Ψεύτικη είδηση ο θάνατος του Κάρολου Παπούλια

Ψεύτικη ήταν η είδηση ότι πέθανε ο Κάρολος Παπούλιας. Η είδηση μεταδόθηκε απ’ το Twitter account του Παναγιώτη Πικραμμένου, το οποίο, ωστόσο, ήταν hoax και δημιουργήθηκε απ’ τον Ιταλό δημοσιογράφο Tomasso Debenedetti.

Το Twitter account δημιουργήθηκε πριν από δύο ημέρες απ’ τον Ιταλό δημοσιογράφο, ο οποίος έγραψε το μεσημέρι της Τετάρτης στον εν λόγω λογαριασμό ότι πέθανε ο Κάρολος Παπούλιας, μια είδηση, η οποία ήταν ψεύτικη.

KAROLOS PAPOULIAS, the former President of Greece, has died few minutes ago at 90.