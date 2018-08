Στην Κίνα μεταβαίνει ο Νίκος Κοτζιάς

Επίσημη επίσκεψη στην Κίνα θα πραγματοποιήσει από τις 27 έως τις 29 Αυγούστου ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, προσκεκλημένος του Κινέζου ομολόγου του, Γουάνγκ Γι.



Αυτή είναι η τέταρτη επίσκεψη του Νίκου Κοτζιά,με την ιδιότητα του υπουργού Εξωτερικών, στην ταχέως αναπτυσσόμενη χώρα της Ανατολικής Ασίας των 1,3 δισ. κατοίκων. Εντάσσεται στον κύκλο υψηλών επαφών που έχει ξεκινήσει ο κ. Κοτζιάς από τον Μάιο σε όλα τα μεγάλη διεθνή κέντρα αποφάσεων (ΗΠΑ, Βερολίνο, Ρωσία) και ολοκληρώνεται με την επικείμενη έλευση του Γάλλου υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, στις 6 Σεπτεμβρίου. Επίσης, η επίσκεψη στην Κίνα τοποθετείται και σε ένα ευρύτερο πλέγμα διμερών επισκέψεων του υπουργού Εξωτερικών στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία, μετά τις επισκέψεις σε Ινδία, Σιγκαπούρη και Ν. Κορέα, τον Νοέμβριο του περασμένου έτους.



Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, κατά την παραμονή του αρχικά στο Πεκίνο και ακολούθως στη Σαγκάη, ο κ. Κοτζιάς θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του, τον αντιπρόεδρο της Κίνας, υψηλόβαθμα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, καθώς και με Κινέζους επιχειρηματικούς παράγοντες, με στόχο, όπως επισημαίνουν διπλωματικές πηγές, τη διερεύνηση νέων τρόπων συνεργασίας των δύο χωρών, οικοδομώντας στη δυναμική των διμερών σχέσεων που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια.



Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μία κρίσιμη χρονικά περίοδο, η οποία σηματοδοτείται από γεωπολιτικές ανακατατάξεις και τη διαμόρφωση νέων ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και πέραν αυτής, με επίκεντρο τη Συρία όπου ο πόλεμος φαίνεται να εισέρχεται στην τελική του φάση. Σημειώνουν ακόμα πως οι συνομιλίες με το Πεκίνο αποτελούν βασικό κομμάτι στους σχεδιασμούς της πολυδιάστατης και ενεργητικής ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο της Κίνας, ως μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και των κινεζικών πρωτοβουλιών για αμοιβαίως επωφελή οικονομική συνεργασία.



Ειδικότερα, το επίσημο πρόγραμμα των επαφών του υπουργού Εξωτερικών αρχίζει, αύριο, Δευτέρα, με τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του Γουάνγκ Γι. Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Κίνας, με έμφαση τις κοινές δράσεις που πραγματοποιούν οι δύο χώρες. Πιο συγκεκριμένα, θα εστιάσουν στο επενδυτικό σχέδιο «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος (One Belt, One Road)», στο οποίο η Ελλάδα θεωρείται κομβικός και στρατηγικός εταίρος, καθώς και στην πρωτοβουλία του Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών, μια ελληνική διπλωματική πρωτοβουλία που ξεκίνησε στην Αθήνα με συνδιοργανωτή την Κίνα. Υπό το πρίσμα αυτό, όπως αναφέρουν οι ίδιες διπλωματικές πηγές, οι δύο υπουργοί θα εξετάσουν τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες και τις προοπτικές ανάπτυξης των διμερών σχέσεων, εστιάζοντας στην περαιτέρω οικονομική συνεργασία και στον ρόλο της Ελλάδας ως σημαντικού διαμετακομιστικού κέντρου στο κινεζικό σχέδιο «Μία ζώνη - Ένας δρόμος», για το οποίο αναμένεται να υπογραφεί Μνημόνιο Κατανόησης μετά το πέρας της συνάντησης, ενώ παράλληλα θα συζητηθούν τρόποι για την ενδυνάμωση της ελληνοκινεζικής πρωτοβουλίας και τη διατήρηση της δυναμικής του Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών, μέσω της διερεύνησης νέων πεδίων συνεργασίας.



