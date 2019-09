Τι θα συζητήσουν Μητσοτάκης - Τραμπ στη Νέα Υόρκη

Με τη συμμετοχή του στην έναρξη της γενικής συζήτησης της 74ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ξεκίνησε το σημερινό πρόγραμμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Νέα Υόρκη, ο οποίος στις 6:30 το απόγευμα ώρα Νέας Υόρκης (01.30 ώρα Ελλάδας) θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τράμπ.

Στο ξεκίνημα της συνάντησης θα παραβρίσκονται και οι σύζυγοι των δύο ηγετών, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη και Μελάνια Τράμπ. Στη συνέχεια οι δύο ηγέτες θα έχουν τετ-α-τετ όπου, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, «θα έχουν την ευκαιρία να επαναβεβαιώσουν τους ιστορικούς δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο χωρών καθώς και να συζητήσουν για τη συνεχιζόμενη διαδικασία εμβάθυνσης των εξαιρετικών διμερών -πολιτικών και οικονομικών- σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο πρωθυπουργός θα αναδείξει το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και αξιοπιστίας σε μία ευαίσθητη γεωστρατηγική περιοχή. Οι γεωπολιτικές και ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και οι μεταταναστευτικές ροές, θα είναι επίσης στην συζήτηση. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «χαιρετίζοντας την ενίσχυση του αμερικανικού ενδιαφέροντος για επενδύσεις στην Ελλάδα, αναμένεται να αναφερθεί στις νέες προοπτικές που ανοίγονται για την ελληνική οικονομία βάζοντας τη χώρα ξανά στο "ραντάρ" και των Αμερικανών επενδυτών». 'Αλλωστε η προβολή της εικόνας της Ελλάδας με τη νέα κυβέρνηση, ως χώρας φιλικής στην διεθνή επιχειρηματικότητα και η με αυτοπεποίθηση διατύπωση της άποψης για τα σημαντικά περιφερειακά και διεθνή ζητήματα είναι από τους διακηρυγμένους στόχους του πρωθυπουργού στο ταξίδι του στη Νέα Υόρκη. Στην συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης και η σύζυγός του θα παραβρεθούν στην δεξίωση του Προέδρου των ΗΠΑ στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ατζέντα των επαφών του πρωθυπουργού την Τρίτη όσον αφορά την οικονομία και τις συναντήσεις με διεθνείς επενδυτές. Στις 16.30 ώρα Νέας Υόρκης το απόγευμα της Τρίτης (23.30 ώρα Ελλάδας) ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε εκδήλωση της Goldman Sachs στην οποία, ύστερα από πρόσκληση του επικεφαλής της Goldman, David Solomon, θα παραστούν 30 CEO's κορυφαίων αμερικανικών επιχειρήσεων. Νωρίτερα, στις 12.00 τοπική ώρα (19.00 ώρα Ελλάδας), ο κ. Μητσοτάκης θα λάβει μέρος στη συνεδρίαση του International Advisory Board (IAB) του Atlantic Council.

Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Σκοτ Μόρισον

Σε εξέλιξη είναι η διμερής συνάντηση του πρωθυπουργού Κυρ.Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον.

Στο πλαίσιο των επαφών του με ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων, και μετά τον Έντι Ράμα, τον Χασίμ Θάτσι, και τον Αλεξάντε Βούτσιτς, ο πρωθυπουργός συνάντησε σήμερα Τρίτη στα Ηνωμένα Έθνη και τον Ζόραν Ζάεφ.

Μητσοτάκης σε Ζάεφ: Δεν θα υπέγραφα τη συμφωνία των Πρεσπών

Για σήμερα είναι επίσης προγραμματισμένες οι συναντήσεις του πρωθυπουργού με τους ηγέτες της Αρμενίας και της Γεωργίας.

Εξάλλου, για αύριο στις 9.45 (ώρα Νέας Υόρκης) ορίστηκε το ραντεβού του Κυρ. Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Κ. Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Η Ελλάδα δεσμεύεται να βάλει τέλος στα πλαστικά μιας χρήσης μέχρι το 2021 καθώς και στις λιγνιτικές μονάδες μέχρι το 2028

Την δέσμευση του για απαγόρευση των πλαστικών μιας χρήσης σε ολόκληρη τη χώρα μέχρι το 2021 καθώς και ότι θα μπει τέλος στις λιγνιτικές μονάδες παραγωγής ενέργειας μέχρι το 2028 εξέφρασε με ανάρτησή του στο τουίτερ από τη Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Greece is fully committed to the protection of the environment. #UNGA #ClimateAction pic.twitter.com/Uu37mWMFwx