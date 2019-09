Την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Αριστεράς θα διεκδικήσει ο Τσίπρας

Την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Αριστεράς φιλοδοξεί σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του newsbeast.gr να αναλάβει ο Αλέξης Τσίπρας, παράλληλα με την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια προσπάθεια εκ νέου ενίσχυσης του ηγετικού του προφίλ μετά την ήττα στις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου. Τη συγκεκριμένη θέση κατέχει αυτή τη στιγμή ο Γερμανός δικηγόρος και πολιτικός Γκρέγκορ Γκίζι, ο οποίος εξελέγη για θητεία τριών ετών από το 5ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Αριστεράς στις 17 Δεκεμβρίου 2016, ότι θα παραδώσει τη σκυτάλη στον αντικαταστάτη του σε περίπου τρεις μήνες από σήμερα.

Ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήδη έχει έρθει σε επαφές με ομοϊδεάτες του στην ευρωπαϊκή ήπειρο προκειμένου να τον προτείνουν για το αξίωμα που είναι προφανές ότι εάν το κατακτήσει θα αναβαθμιστεί ο ρόλος του αλλά και τα σχέδιά του για τη δημιουργία μιας μεγάλης Κεντροαριστεράς. Επί της ουσίας ο κ. Τσίπρας θα επιχειρήσει να αποτελέσει τον γεφυροποιό μεταξύ όλων των προοδευτικών δυνάμεων της Ευρώπης και ειδικότερα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και των Ευρωπαίων Πρασίνων.

Η δήλωση που έκανε προ ημερών στα διεθνή μέσα ενημέρωσης από τις ακτές της γραφικής λίμνης Κόμο στο πλαίσιο του Φόρουμ του ιδρύματος Ambrosetti ήταν καλά μελετημένη. «Η Ευρώπη σήμερα, όπως και η Ελλάδα τα περασμένα χρόνια, βρίσκεται μπροστά στο δίλημμα μεταξύ εθνικιστικών πολιτικών και την παθητική αποδοχή νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Η λύση πρέπει να είναι η εξεύρεση εναλλακτικών πολιτικών που βασίζονται σε γενναίες, προοδευτικές και ευρωπαϊκές λύσεις» είπε μεταξύ άλλων, ενώ στην ομιλία του υπογράμμισε την ανάγκη δημιουργίας ενός μετώπου που θα προωθεί προοδευτικές πολιτικές προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επαπειλούμενες κρίσεις στο προσφυγικό, στην οικονομία και στην ασφάλεια. Το κλειστό Φόρουμ «Intelligence in the world, Europe and Italy» του Ιδρύματος Ambrosetti οργανώνεται από το 1975 με όρους εχεμύθειας και συγκεντρώνει αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, κορυφαίους εκπροσώπους ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, υπουργούς, προσωπικότητες βραβευμένες με Νόμπελ, επιχειρηματίες και τεχνοκράτες, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Τσίπρας συμμετείχε σ' αυτό και τον Σεπτέμβριο του 2014, λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός.

Το καλό είναι ότι ο κ. Τσίπρας θα συνεχίσει παράλληλα να συμμετέχει και στις Συνόδους Κορυφής του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος με την ιδιότητα του παρατηρητή διευρύνοντας τις διεθνείς επαφές του, κάτι που προφανώς δεν αρέσει καθόλου στην πρόεδρο του ΚΙΝ.ΑΛ. Φώφη Γεννηματά που συμμετέχει στις τάξεις της εν λόγω ευρωομάδας.

Πηγή: newsbeast.gr