Ακόμα οι δύο υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, μεταξύ άλλων για την κατάσταση στη Συρία, τις εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και το Κυπριακό. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κ. Κοτζιάς θα έχει την ευκαιρία να εκθέσει στον συνομιλητή του τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η ελληνική πλευρά για τη σταθεροποίηση της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς και τις τριμερείς συνεργασίες για την προώθηση του διαλόγου και της θετικής ατζέντας στη Μέση Ανατολή.



Την Τρίτη 28 Αυγούστου, ο κ. Κοτζιάς θα συναντηθεί με τον αντιπρόεδρο της Κίνας Γουάνγκ Κισάν (Wang Qishan) καθώς και τον επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής του Κομουνιστικού Κόμματος της Κίνας για τις Εξωτερικές Υποθέσεις, Yang Jieqi.



Στη συνέχεια θα επισκεφθεί την Κινεζική Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών, όπου θα απευθύνει ομιλία με θέμα «Ελλάδα - Κίνα: Κοινά και διαφορετικά. Παρελθόν και μέλλον». Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στην Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών (CASS) θα υπογραφεί Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του κινεζικού οργανισμού και του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, με στόχο να αποτελέσει το γενικό πλαίσιο συνεργασίας των δύο φορέων στον τομέα της έρευνας. Σημειώνεται ότι το CASS αποτελεί τον σημαντικότερο κρατικό ερευνητικό - ακαδημαϊκό φορέα για τις κοινωνικές επιστήμες στην Κίνα, ενώ έχει χαρακτηριστεί από το αμερικανικό περιοδικό Foreign Affairs ως «η μεγαλύτερη δεξαμενή σκέψης στην Ασία». Υπενθυμίζεται πως ο κ. Κοτζιάς επισκέφτηκε την Ακαδημία στο περιθώριο της επίσημης επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο Πεκίνο, τον Μάιο του 2017. Όπως είχε μεταδώσει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών δημιουργήθηκε το 1977, διαθέτει 31 ερευνητικά ινστιτούτα και 45 ερευνητικά κέντρα στα οποία εργάζονται 3.200 ερευνητές και πρόκειται για το μεγαλύτερο Think Tank της Κίνας.



Η επίσημη επίσκεψη του Νίκου Κοτζιά στην Κίνα θα ολοκληρωθεί στις 29 Αυγούστου στη Σαγκάη, όπου ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών θα έχει επαφές με τοπικούς αξιωματούχους και επιχειρηματικούς παράγοντες. Ειδικότερα, στο οικονομικό κέντρο και μεγαλύτερο λιμάνι της Κίνας, ο κ. Κοτζιάς θα συναντήσει, μεταξύ άλλων, τον αντιδήμαρχο της Σαγκάης, υπεύθυνο για τις διεθνείς σχέσεις, τον πρόεδρο της COSCO, Σου Λιρονγκ (Xu Lirong) και την ηγεσία του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων Σαγκάης. Σημειώνεται πως περίπου δύο εβδομάδες μετά την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών θα πραγματοποιηθεί στη Σαγκάη η διεθνής βιομηχανική έκθεση Κίνας, στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου, στην οποία η Enterprise Greece έχει προσκληθεί να συμμετάσχει με εθνικό περίπτερο.



Από τη Σαγκάη, ο υπουργός Εξωτερικών θα αναχωρήσει για τη Βιέννη προκειμένου να συμμετάσχει στην άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ (Gymnich) που διοργανώνει η αυστριακή προεδρία στις 30-31 Αυγούστου.



Τέλος, επισημαίνεται πως κ. Κοτζιάς μεταβαίνει στην Κίνα μέσω της απευθείας αεροπορικής πτήσης Αθήνας-Πεκίνου, όπως άλλωστε είχε πει στον Κινέζο ομόλογό του αποδεχόμενος την πρόσκληση, τον Μάρτιο του 2017, περίπου 4 μήνες πριν από την έναρξη του απευθείας αεροπορικού δρομολογίου μεταξύ των δύο χωρών.