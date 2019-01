Ντιμιτρόφ: Αγαπητέ Αλέξη - Ζήτω η φιλία μας και η φιλία ανάμεσα στα έθνη μας

Με ένα tweet το οποίο απευθύνεται στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, τον αναπληρωτή ΥΠΕΞ Γιώργο Κατρούγκαλο και τον πρώην υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά, ο ΥΠΕΞ της "Βόρειας Μακεδονίας" (πια) Νικολά Ντιμιτρόφ δηλώνει υπερήφανος για τις εξελίξεις.

"Αγαπητέ Αλέξη, Γιώργο και Νίκο,

Το κουράγιο και η ελπίδα νικούν το φόβο. Το μέλλον είναι εσώ. Όπως λέει συχνά ο Νίκος, η ιστορία πρέπει να διδάσκει όχι να είναι φυλακή. Είμαι τόσο περήφανος για ό,τι κάναμε! Ζήτω η φιλία μας και η φιλία ανάμεσα στα έθνη μας! Ζήτω ο πατριωτισμός με όραμα"

Dear Alexis, George and Nikos,

Courage and hope defeated fear. The future is there. As Nikos often says, history should be a teacher, not a prison. I am so proud of what we did. Long live our friendship and the friendship between our nations! Long live visionary patriotism!