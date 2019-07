Χρήστος Σταϊκούρας: Ποιος είναι ο νέος "τσάρος" της οικονομίας

Γεννήθηκε το 1973 στη Λαμία. Αποφοίτησε από το 39ο Γενικό Λύκειο Κυψέλης, ενώ έχει δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού, Τομέας Ειδίκευσης: Μηχανικός Παραγωγής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.), μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration – Μ.Β.Α.), Management School, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London, και διδακτορικό Δίπλωμα στην Τραπεζική (PhD in Banking), Department ofBanking and Finance, Cass Business School, City University, London.