Δένδιας - Πάιατ: Τα νησιά έχουν δικαίωμα σε ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα

Συνάντηση με τον Αμερικανό πρέσβη Τζέφρι Πάιατ πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Τα νησιά έχουν δικαίωμα σε ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα, όπως και η ηπειρωτική χώρα, επαναλαμβάνει ο Αμερικανός πρέσβης.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν περιφερειακά ζητήματα, η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Είχαμε την ευκαιρία σήμερα, με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, να επαναλάβουμε την στήριξή μας για εκεχειρία στη Λιβύη που οδηγεί σε πολιτική λύση, καθώς και το μήνυμά μας προς όλους τις εξωτερικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας και της Τουρκίας, να σταματήσουν τις αποστολές όπλων και τζιχαντιστών που εντείνουν τη βία, επισήμανε ο Αμερικανός πρέσβης με ανάρτησή του στο twitter μετά τη συνάντηση.

1/2 An important opportunity today w/Min. @NikosDendias to reiterate our support for a ceasefire in Libya leading to a political resolution & our call for all external parties, including Russia AND Turkey, to stop shipments of arms & jihadists that are deepening the violence. pic.twitter.com/ww3qqYguGk