα μέτρα προστασίας να παρατείνονται έως τις 31 Αυγούστου.

Κύπρος: Υποχρεωτικό τεστ κορονοϊού σε Έλληνες - Στην ταξιδιωτική κατηγορία Β η Ελλάδα

Τι προβλέπεται για πτήσεις και θαλάσσιες συνδέσεις

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά, παρατείνεται μέχρι τις 15 Αυγούστου η αναστολή αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων με Τουρκία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία.

Έως το Δεκαπενταύγουστο παρατείνεται επίσης η απόφαση για τις χερσαίες συνδέσεις συνοριακά σημεία εισόδου αρνητικού PCR τεστ 72 ωρών για Προμαχώνα, καθώς και η απόφαση για αρνητικό τεστ PCR 72 ωρών για τους προερχομένους αεροπορικώς από Βουλγαρία, Ρουμανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τέλος, από 1/8- 15/8 υπάρχει ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας και στους εξωτερικούς χώρους όταν δεν είναι εφικτή η τήρηση αποστάσεων.

«Παρακολουθούμε καθημερινά όλα τα δεδομένα που υπάρχουν σε σχέση με τα επιδημιολογικά φορτία. Προσαρμόζουμε τη στρατηγική μας σε κάθε αλλαγή των δεδομένων και ανάλογα με τις εξελίξεις είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε διάφορα μέτρα, εργαλεία που ανταποκρίνονται στο είδος της διασποράς και απαντούν στα ποιοτικά και χωροταξικά χαρακτηριστικά των κρουσμάτων πάντα με γνώμονα να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία, την υγεία των πολιτών. Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται χαλάρωση ως προς την τήρηση των μέτρων και φαινόμενα συγχρωτισμού και συνωστισμού τα οποία αποτυπώνονται στην αυξητική τάση των κρουσμάτων μας καθημερινά. Όπως σε όλη την προηγούμενη φάση, καθοριστικό παράγοντα στην επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας διαδραμάτισε η ευθύνη των πολιτών, η ατομική ευθύνη του καθενός από εμάς. Αυτό ήταν, αυτό είναι το μυστικό επιτυχίας της Ελλάδας και πρέπει και σε αυτή τη φάση όλοι μας να δείξουμε την ίδια υπευθυνότητα την ίδια εγρήγορση. Μπαίνουμε λοιπόν όλοι σε επιφυλακή χωρίς πανικό, αλλά με ευθύνη και κυρίως με συνέπεια, αφήνουμε πίσω τα φαινόμενα χαλάρωσης και ακολουθούμε πιστά τους κανόνες. Στόχος όλων μας, όπως έχουμε πει πολλές φορές, μέχρι να κερδίσουμε οριστικά τον πόλεμο πρέπει να είναι να μην χρειάζεται να ληφθούν άλλα μέτρα και για να γίνει αυτό πρέπει να τηρούμε πιστά αυτά που ισχύουν», υπογράμμισε την Παρασκευή ο κ. Χαρδαλιάς.

Τι ισχύει για τη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους

Αναλυτικά η απόφαση της κυβέρνησης προβλέπει την υποχρέωση χρήσης μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων).

Σχετικά με τα γραφεία, η χρήση μάσκας είναι απαραίτητη σε «χώρους γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών και ιδιωτικών επιχειρήσεων) όταν υπάρχει επαφή με το κοινό».

-Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήμα-τα

-Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα κατα-στήματα

-Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα

-Άλλο λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

-Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα

-Υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών των κινηματογράφων δωδεκάμηνης λειτουργίας (κλειστού τύπου)

-Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων

-Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

-Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων

-Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

-Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

-Υπηρεσίες διαιτολογίας

-Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων

-Υπηρεσίες μασάζ

-Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες

-Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων

-Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)

-Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)

-Καταστήματα οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας

-Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops in a shop)

-Καταστήματα λιανικού και χονδρικού εμπορίου τύπου (do it yourself and home improvement) που πωλούν βιομηχανικά είδη (χρώματα, σιδερικά, ξυλουργικά, ηλεκτρολογικά, έπιπλα, υγιεινής, κήπου, εργαλείων, διακόσμησης κ.λπ.)

-Μεμονωμένες επιχειρήσεις/καταστήματα με οριοθετημένο ή μη οριοθετημένο χώρο έκθεσης, εντός εμπορικών κέντρων (malls), εκπτωτικών χωριών και εκπτωτικών καταστημάτων (outlets)

-Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων / 92.00

-Επιχειρήσεις τροφίμων όπως υπεραγορές (σουπερ μάρκετ), παντοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία κ.λπ.

-Φαρμακεία

-Χώροι γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών και ιδιωτικών επιχειρήσεων) όταν υπάρχει επαφή με το κοινό

-Ανελκυστήρες

Οι εξαιρέσεις

Σημειώνεται ότι για τις δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής εξαιρείται η χρήση μη ιατρικής μάσκας από τον πελάτη, όταν πραγματοποιείται τοπική περιποίηση στο πρόσωπο.

