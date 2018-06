Σκοπιανό: Οι αστερίσκοι σε γλώσσα, ιθαγένεια και εμπορικές ονομασίες

Συμφωνία μεταξύ Αλέξη Τσίπρα και Ζόραν Ζάεφ επετεύχθη χθες στο Σκοπιανό με τους δύο Πρωθυπουργούς να έχουν να αντιμετωπίσουν τους εσωτερικούς πολιτικούς κραδασμούς.

Η ταυτότητα της Συμφωνίας έχει ως εξής:

Όνομα

Severna Makedonija / North Macedonia (Erga Omnes)

Εθνικότητα

Macedonian / Citizen of North Macedonia

Γλώσσα

Μacedonian

Συνταγματική Αλλαγή

Απαλοιφή Αλυτρωτισμού ("Μακεδονικές Μειονότητες" - "Προστασία Συνόρων" - "Αλυτρωτικές βλέψεις")

Τρία ζητήματα από τη συμφωνία έχουν αστερίσκους.

Πρώτον η γλώσσα, η οποία χαρακτηρίζεται ως Μακεδονική και υποσημείωση και τη διευκρίνιση πως ανήκει στην ομάδα των νοτιοσλαβικών γλωσσών. Μπορεί ενδεχομένως η υποσημείωση να είναι αρκετή, ωστόσο, δύσκολα σε μία τοποθέτηση για τη γλώσσα μπορεί να γραφτεί και η γλώσσα και ο αστερίσκος. Ουσιαστικά, τρέχει ο κίνδυνος σε διεθνή φόρα, κείμενα και παγκόσμιο ιστό η γλώσσα να αναφέρεται ως Μακεδονική.

Το ίδιο πρόβλημα εντοπίζεται και στην ιθαγένεια - ταυτότητα. Εκεί υπάρχει αναφορά ως Μακεδόνας. Και έτσι θα αναγνωρίζονται και θα αποκαλούνται από την διεθνή κοινότητα- με εξαίρεση την Ελλάδα, που όπως προβλέπει ακόμη ένας αστερίσκος στην συμφωνία, θα διευκρινίζει ότι θα είναι Macedonian/citizen of the Republic of North Macedonia.

Η προβληματικότερη, ίσως, «ουρά» που έχει αυτή η συμφωνία, είναι η ρύθμιση του μείζονος ζητήματος των «εμπορικών σημάτων και ονομασιών» στα εξαγώγιμα προϊόντα των δύο χωρών. Εκεί θα συσταθεί μία νέα επιτροπή, η οποία θα λειτουργήσει για τρία χρόνια πριν προχωρήσουν στις εμπορικές αλλαγές. Κάποια από τα εμπορικά σήματα αφορούν και ΠΟΠ (Προστατευμένη Ονομασία Προέλευση)

