ΥΠΕΞ: Εκστρατεία παραπληροφόρησης από την Τουρκία – Αποτράπηκε η είσοδος σε 10.000 μετανάστες

Για εκστρατεία παραπληροφόρησης από τις τουρκικές αρχές κάνει λόγο με ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του στο twitter το υπουργείο Εξωτερικών, ενώ σημειώνει τα στοιχεία που έχουν καταγράψει οι ελληνικές αρχές στον Έβρο.

«Συνεχίζεται εκστρατεία παραπληροφόρησης από τουρκικές αρχές», σημειώνεται στο σχετικό tweet. «Η πραγματικότητα: Από χθες πρωί ως σήμερα πρωί αποτράπηκε είσοδος σε ελλ.επικράτεια (όλο τον Έβρο) σε 10.000 άτομα. 73 άτομα χωρίς σχέση με Ιντλίμπ εισήλθαν παράνομα σε ελληνικό έδαφος, συνελήφθησαν και σχηματίστηκαν δικογραφίες».

Ενώ με δεύτερο tweet στα αγγλικά προσθέτει: «Κανείς δεν μπορεί να διασχίσει τα ελληνικά σύνορα. Όλοι όσοι επιχειρούν παράνομη είσοδο, εμποδίζονται αποτελεσματικά. Οι αριθμοί που αναφέρουν οι τουρκικές αρχές είναι εντελώς ψευδείς και παραπλανητικοί».

Disinformation campaign by Turkish authorities continues. The reality: 10,000 people were prevented from entering Greek territory (all along Evros) from yesterday morning to this morning. 73 -unrelated to #Idlib- persons illegally crossed, were arrested & accordingly prosecuted https://t.co/bqN2V6CLDM