Βρούτσης: Έρχεται πλαφόν στις χρυσές συντάξεις

Η προσπάθειά μας είναι μέσα στον Αύγουστο να έχουμε τη διάταξη βάσει της οποίας θα βάλουμε οριζόντιο πλαφόν και στις νέες υψηλές συντάξεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί, είτε ήταν έτοιμες να εκδοθούν, αλλά και στις παλιές, οι οποίες επανυπολογίστηκαν δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης μιλώντας στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής.

Το πλαφόν νομοθετείται άμεσα (ίσως και τέλος Αυγούστου θα είναι έτοιμη η διάταξη) και το «ταβάνι» στις υψηλές συντάξεις θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας στα 3.127 ευρώ για τα 42 χρόνια ασφάλισης, ενώ στα 35 ή 40 έτη το πλαφόν βγαίνει στα 2.365 ευρώ και 2.892 ευρώ.

"Είναι φανερό ότι έχουμε να κάνουμε με αβελτηρίες στον εξορθολογισμό του συστήματος, με τεχνικές παραμέτρους που δεν αντανακλούν σε πραγματικές εισφορές, ούτε σε νομικούς και ασφαλιστικούς κανόνες, και με ολιγωρία της προηγούμενης ηγεσίας που είχε ενημερωθεί αλλά δεν έπραξε το παραμικρό για να αντιμετωπιστούν τέτοιες υποθέσεις. Πέρα από αυτές που εντοπίσαμε όμως, σας λέω σήμερα ότι έχουμε και άλλες. Υπάρχουν 4 κατηγορίες που ήδη οδηγούνται σε υπερβολικά υψηλές συντάξεις. Η πρώτη είναι όσες ήδη εκδόθηκαν και πληρώνονται με ποσά άνω των 4.000 και 6.000 ευρώ. Εδώ έχουμε 226 τέτοιες αποφάσεις. Η δεύτερη αφορά όσες είναι σε διαδικασία αιτήσεων με παρόμοια χαρακτηριστικά, αλλά δεν έχουν ακόμη εξεταστεί, τις οποίες δεν γνωρίζουμε. Η τρίτη κατηγορία είναι οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα έρθουν από τους ασφαλισμένους των ίδιων φορέων στο επόμενο διάστημα και τις οποίες δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Και η τέταρτη κατηγορία είναι οι παλιές συντάξεις που έχουν επανυπολογιστεί με τις παραμέτρους του νόμου 4387/2016 και οδηγούνται σε μεγαλύτερα ποσά των 7.000 και 8.000 ευρώ, τις οποίες επίσης δεν γνωρίζουμε. Το πρόβλημα λοιπόν που αναδείχθηκε με τις αποφάσεις που φρενάραμε είναι μόνον η «κορυφή του παγόβουνου»" αναφέρει.

"Δεν είναι μόνον ότι δεν εφαρμόστηκε κανένα πλαφόν αλλά φοβούμαι ότι έγιναν και αδικίες κατά τον επανυπολογισμό. Κανείς δεν μπορεί σήμερα, με τα στοιχεία που και εγώ έχω, να ξέρει το βάθος και την έκταση του προβλήματος. Είμαι υποχρεωμένος, μετά την ανάληψη της νέας διοίκησης του ΕΦΚΑ, να προχωρήσει η έρευνα για να δούμε τι έχει συμβεί πραγματικά στον επανυπολογισμό των συντάξεων. Θα γίνει ένα restart (επανεκκίνηση) στον επανυπολογισμό γιατί οι πληροφορίες που έχω μου προκαλούν μεγάλη ανησυχία" προσθέτει.

"Πρώτη μου ενέργεια είναι να φέρω διάταξη η οποία να αποκαταστήσει την κοινωνική δικαιοσύνη και το αίσθημα αγανάκτησης του κόσμου, που είδε συντάξεις εξωφρενικές, ήδη να έχουν εκδοθεί, είτε να είτε έτοιμες να απονεμηθούν και οι οποίες φρέναραν με την εντολή που έδωσα στις υπηρεσίες στις 23 Ιουλίου. Οι αποκαλούμενες «χρυσές συντάξεις» δεν μπορούν να αποδοθούν γιατί προσκρούουν στην ηθική και στην κοινωνική δικαιοσύνη. Η προσπάθειά μας είναι μέσα στον Αύγουστο να έχουμε τη διάταξη βάσει της οποίας θα βάλουμε οριζόντιο πλαφόν και στις νέες υψηλές συντάξεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί, είτε ήταν έτοιμες να εκδοθούν, αλλά και στις παλιές, οι οποίες επανυπολογίστηκαν. Θα προσπαθήσω να διατηρήσω μέσα από τη διάταξη αυτή τα τρία χαρακτηριστικά που συνυπάρχουν στο ασφαλιστικό μας σύστημα: της δικαιοσύνης, της ανταποδοτικότητας και του αναδιανεμητικού συστήματος (pay as you go). Στην περίπτωση των υψηλών συντάξεων δεν διατηρήθηκε τίποτε από αυτά, στο βωμό της προχειρότητας και της επικοινωνίας" υπογραμμίζει.

"Εξετάζονται τρία σενάρια. Το ένα είναι να οριστεί ανώτατο όριο συντάξιμων ασφαλιστέων αποδοχών για το διάστημα από το 2002 και μετά και αυτό με τη σειρά του να διαμορφώσει ένα πλαφόν και στο ποσό της σύνταξης που θα προκύπτει. Αλλο σενάριο είναι να συνδέσουμε το πλαφόν στη σύνταξη με ένα όριο πολλαπλάσιο του κατώτατου μισθού ή της εθνικής σύνταξης, ή να συνδεθεί με άλλους παράγοντες. Θα δούμε τι στοιχεία βγάζουν τα σενάρια στην εισήγηση που περιμένουμε και θα αποφασίσω για τη διάταξη που θα έρθει" συμπλήρωσε.

Πηγή: enikos.gr