Με παγωμένα χαμόγελα ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Μια δήλωση που αποτυπώνει ξεκάθαρα το κλίμα που υπήρχε στην συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν έκανε ο πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωσή της.



Για μια ανοικτή, ειλικρινή και δύσκολη συνάμα συζήτηση με όλα τα θέματα στο τραπέζι κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές όσον αφορά στην διάρκειας 95 λεπτών συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με τις ίδιες κυβερνητικές πηγές ο πρωθυπουργός έθεσε το θέμα της συμφωνίας Λιβύης – Τουρκίας όπου ο πρωθυπουργός σύμφωνα με πληροφορίες την χαρακτήρισε παράνομη και πως λειτουργεί ως αποσταθεροποιητικός παράγοντας. Επίσης, έθεσε το θέμα της στάσης του Λιμενικού της Τουρκίας και πως η Άγκυρα δεν κάνει αυτά που πρέπει για την ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών. Στην συνάντηση δεν συζητήθηκε καθόλου το Κυπριακό. Η Αθήνα λέει ακόμα πως αν υπάρχει καλή διάθεση από την Τουρκία να επανεκκινήσουμε τις σχέσεις μας. Στο πως ήταν το κλίμα στην συνάντηση οι πληροφορίες λένε ότι δεν ήταν ούτε καλό ούτε κακό.



Η συνάντηση βγήκε εκτός προγράμματος εξαιτίας του γεύματος που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε 8 ηγέτες μεταξύ των οποίων ο Έλληνας πρωθυπουργός. Άρχισε λίγα λεπτά πριν τις πέντε ενώ είχε προγραμματιστεί για τις 16.30. Ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 18.30. Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν αποχώρησε χωρίς να κάνει δηλώσεις.



Οι δυο άνδρες αντάλλαξαν μια παγωμένη χειραψία και στην συνέχεια κάθισαν στο τραπέζι με τις αντιπροσωπείες τους. Από την ελληνική πλευρά παρόντες ήταν ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας και η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Από την τουρκική πλευρά ήταν ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, ο υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο τελευταίος πρωθυπουργός της Τουρκίας Μπιναλί Γιλντιρίμ (η θέση έχει καταργηθεί) και ο υπουργός Οικονομικών και γαμπρός του Ερντογάν, Μπεράτ Αλμπαϊράκ.



Ο πρωθυπουργός την ώρα της χειραψίας και απευθυνόμενος στον Ερντογάν του είπε: «Συγγνώμη για την καθυστέρηση ήμουν με τον Πρόεδρο Τραμπ» για να του απαντήσει ο Τούρκος Πρόεδρος: «Το ξέρω». Δείτε το βίντεο:

Να σημειωθεί ότι η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε κατ’ ιδίαν μεταξύ των δύο ηγετών. Καθισμένοι ο ένας απέναντι από τον άλλον σε ένα παραλληλόγραμμο ξύλινο τραπέζι Μητσοτάκης και Ερντογάν πλαισιωμένοι από υπουργούς και συνεργάτες τους, όπως ζήτησε η τουρκική πλευρά. Στην ελληνική αντιπροσωπεία συμμετείχαν εκτός από τον κ. Μητσοτάκη, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Αλέξανδρος Διακόπουλος και ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού Δημήτρης Τσιόρδας.



Θυμίζουμε ότι η συνάντηση των δύο αντιπροσωπειών ξεκίνησε με καθυστέρηση είκοσι λεπτών, στις 16:50 ώρα Ελλάδος, καθώς άργησε να ολοκληρωθεί το γεύμα που παρέθετε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλτ Τραμπ στους ξένους ηγέτες μεταξύ των οποίων συγκαταλεγόταν και ο Έλληνας πρωθυπουργός. «Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, ήμουν με τον πρόεδρο Τραμπ» είπε μόλις μπήκε στην αίθουσα της συνάντησης ο κ. Μητσοτάκης αντικρίζοντας τον κ. Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος αρκέστηκε να απαντήσει με ένα απλό «ναι, το ξέρω…».

