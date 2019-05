Σειρήνες πολέμου στο Αιγαίο: Η Τουρκία προκαλεί με νέα NAVTEX που κλείνει για άσκηση το Καστελόριζο

Νέες προκλήσεις από την Τουρκία εν μέσω ισχυρών αποδοκιμασιών

Κατοχυρώνει με NAVTEX την περιοχή νότια της Μεγίστης για στρατιωτικές ασκήσεις

Σε επιφυλακή το ελληνικό Ναυτικό



Παρά τη σωρεία επιπλήξεων και καταδικαστικών αποφάσεων για τις κινήσεις της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τόσο από την ΕΕ όσο και τις ΗΠΑ, η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί.



Όπως έγινε γνωστό, μετά την οριακά πολεμική απόφαση να συνοδέψουν τον «Πορθητή» στην κυπριακή ΑΟΖ δέκα πολεμικά πλοία, την Παρασκευή 10 Μαΐου οι τουρκικές αρχές ανακοινώνουν ασκήσεις με πυρά του Πολεμικού Ναυτικού «κλειδώνοντας» τεράστια θαλάσσια περιοχή στο Καστελόριζο.



Οι τουρκικές υδρογραφικές υπηρεσίες και πιο συγκεκριμένα ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας, εξέδωσε NAVTEX σύμφωνα με την οποία δεσμεύεται θαλάσσια περιοχή νότια του νησιωτικού συμπλέγματος της Μεγίστης.



Τι αναφέρει η κρίσιμη NAVTEX



Ο λόγος, είναι η πραγματοποίηση ασκήσεων με πυρά του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, που θα διαρκέσουν για δύο ημέρες, σήμερα Παρασκευή 10 Μαΐου και αύριο Σάββατο 11 Μαΐου, από τις 08.00 π.μ. μέχρι τις 10.00 π.μ.



Βέβαια, η άτυπη Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου «έκλεισε» με τους ευρωπαίους ηγέτες να υποστηρίζουν τις θέσεις του Προέδρου της Κύπρου, Νίκου Αναστασιάδη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία.



Δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες της NAVTEX και χάρτη:



TURNHOS N/W : 0600/19 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 09-05-2019 17:19)TURNHOS N/W : 0600/19

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, ON 10-11 MAY 19 FROM 0800Z TO 1000Z OUT OF FOREIGN TERRITORIAL WATERS IN AREA BOUNDED BY;

36 05.00 N – 028 44.00 E

36 02.40 N – 029 20.60 E

36 04.37 N – 029 23.12 E

35 58.80 N – 029 38.05 E

35 03.00 N – 029 38.00 E

35 30.00 N – 028 10.00 E

CAUTION ADVISED.