ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ: Εύθραυστες ισορροπίες στη συγκυβέρνηση

Την πιο δύσκολη κρίση από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 περνάει η κυβερνητική συνεργασία των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Οι αποχωρήσεις δύο βουλευτών έχουν μετατρέψει το κόμμα του Πάνου Καμμένου ως τον «αδύναμο κρίκο» αυτής της ιδιόμορφης συμμαχίας, με το Σκοπιανό να αποδεικνύεται η «αχίλλειος πτέρνα» για τους ΑΝΕΛ. Η ανησυχία πλέον στα στρατόπεδα των δύο κυβερνητικών εταίρων είναι έκδηλη γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από την δήλωση που ουσιαστικά αναγκάστηκε να κάνει ο πρωθυπουργός χθες αμέσως μετά τη συνάντησή του με την Τερέζα Μέι. Οι 152 βουλευτές που αριθμεί πλέον η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, καθιστούν ιδιαιτέρως ρευστές τις ισορροπίες με το φάντασμα ενός ατυχήματος να πλανάται πάνω από το Μαξίμου.

Όπως ήταν αναμενόμενο το θέμα μονοπωλεί σήμερα την πολιτική επικαιρότητα, μετά και τη δήλωση Λαζαρίδη ότι δεν πρόκειται να παραδώσει την έδρα του. Εν τω μεταξύ, ο βουλευτής των ΑΝΕΛ κ. Κατσίκης κατήγγειλε επίθεση από κουκουλοφόρους στο γραφείου του, με τον Πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτση να μιλά για ομάδες που επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα φόβου και βίας και τον επικεφαλής των ΑΝΕΛ Πάνο Καμμένο να ζητά την παρέμβαση εισαγγελέα για προκαταρκτικές πράξεις ανατροπής του πολιτεύματος. Σημειώνεται ότι το μεσημέρι της Τετάρτης, με ανάρτηση του σε ιστοσελίδα της αντιεξουσιαστικού χώρου, η ομάδα «Ρουβικωνας» ανέφερε πως ορισμένα μέλη της βρίσκονται ήταν εκείνα που πήγαν στο γραφείο του κ. Λαζαρίδη. Όπως όμως υποστηρίζει, δεν κατάφεραν να μπουν μέσα στου βουλευτικό γραφείο.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ξυδάκης πήρε επιμελώς αποστάσεις, πάντως, από τα περί «σχεδίων αποστασίας» στα οποία από χθες επενδύει το Μέγαρο Μαξίμου, ενώ ο υπουργός Περιβάλλοντος Πάνος Σκουρλέτης εκτίμησε πως «δεν θα υπάρξουν άλλες διαρροές, αλλά υπάρχουν και εφεδρείες». Την ίδια στιγμή, κυβερνητικοί βουλευτές συνεχίζουν για δεύτερη ημέρα να μιλούν για συμφέροντα που -όπως αναφέρουν- θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση, με την αξιωματική αντιπολίτευση να μιλά για «αθλιότητες που δεν θα περάσουν», ενώ προσ

Το παρασκήνιο της ανεξαρτητοποίησης Λαζαρίδη και το τηλεφώνημα Καμμένου σε Τσίπρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Πάνου Καμμένου στην οποία ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ φέρεται να διαβεβαίωσε τον πρωθυπουργό ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία άλλη αποχώρηση από το κόμμα του κυβερνητικού εταίρου.

Μάλιστα συμφώνησαν να ανεβάσουν τους τόνους και να μιλήσουν για «σχέδια αποστασίας» και να αναφερθούν για επιχειρηματικά συμφέροντα κάτι που επιβεβαιώθηκε από τις διαρροές και τις ανακοινώσεις των δύο κομμάτων που ήταν σχεδόν ταυτόσημες. Διαφορετική ρητορική ακολούθησε ο Αλέξης Τσίπρας ο οποίος θέλησε να περάσει το αίσθημα της κυβερνητικής αντοχής τονίζοντας πως θα ολοκληρωθεί το έργο στο τέλος της τετραετίας «είμαστε πολύ σκληροί για να πεθάνουμε είπε χαρακτηριστικά».

Στο Μαξίμου επικρατεί εκνευρισμός καθώς βλέπουν μέσα σε λίγα 24ωρα να έχει ξεχαστεί η απόφαση για την ρύθμιση του χρέους που ήθελε να επικοινωνήσει η κυβέρνηση προκειμένου να ξεφύγει από το Σκοπιανό που δημιουργούσε ισχυρούς κλυδωνισμούς στην κυβερνητική συνοχή. Παράλληλα όμως θεωρούν πως οι 152 βουλευτές δύσκολα θα «σπάσουν» καθώς κανένας βουλευτής δεν θα πάρει την ευθύνη να ρίξει μια κυβέρνηση.