Επίσης, από την υποχρέωση εξαιρούνται α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών.

Τι ισχύει στους χώρους λατρείας

Στους χώρους θρησκευτικής λατρείας (κάθε είδους και κάθε νομικού, κανονικού και εν γένει θρησκευτικού καθεστώτος ναών και παρεκκλησιών, ευκτηρίων οίκων, τεμενών και συναγωγών), κάθε δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους και χωρητικότητάς τους, στο σύνολο της επικράτειας, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τόσο κατά την τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστηρίων, κηδειών (και των σχετικών με αυτές θρησκευτικών λειτουργιών και λοιπών ιεροπραξιών και ταφικών εκδηλώσεων) και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, όσο και κατά την προσέλευση προσώπων για ατομική ή κατ' ιδίαν προσευχή.

Από την υποχρέωση εξαιρούνται οι θρησκευτικοί λειτουργοί κατά την τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστηρίων, κηδειών (και σχετικών με αυτές θρησκευτικών λειτουργιών και λοιπών ιεροπραξιών και ταφικών εκδηλώσεων) και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, καθώς και και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό που συμμετέχει σε αυτές, όπως ιεροψάλτες.

Τα προσωρινά μέτρα στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 κατ' εφαρμογή της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.43195 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας (Β' 2775), όπως εκάστοτε ισχύει, δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.

Το πρόστιμο

Στην περίπτωση εργαζομένων που δεν τηρούν τους κανόνες, επιβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ, ενώ ίδιο είναι το ύψος του προστίμου και για τα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες.

Προβληματισμός στην κυβέρνηση

Η έξαρση των κρουσμάτων κορωνοϊού προκαλεί προβληματισμό και ανησυχία στην κυβέρνηση.

Σήμερα, Δευτέρα, το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει τηλεδιάσκεψη με τους υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά και τον λοιμωξιολόγο Σωτήρη Τσιόδρα.

Αν και οι λοιμωξιολόγοι δεν κάνουν λόγο για δεύτερο κύμα της πανδημίας, εντούτοις, τα 185 κρούσματα σε ένα Σαββατοκύριακο και η αύξηση στις νοσηλείες μόνο εφησυχασμό δεν μπορούν να προκαλέσουν.

Στην τηλεδιάσκεψη η οποία θα επαναληφθεί την Τετάρτη και την Παρασκευή, θα εκτιμηθεί η κατάσταση. Στο τραπέζι είναι πια η λήψη ακόμα και πιο αυστηρών μέτρων.

Ωστόσο, ένα νέο γενικευμένο lockdown είναι εκτός συζήτησης, λόγω της εξαιρετικά δύσκολης κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η οικονομία. Θα καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια πάντως για την ευαισθητοποίηση των πιο νέων στους οποίους εντοπίζεται κατά κύριο λόγο η αύξηση των κρουσμάτων.

75 νέα κρούσματα και δύο θάνατοι

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Κυριακή 75 νέα κρούσματα του νέου κορωνοϊού στη χώρα εκ των οποίων τα 4 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 4662, εκ των οποίων το 54.7% αφορά άνδρες.

Από αυτά, τα 1.290 (27,7%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2308 (49.5%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Εξάλλου, 12 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 64 ετών. Οι δύο (16,7%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 66,7% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.

Παράλληλα, 128 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων

Αναλυτικά η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων έχει ως εξής:

- τέσσερα κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας,

- πέντε εισαγόμενα κρούσματα που προσήλθαν αυτοβούλως,

- 19 κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Αττικής, τρία εκ των οποίων σχετίζονται με συρροή στην εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης

- 15 κρούσματα από την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, *τέσσερα από τα οποία σχετίζονται με τον γάμο στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

- 13 κρούσματα από την περιφερειακή ενότητα Καβάλας, *11 από τα οποία σχετίζονται με συρροή στο εργοστάσιο επεξεργασίας κρέατος.

-Τέσσερα κρούσματα από την περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής.

-Ένα κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας.

-Ένα κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Ημαθίας.

-Ένα κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων.

-Ένα κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς.

-Ένα κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας.

-Ένα κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης.

-Ένα κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Κορινθίας.

-Ένα κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Πιερίας.

-Ένα κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Χανίων.

-Δύο κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου Κρήτης.

-Δύο κρούσματα από την περιφερειακή ενότητα Ξάνθης.

-Δύο κρούσματα από την περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας.

Τέλος, έχουμε δύο ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 208 θανάτους συνολικά στη χώρα. 67 (32.2%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες.

Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα NA έτη και το 95.7% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.