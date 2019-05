Δημοτικές εκλογές 2019: Τα ντέρμπι της Αττικής και οι άνετοι δήμαρχοι

Οι δήμαρχοι που επανεκλέχθηκαν και μάλιστα με χαρακτηριστική άνεση ήταν αυτοί που περιμέναμε. Δηλαδή ο Ανδρέας Παχατουτουρίδης, που σάρωσε ξανά στο Περιστέρι με 74,18%. Εντυπωσιακά ποσοστά έπιασαν και οι Γρηγόρης Κωνσταντέλλος σε Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη με 72,06%, και Γιώργος Παπανικολάου στη Γλυφάδα με 78,56%.



Αρκετά υψηλό ήταν το ποσοστό (67,83%) και για τον δήμαρχο Κρωπίας, Δημήτρη Κιούση, τον Ανδρέα Κονδύλη στον Άλιμο με 68,29% και τον Γιάννη Κωνσταντάτο στον δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης με 68,39%.



Πολλά είναι όμως και τα ντέρμπι που θα δούμε στους 51 εναπομείναντες δήμους της Αττικής, στους οποίους θα πάμε σε επαναληπτικές εκλογές, καθώς κανείς από τους υποψηφίους δεν κατάφερε να συγκεντρώσει ποσοστό 50+1%.

Τα ντέρμπι της Αττικής



Ο Δήμος στον οποίο πραγματικά η λέξη θρίλερ είναι λίγη για να περιγράψει την μάχη που γίνεται ανάμεσα σε τρεις υποψηφίους, είναι αυτός του Αιγάλεω. Ο πρώτος απέχει από τον τρίτο μόλις 300 ψήφους, ενώ η διαφορά στο 2-3 είναι 286 ψήφοι. Από τους 51 δήμους που θα πάνε στον δεύτερο γύρο, 10 είναι αυτοί που η κατάσταση είναι εξόχως αμφίρροπη.



Δήμος Αιγάλεω



Γκίκας Ιωάννης (25,93) Vs Μπίρμπας Δημήτριος (25,88) Vs Σκλαβούνος Λάμπρος (24,91)



Δήμος Αχαρνών



Βρεττός Σπυρίδων (22,08) Vs Δαμάσκος Χαράλαμπος (20,20)



Δήμος Μαραθώνος



Τσίρκας Στέργιος (39,39) Vs Λιβαθηνός Σπύρος (28,37)



Αγίας Παρασκευής



Ζορμπάς Βασίλειος (27,12) Vs Σταθόπουλος Ιωάννης (26,53)



Δήμος Αμαρουσίου



Αμπατζόγλου Θεόδωρος (33,82) Vs Καραμέρος Γεώργιος (24,36)



Δήμος Κηφισιάς



Χιωτάκης Νικόλαος (29,18) Vs Θωμάκος Γεώργιος (23,09)



Δήμος Βύρωνος



Γώγος Χρήστος (23,44) Vs Κατωπόδης Γρηγόριος (22,02)



Δήμος Καισαριανής



Σταμέλος Ηλίας (29,90) Vs Βοσκόπουλος Χρήστος (28,63)



Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας



Βούρος Ιωάννης (29,47) Vs Βασιλόπουλος Αριστείδης (22,97)



Δήμος Περάματος



Λαγουδάκος Ιωάννης (30,46) Vs Λαγουδάκης Ιωάννης (25,84)



Ακολουθούν αναλυτικά οι δήμαρχοι που εκλέγονται από τον α' γύρο:

