Choose Your Future: Η ταινία μικρού μήκους που πρέπει να δεις γιατί πρέπει να ψηφίσεις ...

Με μία ταινία μικρού μήκους, σε σκηνοθεσία Frédéric Planchon, η οποία ξυπνά έντονα συναισθήματα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τους πολίτες να σκεφτούν με ιδιαίτερη προσοχή πριν πάρουν αποφάσεις για το μέλλον τους και ψηφίσουν στις ευρωεκλογές που θα διεξαχθούν από τις 23 έως τις 26 Μαΐου.



Στο φιλμάκι, το οποίο φέρει τον τίτλο «Choose Your Future», παρουσιάζονται οι γέννες 15 γυναικών -τέσσερις από αυτές Ελληνίδες-, με τον Frédéric Planchon να αποτυπώνει με τον δικό του μοναδικό τρόπο «τις έντονες, όμορφες και εύθραυστες στιγμές του ερχομού των νεογέννητων παιδιών στον κόσμο μας».



Στόχος του συγκεκριμένου video είναι να καταδείξει την κρισιμότητα των εκλογών αυτών αλλά και την ευθύνη που πρέπει να αναλάβουν οι Ευρωπαίοι πολίτες.



Αφηγήτρια είναι ένα μικρό κορίτσι, το οποίο επικαλείται το αίσθημα ευθύνης των ψηφοφόρων λέγοντας: «Καθένας μας μπορεί να αφήσει το στίγμα του, αλλά μαζί μπορούμε να κάνουμε πραγματική διαφορά. Διάλεξε σε ποια Ευρώπη θέλεις να μεγαλώσω».



«Σήμερα γεννιέμαι. Σε ποιον κόσμο θα μεγαλώσω;» είναι το ερώτημα που τίθεται, αναδεικνύοντας τη σημασία και τις συνέπειες της ψήφου. «Ποια κατεύθυνση θα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια θα είναι η μελλοντική της μορφή; Γιατί πρέπει να είσαι κι εσύ εκεί;» είναι ένα επίσης σημαντικό ερώτημα, το οποίο θέτει στους Ευρωπαίους πολίτες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.



Δείτε την ταινία μικρού μήκους «Choose Your Future»:



Για να μπορέσετε να δείτε το video με ελληνικούς υπότιτλους θα πρέπει στο video του YouTube να ανατρέξετε στις ρυθμίσεις - υπότιτλοι και να επιλέξετε «ελληνικά».



Στο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζεται μία από τις τελευταίες δουλειές του σκηνοθέτη Frédéric Planchon, η οποία συνιστά έκκληση για τη διάσωση των παιδιών από τις εμπόλεμες ζώνες, με τίτλο «Save the Children “Censored”» («Σώστε τα παιδιά - ''Λογοκριμένο''). Όπως σημειώνει και ο σκηνοθέτης: «Τα παιδιά στον πόλεμο βλέπουν εικόνες που ουδείς θα έπρεπε να δει».



Σε σχετική του ανακοίνωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει:



Το θέμα της ενότητας συνάδει με τα αποτελέσματα της έκτακτης τηλεφωνικής δημοσκοπικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε εκ μέρους του Κοινοβουλίου τον Απρίλιο, σύμφωνα με την οποία το 80% των πολιτών συμφωνεί ότι όσα ενώνουν τους Ευρωπαίους είναι πιο σημαντικά από όσα τους χωρίζουν.



Οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για το Brexit έχουν καταδείξει τις αβεβαιότητες που γεννά η διάσπαση και τους κινδύνους που ενέχει η αποχώρηση από την προστασία της Ε.Ε. Όταν ρωτήθηκαν ποια συναισθήματα τους έρχονται πρώτα στο μυαλό όταν σκέφτονται την Ε.Ε., οι περισσότεροι Ευρωπαίοι απάντησαν ότι αισθάνονται ελπίδα και εμπιστοσύνη (55% συνολικά) - ενώ η αβεβαιότητα για το μέλλον της Ευρώπης προκαλεί αμφιβολία ως το κύριο συναίσθημα για έναν στους τρεις Ευρωπαίους που συμμετείχαν στην έρευνα.



Η συζήτηση για το Brexit έχει δείξει επίσης πόσο στενά συνδεδεμένες είναι πλέον οι χώρες της Ε.Ε. έπειτα από χρόνια συνεργασίας, καθώς και τα πολλά πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη συμμετοχή σε μια ευρύτερη ομάδα κρατών. Αυτά τα οφέλη είναι εμφανή κάποιες φορές μόνο όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την απώλειά τους. Τα τελευταία στοιχεία του εαρινού Ευρωβαρόμετρου (από τον Φεβρουάριο του 2019) αποκαλύπτουν ότι περισσότερα από τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων (68%) πιστεύουν ότι η Ε.Ε. έχει ωφελήσει τη χώρα τους (Πίνακας 3) και το 61% βλέπει θετικά την Ε.Ε. (Πίνακας 4)



Παράλληλα, εξωτερικές πιέσεις από τρίτες χώρες καταδεικνύουν ότι οι χώρες της Ε.Ε. πρέπει να συνεργαστούν ακόμα πιο στενά ώστε να διατηρήσουν την επιρροή και το ειδικό βάρος τους στη νέα παγκόσμια πραγματικότητα. Η ίδια έκθεση του εαρινού Ευρωβαρόμετρου δείχνει ότι οι πολίτες ενδιαφέρονται περισσότερο για την κατάσταση της οικονομίας, τις προοπτικές απασχόλησης, τη μετανάστευση, την κλιματική αλλαγή και τη μάχη εναντίον της τρομοκρατίας, θέματα που τονίζουν την ανάγκη για περισσότερη ενότητα, συνεργασία και κοινή δράση.



Η μελλοντική μορφή της Ε.Ε. βρίσκεται τώρα στα χέρια όσων θα ψηφίσουν στις ευρωπαϊκές εκλογές στις 23-26 Μαΐου. Σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα του εαρινού Ευροβαρόμετρου στα τέλη Φεβρουαρίου, αν και περισσότεροι από το ένα τρίτο των Ευρωπαίων πολιτών (35%) είναι ήδη βέβαιοι ότι θα ψηφίσουν, άλλο ένα τρίτο (32%) παραμένει αβέβαιο.



Για τους νέους που έχουν δικαίωμα ψήφου, παρόλο που έχουν σταθερά την πιο θετική στάση απέναντι στην Ε.Ε. (74%), μόλις το 21% είναι βέβαιο ότι θα ψηφίσει, ενώ το 34% παραμένει αναποφάσιστο.