Βαρoυφάκη για την επίσκεψη Μέρκελ: Έρχεται για να επιθεωρήσει την έρημο που δημιούργησε

Με ιδιαίτερα οξύ τρόπο σχολίασε ο επικεφαλής του ΜεΡΑ 25 και πρώην υπουργός Οικονομικών Γιάνης βαρουφάκης την επίσκεψη της καγκελαρίου Μέρκελ στην Ελλάδα.

Με ένα «δηλητριώδες» tweet, ο κ. Βαρουφάκης είπε: «Η κ. Μέρκελ βρίσκεται στην Ελλάδα για να επιθεωρήσει την έρημο που προκάλεσε και να την αποκαλέσει... ανάκαμψη. Ειρωνικά, ο ελληνικός θρίαμβός της απελευθέρωσε αποπληθωριστικές δυνάμεις που έπληξαν τη Γερμανια (π.χ. αρνητικά επιτόκια) και κατέστρεψαν την καριέρα της. Ποτέ ως τώρα ένας Γερμανός καγκελάριος δεν έχει πετάξει στα σκουπίδια τόσο πολύ πολιτικό κεφάλαιο».

Mrs Merkel is in Greece to inspect the desert she made and to call it... recovery. Ironically, her Greek triumph unleashed deflationary forces that hit Germany (eg -ve interest rates) and wrecked her career. Never before has a German Chancellor wasted so much political capital.