Αιφνιδιασμός Καμμένου από Λαζαρίδη

Σε αντίθεση με την αποχώρηση του Δημήτρη Καμμένου που την ανέμεναν στους ΑΝΕΛ, με την περίπτωση της ανεξαρτητοποίησης του Γιώργου Λαζαρίδη, ο Πάνος Καμμένος πιάστηκε στον ύπνο. Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης καταψήφισε την πρόταση μομφής που κατέθεσε η ΝΔ, έδωσε το παρών στην κυβερνητική φιέστα του Ζαππείου όπου κάθισε δίπλα σε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ μία ημέρα πριν αποχωρήσει συναντήθηκε με τον Πάνο Καμμένο τον οποίο διαβεβαίωσε πως θα συνεχίσει να στηρίζει την κυβέρνηση. Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ βρίσκεται σε ιδιαιτέρως δύσκολη θέση και ετοιμάζεται για την συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος του που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να συσπειρώσει τα στελέχη των ΑΝΕΛ.

Ψάχνει για «εφεδρείες» το Μαξίμου

Στο Μαξίμου μετά από αυτή την εξέλιξη έχουν έντονες επιφυλάξεις για το πόσο πλέον ο Πάνος Καμμένος ελέγχει το κόμμα του, γι αυτό τον λόγο αναζητούν βουλευτές που προέρχονται από τον χώρο της κεντροαριστεράς. Το επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης εκτιμούν πως υπάρχουν ορισμένα κοινοβουλευτικά στελέχη που βρίσκονται ιδεολογικά κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ και δεν αποκλείεται να τα βολιδοσκοπήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα, ώστε να μην περιμένουν τι θα γίνει με τους ΑΝΕΛ.

Στο θέμα των «εφεδρειών» αναφέρθηκε ο υπουργός Πάνος Σκουρλέτης σε δηλώσεις του. Ο κ. Σκουρλέτης εκτίμησε ότι «η κυβερνητική πλειοψηφία δε θα χαθεί. Εκτιμώ ότι δε θα υπάρξουν άλλες διαρροές, αλλά υπάρχουν και εφεδρείες» είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας στο τι θα γίνει στην περίπτωση αποχώρησης και άλλων βουλευτών από την ΚΟ των ΑΝΕΛ.

Ωστόσο η συνεργασία με τον Πάνο Καμμένο αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο προκειμένου να ενταχθεί ενδεχομένως ένας βουλευτής από τον χώρο της κεντροαριστεράς στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Με την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην Αθήνα την Παρασκευή το βράδυ, μετά την σύνοδο κορυφής, αναμένεται να καθορίσει τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης, που προσπαθεί να ξεφύγει επικοινωνιακά από το Σκοπιανό που βλέπει ήδη να προκαλεί σημαντικό πολιτικό κόστος.

Από τη μεριά του πάντως ο επικεφαλής του Ποταμιού απάντησε με ιδιαίτερα δηκτικό τρόπο στα διάφορα σενάρια. «Ας σταματήσουν κάποιοι την παραπληροφόρηση. Καταντάει εμμονή. Οι βουλευτές μας λένε ότι δεν θα στηρίξουν την κυβέρνηση & αυτοί επιμένουν ότι η δεξαμενή των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ φτάνει μέχρι το Ποτάμι! Ο δικός μας δρόμος είναι άλλος. "Get up, stand up, don't give up the fight" - Bob Marley», σχολίασε ο κ. Θεοδωράκης με ανάρτησή του στο Twitter.

Χαμηλοί και προσεχτικοί τόνοι από ΝΔ

Στην αξιωματική αντιπολίτευση παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις και αποφεύγουν να εμπλακούν ώστε να μην χρεωθούν τις αποχωρήσεις στους ΑΝΕΛ, αν και η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή επιχείρησε να την βάλει στο κάδρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης που βρίσκεται στο Βερολίνο όπου σήμερα θα συναντηθεί με τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών, πληροφορήθηκε τις εξελίξεις, ωστόσο απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες η ΝΔ θα απαντά μόνο στις επιθέσεις που δέχεται από το Μαξίμου που προσπαθεί να την εμπλέξει με τα όσα συμβαίνουν στον κυβερνητικό εταίρο, όπως συνέβη και χθες με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απαντά ότι η «κυβέρνηση βρίσκεται σε πανικό διότι αντιλαμβάνεται πως καταρρέει».

thetoc