H Ελλάδα απαντά στο όργιο προπαγάνδας Ερντογάν με βίντεο – χαστούκι

Με ένα βίντεο διάρκειας πέντε λεπτών, υπό τον τίτλο «Η αλήθεια για την κρίση στα ελληνικά σύνορα», η Αθήνα καταρρίπτει τους τουρκικούς ισχυρισμούς και τη μονταζιέρα της γείτονος η οποία έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία τις τελευταίες ημέρες με φόντο την προσφυγική κρίση στον Έβρο.



Το βίντεο, το οποίο παρουσίασαν στους ευρωπαίους εταίρους στις Βρυξέλλες, οι υπουργοί Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιώργος Κουμουτσάκος, αποτελεί την απάντηση της Ελλάδας στην τουρκική προπαγάνδα και το μπαράζ fake news που διασπείρονται από τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Αναρτώντας το στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, κάνει λόγο για κραυγαλέα προσπάθεια από την τουρκική πλευρά προκειμένου να προωθήσει το γεωπολιτικό της πρόγραμμα.



«Το χρονοδιάγραμμα της κρίσης στα ελληνικά σύνορα: μια κατάσταση που δημιουργήθηκε, οργανώθηκε και συντονίστηκε από την τουρκική κυβέρνηση. Δεν είναι ζήτημα προσφυγικό. Είναι μια κραυγαλέα προσπάθεια από την Τουρκία να χρησιμοποιήσει απελπισμένους ανθρώπους για να προωθήσει το γεωπολιτικό της πρόγραμμα» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Στέλιος Πέτσας.



Σημειώνεται πως τα fake news της Άγκυρας έχουν λάβει -πέρα από επίσημες ανακοινώσεις- τη μορφή στοχευμένων καταχωρήσεων στα social media και δημοσιευμάτων με υποτιθέμενα ντοκουμέντα, τα οποία μάλιστα βρίσκουν ανταπόκριση σε διεθνή μέσα.

A timeline of the crisis at the Greek border: a situation created, organised & coordinated by the Turkish Government. It is not a refugee issue. It's a blatant attempt by Turkey to use desperate people to promote its geopolitical agenda. #IstandwithGreece https://t.co/Y6vDOhAmgK