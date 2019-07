Συνέντευξη Μητσοτάκη στο BBC: Η ερώτηση της δημοσιογράφου που τον "στρίμωξε"

«Πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι να επαναφέρουμε την Ελλάδα σε μια τροχιά ισχυρής ανάπτυξης», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή HARDtalk του BBC και την Ζεϊνάμπ Μπαντάουι και πρόσθεσε ότι «αυτό που θέλω να διασφαλίσω είναι ότι η οικονομική μεγέθυνση θα μοιράζεται με δίκαιο τρόπο. Για μένα, αυτή θα είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση που θα κληθώ να αντιμετωπίσω».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να δώσει την πρώτη του συνέντευξη ως πρωθυπουργός σε μια από τις πιο επιτυχημένες δημοσιογραφικές εκπομπές διεθνώς, το γνωστό HARDtalk του BBC, που είναι διάσημο για τις σκληρές ερωτήσεις που θέτει στους καλεσμένους του.

Επισήμανε ότι η εδραίωση της αξιοπιστίας της χώρας θα ανοίξει τον δρόμο στην διαπραγμάτευση για τη μείωση του ύψους των πρωτογενών πλεονασμάτων κάτω από το 3,5% του ΑΕΠ. Ερωτηθείς για το αν το φιλόδοξο πρόγραμμα μείωσης των φόρων που θα υλοποιήσει η νέα κυβέρνηση, θέτει σε κίνδυνο τα κοινωνικά επιδόματα και τις συντάξεις, ο πρωθυπουργός απέρριψε κατηγορηματικά κάθε τέτοιο ενδεχόμενο, λέγοντας πως «κανένας δεν μιλάει για κανενός είδους περικοπή στο ασφαλιστικό μας σύστημα».

«Ο πρώτος γύρος μείωσης των φόρων και της φορολογίας για τις επιχειρήσεις και τον ΕΝΦΙΑ, θα συμβεί την 1η Ιανουαρίου του 2020. Είμαι βέβαιος ότι έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο ώστε να γίνει πράξη στον Προϋπολογισμό του 2020» πρόσθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας για την εικόνα που θα ήθελε να αντανακλά η Ελλάδα στο εξωτερικό σε τρία χρόνια από σήμερα, το 2021, σημείωσε πως στόχος του είναι η Ελλάδα να αποπνέει «δυναμισμό και αισιοδοξία, με μία ισχυρή Ομογένεια που θα στηρίζει τη χώρα» και ανέφερε πως θέλει η Ελλάδα «να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου κόσμου και να πάψει να θεωρείται φορέας των προβλημάτων που χαρακτηρίζουν την Ευρώπη».

Ερωτηθείς για τον μικρό αριθμό γυναικών στο κυβερνητικό σχήμα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι προφανώς θα ήθελε να είναι μεγαλύτερη η συμμετοχή τους, αλλά αυτό δεν κατέστη εφικτό.

Ο κ. Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο BBC HARDtalk ρωτήθηκε από την δημοσιογράφο Ζεϊνάμπ Μπαντάουι αν υποστηρίζει την ισότητα των φύλων και πως εξηγεί το ότι σε σύνολο 51 στελεχών της κυβέρνησης μόλις 5 είναι γυναίκες. Ο πρωθυπουργός δήλωσε πως υποστηρίζει την ισότητα των φύλων και θα ήθελε να κάνει περισσότερα γι΄ αυτό όσον αφορά την πολιτική αντιπροσώπευση των γυναικών.

«Δυστυχώς, δεν είχαμε τόσες γυναίκες να ενδιαφέρονται να μπουν στην πολιτική», ανέφερε, ενώ πρόσθεσε πως εκτιμά ως θετικό βήμα ότι η Νέα Δημοκρατία έθεσε μια ποσόστωση στους υποψηφίους της, με το 40% να είναι γυναίκες.

«Είμαι σίγουρη ότι μπορώ να πάω να βρω έμπειρες γυναίκες», σχολίασε σε έντονο ύφος η Βρετανή δημοσιογράφος για να λάβει την απάντηση πως ρώτησε πολλές γυναίκες αλλά ήταν «κάτι παραπάνω από διστακτικές για να αναλάβουν τη θέση».

«Σε όλη τη χώρα με όλες αυτές τις υπέροχες Ελληνίδες;» επέμεινε η δημοσιογράφος, και ο Κυρ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Ζήτησα από πολλές γυναίκες να μπουν στην κυβέρνηση, ήταν πολύ πιο διστακτικές από ό,τι οι άντρες. Δεν είμαι χαρούμενος για τη σύνθεση βάσει φύλου και το αναγνωρίζω ανοιχτά, ωστόσο οι γυναίκες που έχουμε είναι πάρα πολύ ικανές και είμαι σίγουρος ότι θα κάνουν εξαιρετική δουλειά».

Στο θέμα δε της αναλογίας, πρόσθεσε ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης, προαναγγέλλοντας εμμέσως ότι πολύ περισσότερες γυναίκες θα ενταχθούν στον ευρύτερο κυβερνητικό σχεδιασμό.

Greece’s new Prime Minister @kmitsotakis says the reason for the shortage of women in his government is that “they were much more hesitant than men" to join the cabinet pic.twitter.com/7zl4hvXefG