Χιλιάδες μουσουλμάνοι συγκεντρώθηκαν στην Αγία Σοφία. Με ύφος σουλτάνου ο Ερντογάν

Χιλιάδες Τούρκοι συγκεντρώθηκαν στο εσωτερικό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, νωρίς το πρωί της Παρασκευής για την πρώτη μουσουλμανική προσευχή στο χώρο, από τότε που ο Πρόεδρος της χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κήρυξε τζαμί το μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.



Πλήθος αστυνομικών ήταν παρόντες σε όλη την περιοχή για να διατηρηθεί η ασφάλεια και οι πιστοί μουσουλμάνοι προσκυνητές έμπαιναν στην Αγία Σοφία φορώντας μάσκες προσώπου ή κάθονταν έξω σε χαλιά προσευχής στην πλατεία Sultanahmet.



Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού λήφθησαν μέτρα, καθώς υπάρχουν πέντε διαφορετικοί ανοιχτοί χώροι για τους προσκυνητές για να αποφευχθεί ο συνωστισμός, ενώ θα γίνεται έλεγχος σε 11 διαφορετικά σημεία.



Με ύφος σουλτάνου ο Ερντογάν στην Αγία Σοφία



Λίγα λεπτά μετά τις δώδεκα το μεσημέρι, ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνοδευόμενος από τους πλέον υψηλόβαθμους υπουργούς του, μπήκαν στην Αγία Σοφία φορώντας λευκές μάσκες για την προστασία τους από τον Covid-19, επευφημούμενος από τη «λαοθάλασσα» που είχε συρρεύσει έξω από την Μεγάλη Εκκλησία. Με ύφος σουλτάνου πήρε τη θέση του στην πρώτη σειρά και γονάτισε πάνω σε γαλάζια χαλιά κατά την έναρξη μιας τελετής που σημαδεύει την επιστροφή της μουσουλμανικής λατρείας στο μνημείο.

Thousands of people gathered for #HagiaSophia’s first mass Friday prayer after conversion to The Hagia Sophia Grand Mosque. President Erdoğan and his close circle are inside the building, others scattered all over in predetermined areas (mostly for men) which are now full. pic.twitter.com/6JNbwmUMTO