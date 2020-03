Ο Μητσοτάκης την Τρίτη με την πολιτική ηγεσία της ΕΕ στον Έβρο - Στήριξη και από Τραμπ

Στον Έβρο μεταβαίνουν την Τρίτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι.

Θα συνοδέψουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα δει από κοντά την κατάσταση που επικρατεί στα ελληνοτουρκικά σύνορα, σε μια κίνηση συμβολισμού και στήριξης της παρουσίας χιλιάδων μεταναστών και προσφύγων στα σύνορα της Ελλάδας με σκοπό να μπούν στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού: «Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει αύριο, Τρίτη 3 Μαρτίου, στον Έβρο.

Στον Έβρο θα βρίσκονται επίσης, μαζί με τον πρωθυπουργό, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι».

EU Commission President @vonderleyen and @EP_President David Sassoli will join @eucopresident Charles Michel and me tomorrow on the Greek-Turkish land border.

Important statement of support by all 3 institutions at a time when Greece is successfully defending EU borders.