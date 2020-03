Η ηγεσία της ΕΕ στον Έβρο- Οι δηλώσεις Μητσοτάκη LIVE

Στον Έβρο και συγκεκριμένα την περιοχή της Αλεξανδρούπολης βρίσκονται από τη 1 το μεσημέρι της Τρίτης η ηγεσία της Ευρωπαίκής Ενωση, προκειμένου να πετάξουν με ελικόπτερο πάνω από τα ελληνοτουρκικά σύνορα και να ενημερωθούν για την κρίση του μεταναστευτικού.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου David Sassoli, τον Μαργαρίτη Σχοινά, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, τον πρωθυπουργό της Κροατίας Andrej Plenkovic και τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εσωτερικών της Κροατίας, Davor Bozinovic.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη σύντομη συζήτηση που είχε με τους επικεφαλής των Ευρωπαϊκών θεσμών στο αεροδρόμιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους ενημέρωσε για την κατάσταση που επικρατεί στα σύνορα της Ελλάδας, που είναι ταυτόχρονα σύνορα της Ευρώπης.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιβιβάστηκαν σε ελικόπτερο για να πετάξουν πάνω από τα χερσαία σύνορα με την Τουρκία και στις 14:15 θα προσγειωθούν στην περιοχή της Ορεστιάδας, όπου θα επισκεφτούν το Φυλάκιο 1. Θα ακολουθήσει ενημέρωση από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο.

Στις 15:30, ο πρωθυπουργός και οι επικεφαλής των τριών θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Michel, κυρία von der Leyen και κ. Sassoli, θα κάνουν κοινές δηλώσεις στα ΜΜΕ, στο Πνευματικό Κέντρο των Καστανιών.

Τον πρωθυπουργό συνοδεύουν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.

Visit to Orestiada with @PrimeMinisterGR to witness the situation on the borders of Europe.



We fully support the Greek efforts, protecting borders with respect for international law, human rights and dignity is essential.



Together with @vonderleyen @sassoli @AndrejPlenkovic pic.twitter.com/b9Qufo4t2q