Αττική



Αλίμου: Κονδύλης Ανδρέας

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης: Κωνσταντέλλος Γρηγόρης

Γαλατσίου: Μαρκόπουλος Γιώργος

Γλυφάδας: Γιώργος Παπανικολάου

Ελευσίνας: Αργύρης Οικονόμου

Ελληνικού -Αργυρούπολης: Γιάννης Κωνσταντάτος

Κρωπίας: Δημήτρης Κιούσης

Μοσχάτου-Ταύρου: Ανδρέας Ευθυμίου

Νίκαιας-Άγιου Ιωάννη Ρέντη: Γιώργος Ιωακειμίδης

Παπάγου-Χολαργού: Ηλίας Αποστολόπουλος

Περιστέρι: Ανδρέας Παχατουρίδης

Πόρου: Γιάννης Δημητριάδης

Σπετσών: Παναγιώτης Λυράκης

Ύδρας: Γιώργος Κουκουδάκης

Φυλής: Χρήστος Παππούς





Περιφέρεια



Αγίου Βασιλείου: Ταταράκης Ιωάννης

Δήμος Αγίου Ευστρατίου: Μαρία Κακαλή

Αμαρίου: Παντελεήμων Μουρτζανός

Αμπελοκήπων Μενεμένης: Λάζαρος Κυριζόγλου

Άργους Ορεστικού: Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου

Άργους Μυκηνών: Δημήτριος Καμπόσος

Βέλου Βόχας: Αννίβας Παπακυριάκος

Βιάννου: Χαράλαμπος Κονδυλάκης

Βόλβης: Διαμαντής Λιάμας

Βόλου: Αχιλλέας Μπέος

Βόρειας Κέρκυρας: Γιώργος Μαχειμάρης

Βόρειας Κυνουρίας: Γιώργος Καμπύλης

Βορείων Τζουμέρκων: Ιωάννης Σεντελές

Γεωργίου Καραϊσκάκη: Περικλής Μίγδος

Γορτυνίας: Ευστάθιος Κούλης

Δελφών: Παναγιώτης Ταγκαλής

Διρφύων Μεσσαπίων: Γιώργος Ψαθάς

Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας: Ιωάννης Σταθάς

Δομοκού: Δημήτρης Τζιαχρήστας

Δυτικής Σάμου: Αλέξανδρος Λυμπέρης

Δωδώνης: Κωνσταντίνος Κατσανάκης

Δωρίδος: Γεώργιος Καπεντζώνης

Επιδαύρου: Αναστάσιος Χρόνης

Ερυμάνθου: Θεόωδρος Μπαρής

Ζαχάρως: Κωνσταντίνος Αλεξανδρόπουλος

Ζηρού: Δημήτρης Γιολδάσης

Ζίτσας: Μιχαήλ Πλιάκος

Ηγουμενίτσας: Ιωάννης Λώλος

Ηράκλειας: Γεώργιος Κουτσάκης

Ηρωϊκής Νήσου Κάσου: Μιχαήλ Ερωτόκριτος

Ηρωϊκής Νήσου Ψαρών: Κωνσταντίνος Βρατσάνος

Θέρμης: Θεόδωρος παπαδόπουλος

Ιάσμου: Οντέρ Νουμί

Ιητών: Γκίκας Γκίκας

Ιθάκης: Διονύσιος Στανίτσας

Ιλίου: Νικόλαος Ζενέτος

Καμμένων Βούρλων: Ιωάννης Συκιώτης

Καντάνου Σελίνου: Αντώνιος Περράκης

Καρπενησίου: Δημήτριος Λερογιάννης

Καρύστου:Ελευθέριος Ραβιόλος

Κέας: Ειρήνη Βελισσαροπούλου

Κιλελέρ: Αθανάσιος Νασιακόπουλος

Κιμώλου: Κωνσταντίνος Βεντούρης

Κισσάμου: Γεώργις Μυλωνάκης

Κύθνου: Σταμάτιος Γαρδέρης

Λειψών: Φώτιος Μάγγος

Μακρακώμης: Γεώργιος Χαντζής

Μεσσήνης: Γεώργιος Αθανασόπουλος

Μονεμβασιάς: Ηρακλής Τριχείλης

Μυλοποτάμου: Δημήτριος Κόκκινος

Ναυπλιέων: Δημήτριος Κωστούρος

Νεάπολης Συκεών: Συμεών Δανιηλίδης

Νέας Ζίχνης: Γεώργιος Ντόνες

Νεστωρίου: Χρήστος Γκοσλιόπουλος

Νέστου: Σάββας Μιχαηλίδης

Νισύρου: Χριστοφής Κορωναίος

Νότιας Κέρκυρας: Κωνσταντίνος Λέσσης

Νότιας Κυνουρίας: Χαράλαμπος Λυσίκατος

Ορεστιάδα: Βασίλειος Μαυρίδης

Οροπεδίου Λασιθίου: Ιωάννης Στεφανάκης

Παγγαίου: Φίλιππος Αναστασιάδης

Παιονίας: Κωνσταντίνος Σιωνίδης

Παρανεστίου: Αναστάσιος Καγιάολγου

Πάργας: Νικόλαος Ζαχαρίας

Πάρου: Μάρκος Κωβαίος

Πλατανιά: Ιωάννης Μαλανδράκης

Πολυγύρου: Αστέριος Ζωγράφος

Πρεσπών: Βασίλειος Τσέπας

Προσοτσάνης: Αγγελος Λύσσελης

Πυλαίας Χορτιάτη: Ιγνάτιος Καϊτετζίδης

Πύλης: Κωνσταντίνος Μαράβας

Πωγωνίου: Κωνσταντινος Καψάλης

Ρήγα Φεραίου: Δημήτριος Νασίκας

Σιθωνίας: Κυπαρίσσης Ντέμπλας

Σίφνου: Μαρία Ναδάλη

Σκιάθου: Θοδωρής Τζούμας

Σκύδρας: Αικατερίνη Ιγνατιάδου

Σουφλίου: Ευάγγελος Πουλιλιός

Σύμης: Ελευθέριος Παπακαλοδούκας

Σύρου Ερμούπολης: Νικόλαος Λειβαδάρας

Σφακίων: Μανούσος Χιωτάκης

Τανάγρας: Βασίλειος Περγαλιάς

Τήνου: Ιωάννης Σιώτος

Τρικκαίων: Δημήτριος Παπαστεργίου

Φιλιατών: Σπυρίδων Παππάς

Χαλκηδόνος: Σταύρος Αναγνωστόπουλος