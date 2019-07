Το ΑΠΕ έκοψε τις Πρέσπες από τη συνομιλία Μητσοτάκη - Μέι

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε η Βρετανίδα πρωθυπουργός, Τερέζα Μέι, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη προκειμένου να τον συγχαρεί για την εκλογική του νίκη και την ανάληψη της πρωθυπουργίας, ενώ συζήτησαν και για τη Συμφωνία των Πρεσπών.



Μόνο που, όπως σημειώνει το tvxs.gr, η τελευταία πληροφορία ήρθε μόνο μέσα από την σχετική ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στρητ αποσιωπήθηκε πλήρως στο τηλεγράφημα που εξέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Συγκεκριμένα, το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρει σε τηλεγράφημά του: «Τα συγχαρητήριά της για την εκλογή του έδωσε χθες τηλεφωνικά στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και η κ. Τερέζα Μέι». Και προσθέτει: «Η πρωθυπουργός της Βρετανίας ευχήθηκε καλή επιτυχία στον επικεφαλής της ελληνικής κυβέρνησης. Στη διάρκεια του σύντομου τηλεφωνήματος συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι εξελίξεις στην Νοτιανατολική Μεσόγειο και ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της Ευρωπαικής Ένωσης στην ευρύτερη περιοχή».

Πουθενά όμως δεν αναφέρεται πως η Τερέζα Μέι και Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησαν και για τη Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία η πρωθυπουργός της Βρετανίας χαρακτήρισε «σημαντικό βήμα προς τα εμπρός» και χαιρέτισε τη «δέσμευση» του Κυριάκου Μητσοτάκη να τηρήσει την εφαρμογή της.



Συγκεκριμένα, το γραφείο της Βρετανίδας πρωθυπουργού σημειώνει στο press release αναφορικά με τη συνομιλία που διημείφθη σχετικά με τη συμφωνία των Πρεσπών. «On wider regional issues, the Prime Minister said that she believed the Prespes Agreement with North Macedonia was an important step forward and welcomed Prime Minister Mitsotakis’s commitment to honour its implementation», αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση:

Η ακριβής μετάφραση είναι η εξής: «Σχετικά με ευρύτερα περιφερειακά ζητήματα, η πρωθυπουργός είπε ότι πίστευε πως η Συμφωνία των Πρεσπών με τη Βόρεια Μακεδονία ήταν ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός και χαιρέτισε τη δέσμευση του πρωθυπουργού Μητσοτάκη να τηρήσει την εφαρμογή της».