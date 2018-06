Δημοσιογράφος της FAZ σε Σπυράκη: Να αναπαράγετε σωστά αυτά που λέω

O δημοσιογράφος της FAZ Michael Martens, απάντησε στη χθεσινή διάψευση της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ, Μαρίας Σπυράκη, αναφορικά με τους ισχυρισμούς του ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει στο εξωτερικό πως θα υπερψηφίσει τη συμφωνία με τα Σκόπια.

Η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας τον είχε καλέσει να κατονομάσει τις πηγές του. «Είναι επίσημο: η ΝΔ είναι έτοιμη να καταψηφίσει την επικύρωση της συμφωνίας. Να τσεκάρετε τις πηγές σας» είναι η ανάρτηση της.

This is official: ND is ready to vote against the ratification of the agreement. Please check your sources... https://t.co/5qVoi7p8HO

Στη συνέχεια ο δημοσιογράφος επανήλθε με νέα ανάρτηση στην οποία αναφέρει "Κα Σπυράκη αν αναπαράγετε αυτά που λέω, να τα αναπαράγετε σωστά. Οι πηγές μου δεν μου είπαν ποτέ ότι η ΝΔ θα ψήφιζε τη συμφωνία. Φυσικά η ΝΔ θα ήταν εναντίον της. Αυτό που έγραψα ήταν: μου είπαν ότι ο Μητσοτάκης διαβεβαίωσε διάφορους συνομιλητές του ότι δεν θα πήγαινε ενάντια στη συμφωνία όταν γινόταν Πρωθυπουργός".

Κόντρα χωρίς τέλος ΝΔ-FAZ για Μητσοτάκη και Σκοπιανό. Επίθεση από Μαξίμου

Dear @MariaSpyraki, if you quote me, please quote me correctly. My sources never

told me ND would vote for ratification of the Fyrom-deal. Of course ND will be

against it. What I wrote was: I was told Mitsotakis assured several

interlocutors he´d not go against the deal once PM. https://t.co/qWiL5psDDG