  1. Πολιτική
  2. 12 Ιουνίου 2019 - 22:26
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Οι πρώτοι υποψήφιοι του ΚΙΝΑΛ στις εθνικές εκλογές. Στα Ιωάννινα η Βάνα Μπάρμπα

Οι πρώτοι υποψήφιοι του ΚΙΝΑΛ στις εθνικές εκλογές. Στα Ιωάννινα η Βάνα Μπάρμπα

Τα πρώτα ονόματα υποψηφίων με το Κίνημα Αλλαγής για τις εθνικές εκλογές ανακοίνωσε η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του κόμματος.

Κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής η επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά, τόνισε πως το Κίνημα ζητεί ισχυρή λαϊκή εντολή εν όψει της κρίσιμης μάχης των εκλογών. Ο Παύλος Χρηστίδης στην τρίτη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας παραμένει εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝΑΛ ενώ ανάμεσα στους υποψηφίους είναι και η  Βάνα Μπάρμπα στα Ιωάννινα.

Ν. ΕΒΡΟY:  

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

N. ΡΟΔΟΠΗΣ  

ΤΣΙΤΗΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ν. ΞΑΝΘΗΣ:  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΜΠΟΥΡΧΑΝ ΜΠΑΡΑΝ

Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ:  

ΜΑΝΤΕΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΑΡΔΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:  

ΑΒΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

ΚΑΡΕΚΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΛΕΙΨΙΣΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΝΩΛΑ ΕΛΛΗ

ΜΟΥΤΑΦΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ

ΣΑΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΤΡΙΓΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:  

ΝΤΙΝΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΣΙΠΤΣΕ ΟΛΓΑ

Ν. ΠΕΛΛΑΣ:  

ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ν. ΣΕΡΡΩΝ:  

ΓΚΙΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ν. ΚΙΛΚΙΣ:  

ΜΠΑΝΤΡΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ

Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ:  

ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:  

ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ:  

ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Ν. ΑΡΤΑΣ:  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

ΑΛΕΞΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:  

ΜΠΑΡΜΠΑ ΒΑΝΑ

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ:  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ:  

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΥΛΑ

Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ:  

ΚΑΡΤΣΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΛΑΖΕΝΗ ΒΕΡΑ

Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ:  

ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

ΜΠΙΑΝΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΡΑΠΤΗ ΣΥΛΒΑΝΑ

Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ:  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ

ΛΟΥΒΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΡΑΠΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ:

ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΙΤΣΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ:

ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΜΗΣ

Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ:  

ΜΑΖΙΩΤΗ ΝΑΝΣΥ

Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ:  

ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Α’ ΑΘΗΝΑΣ:

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΧΕΛΑ ΝΕΛΗ

Β’ ΑΘΗΝΑΣ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ):

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ

ΔΑΝΕΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ

ΖΑΝΝΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΦΟΥΣΚΙΔΟΥ ΒΙΚΥ

ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Β’ ΑΘΗΝΑΣ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ):

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΓΚΕΜΗ ΕΝΤΑ

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ – ΔΑΜΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Β’ ΑΘΗΝΑΣ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ):

ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ

ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ:

ΧΡΥΣΟΦΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ):  

ΑΚΑΜΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ):

ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ:

ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ:  

ΜΠΕΛΤΖΕΝΙΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΕΛΕΝΗ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ

Ν. ΣΑΜΟΥ:

ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΝΙΚΗ

Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ:  

ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ:  

ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΠΑΤΡΑ ΡΑΝΙΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ:

ΒΑΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΟΤΖΑΝΑΚΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

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