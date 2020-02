Ανάλυση Μιχάλη Ιγνατίου: Η Τουρκία μας κάνει πόλεμο χωρίς να ρίξει ούτε σφαίρα

Δυστυχώς, άνθρωποι χωρίς στον ήλιο μοίρα, έσπευσαν να πάνε στα ελληνοτουρκικά σύνορα



Είναι εντυπωσιακό ότι πήρε τόσο καιρό τους πολιτικούς μας, που επηρεάζονται από τη γνωστή εθνομηδενιστική και νεοφιλελεύθερη ελίτ της Αθήνας, ότι όλα όσα συμβαίνουν εναντίον της χώρας μας το τελευταίο διάστημα είναι ένα καλοστημένο σχέδιο της ισλαμικής Τουρκίας.



Η προχθεσινή αντίδραση του Ταγίπ Ερντογάν και η αναγγελία να στείλει -μέσω της Ελλάδας φυσικά- χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες στην Ευρώπη, πρόδωσε το σατανικό σχέδιό του στους τελευταίους αφελείς, διότι οι περισσότεροι Έλληνες το γνώριζαν…



Δυστυχώς, άνθρωποι χωρίς στον ήλιο μοίρα, έσπευσαν να πάνε στα ελληνοτουρκικά σύνορα, πιστεύοντας τα ψέματα των Τούρκων ότι δηλαδή θα βρουν ανοικτό τον δρόμο προς την Ευρώπη. Και βεβαίως, θα φροντίσει ο ταραξίας της περιοχής να ενημερωθούν οι άμοιροι που χρησιμοποιεί, ότι το δρόμο τον έκλεισε δήθεν η Ελλάδα.

Το σχέδιο του είναι φρικτό και πρέπει να αποτύχει. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη πρέπει να καταλάβει -και φαίνεται πως αρχίζει και το χωνεύει- ότι απειλείται η εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία. Ο Ερντογάν χρησιμοποιεί τους πρόσφυγες και τους μετανάστες ως όπλο εναντίον της Ελλάδας και κατ’ επέκταση της Ευρώπης.

Δεν έχει καμία ευαισθησία για τους ταλαιπωρημένους αυτούς ανθρώπους. Είναι το «όπλο» του για να κερδίζει δισεκατομμύρια ευρώ από τους εξωνημένους Ευρωπαίους και είναι το όχημα για να δημιουργήσει αξεπέραστα προβλήματα στην Ελλάδα.



Τι ζητούν από το ΝΑΤΟ και τους Ευρωπαίους ηγέτες οι ισλαμιστές της Άγκυρας; Βοήθεια για να εξέλθουν από μία άνευ προηγουμένου κρίση που δημιούργησαν οι ίδιοι για τους εαυτούς τους. Δεν ρώτησαν και δεν συμβουλεύτηκαν κανένα πριν εισβάλουν στη Συρία. Μπήκαν και ότι βγει. Και τώρα που ο σύμμαχός τους, Βλαντιμίρ Πούτιν τους δίνει τον ένα μπάτσο μετά τον άλλο, θυμήθηκαν ότι είναι σύμμαχοι των δυτικών. Από τους οποίους ο πρόεδρος της Τουρκίας απαιτεί να τον σώσουν. Να τον βγάλουν από την τρύπα στην οποία έχωσε ο ίδιος ο Ερντογάν το σχιζοφρενικό κεφάλι του.



Στα «τρελά» που λένε κατά καιρούς οι αφελείς Αμερικανοί, υπάρχουν και αλήθειες σκληρές και πικρές. Η Αμερικανίδα πρέσβειρα στο NATO Κέι Μπέιλι Χάτσινσον, προσωπική φίλη του Ντόναλντ Τραμπ, είπε την Πέμπτη αυτά που τα καταθέσαμε άπειρες φορές. Συγκεκριμένα υπογράμμισε:



Οι Τούρκοι τώρα «βλέπουν τη Ρωσία όπως είναι στ’ αλήθεια», βλέπουν «τι κάνει», κι όταν δέχονται επίθεση Τούρκοι στρατιώτες, αυτό πια «ξεπερνά ό,τι κι αν ενώνει την Τουρκία και τη Ρωσία».



