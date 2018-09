Η Κατερίνα Νοτοπούλου στη ναυαρχίδα του 6ου Αμερικανικού στόλου

Η νέα υφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης, Κατερίνα Νοτοπούλου, επισκέφθηκε τη ναυαρχίδα του 6ου Αμερικανικού Στόλου «USS Mount Whitney»

«Μια ενδιαφέρουσα πρωινή ξενάγηση στο εντυπωσιακό #USS_Mount_Whitney τη ναυαρχίδα του 6ου #αμερικανικού στόλου που βρίσκεται στο Θερμαϊκό στο πλαίσιο της 83ης ΔΕΘ», έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter συνοδεύοντας τις φωτογραφίες ενώ συνοδεύονταν από τον Αμερικανό πρόξενο στην Θεσσαλονίκη.

Exciting to be on board #USSMountWhitney, anchored in the Thermaic Gulf for @USATIF2018, together with DepMin @katenotopoulou and Hellenic Navy colleagues!Thanks crew for showing us around and the great briefing.Eager to continue strengthening our relationship with our allies. pic.twitter.com/4JDPPpVgow