Μεγάλη κουβέντα και αληθινή… Συμφωνούμε μαζί της, αλλά διαφωνούμε για το γεγονός ότι η Αμερική δίνει την μία μετά την άλλη την ευκαιρία στην Τουρκία να προσβάλει τα αμερικανικά στρατηγικά συμφέροντα και να μην τιμωρείται. Διότι όποτε οι Αμερικανοί αποφάσισαν να γονατίσουν τον Ερντογάν, ερχόταν στο μαντρί σαν χαριτωμένο σκυλάκι με τη γλώσσα έξω. Άρα μπορούν όποτε θέλουν να τον εξαναγκάσουν να κάτσει στ’ αυγά του.



Συμπλήρωσε η συμπαθής πρέσβειρα των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ:



Η Αμερική, είναι «ο σύμμαχος του παρελθόντος και του μέλλοντος» για τους Τούρκους.



Η δήλωσή της αυτή και μόνο αποδεικνύει την τεράστια αφέλεια που «δέρνει» τους Αμερικανούς. Δεν έχουν καν καταλάβει ότι το παιγνίδι που παίζει ο Ερντογάν στη Συρία είναι εναντίον τους. Ο στόχος είναι να τους αναμείξει στον εμφύλιο και να τους οδηγήσει να ακολουθήσουν τη δική του καταστρεπτική πολιτική. Πρέπει να τον αφήσουν μόνο του για να δει και πόσα απίδια έχει ο σάκος. Εκεί θα μετρήσει το μπόι του και θα καταλάβει ότι είναι ένας νάνος της διεθνούς πολιτικής τελικά και τίποτα άλλο…



Στην πραγματικότητα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν του έκανε το μάθημα της ζωής του. Πιστεύει κανείς ότι η αεροπορία της Συρίας έκανε τη φονική επίθεση; Ούτε να το συζητάτε. Το μάθημα το έδωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας. Έχει σημασία αυτή η λεπτομέρεια: Αμέσως μετά την επίθεση, η εφημερίδα New York Times, η πιο έγκυρη εφημερίδα στον κόσμο όλο, με κανόνες και αρχές, έγραψε σε έκτακτη είδηση ότι η επίθεση έγινε από τους Ρώσους. Μετά από λίγη ώρα δημοσιοποίησε την ακόλουθη ανακοίνωση:



«An earlier alert misstated what Turkish officials said about a strike on their forces in Syria. They have not said Russia was behind it».



Σε ελεύθερη μετάφραση:



“Μια προηγούμενη ειδοποίηση ανέφερε εσφαλμένα τι είπαν οι Τούρκοι αξιωματούχοι για ένα κτύπημα στις δυνάμεις τους στη Συρία. Δεν έχουν πει ότι η Ρωσία είναι πίσω από αυτό».



Οι Τούρκοι ενώ γνώριζαν ότι οι Ρώσοι ήταν αυτοί που σκότωσαν τους στρατιώτες τους έσπευσαν να το διαψεύσουν.



Το κράτος των Αθηνών πρέπει να καταλάβει επιτέλους το σχέδιο που υλοποιεί η Τουρκία εναντίον της Ελλάδας. Δεν είναι εχθροί οι ακρίτες των ελληνικών νησιών. Ακριβώς το αντίθετο είναι. Πατριώτες είναι που αποκρούουν τα σχέδια της Τουρκίας. Οι άνδρες των ΜΑΤ πρέπει να μείνουν στην Αθήνα, όπου έχουν άλλη δουλειά να κάνουν.



Στα νησιά η κυβέρνηση πρέπει να στείλει και άλλους στρατιώτες. Και στη θάλασσα του Αιγαίου πρέπει να βγάλει όλα τα πολεμικά πλοία. Η Τουρκία διεξάγει πόλεμο εναντίον της χώρας μας χωρίς να ρίξει μία σφαίρα. Αυτός ο πόλεμος πρέπει να κερδηθεί από την Ελλάδα.

