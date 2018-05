Σούνιο: Δεύτερη μέρα διαβουλεύσεων μεταξύ των Βαλκανικών χωρών

Ένα ακόμα σχήμα μορφοποιημένης συνεργασίας με πρωτοβουλία του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά αποκτά περιοδικότητα και δυναμική και η Αθήνα γίνεται το επίκεντρο ενός γόνιμου διαλόγου στην ΕΕ. Η 2η Υπουργική Συνάντηση, "Visegrad-4 plus Balkan-4 plus", άνοιξε την Παρασκευή τις πύλες της στο Σούνιο σε συνέχεια της πρώτης συνάντησης που έλαβε χώρα στην Βουδαπέστη τον περασμένο Δεκέμβριο.



Το μέλλον της ΕΕ, η Διεύρυνσή της, και η Ενέργεια θα είναι οι τρεις κύκλοι εργασιών που θα ενώσουν γύρω από ένα τραπέζι τους "8" υπουργούς Εξωτερικών- των 4 χωρών/μελών της ΕΕ του Βίσεγκραντ (Ουγγαρίας Πολωνίας, Σλοβακίας, Τσεχίας) και των 4 βαλκανικών χωρών/μελών της ΕΕ, (Ελλάδας, Βουλγαρίας, Κροατίας και Ρουμανίας), μαζί με τους ομολόγους τους, ως παρατηρητές, των υποψηφίων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ, (Αλβανίας, ΠΓΔΜ, Μαυροβουνίου, Βοσνίας Ερζεγοβίνης) καθώς και της Σλοβενίας και της Κύπρου.



Η Υπουργική Συνάντηση στο Σούνιο στοχεύει σε μία εμβάθυνση της συζήτησης στα τρία βασικά θέματα της ατζέντας και με τη συμμετοχή Ελλήνων βουλευτών και έγκριτων επιστημόνων με σκοπό να την εμπλουτίσουν με ευρύτερες προσεγγίσεις ικανές να δώσουν απαντήσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη.



Η Υπουργική Συνάντηση ξεκίνησε με εναρκτήρια ομιλία του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Κοτζιά. Θα ακολουθήσουν οι παρεμβάσεις των συμμετεχόντων ομολόγων του.



Στις 12:30, θα αρχίσει ο πρώτος από τους τρεις κύκλους εργασιών της Συνάντησης με θέμα το μέλλον της Ευρώπης και παρουσιάσεις από βουλευτές και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ο δεύτερος κύκλος εργασιών, ο οποίος θα αρχίσει μετά το γεύμα εργασίας των ΥΠΕΞ, στις 15:30, θα εστιάσει στο θέμα της διεύρυνσης της ΕΕ. Από τις 16.30 μέχρι τις 18.30, στο πλαίσιο του τρίτου κύκλου εργασιών, οι υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν το μείζον θέμα της ενεργειακής συνεργασίας. Με το πέρας των εργασιών, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, η Βουλγάρα ομόλογός του, Εκατερίνα Ζαχάριεβα, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου ΕΕ και ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο, Προεδρεύων της ομάδας Visegrad, θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη τύπου.



ΠΓΔΜ: Παραμένουν οι διαφορές με την Ελλάδα - Σε κρίσιμη φάση οι διαπραγματεύσεις



Στο μεταξύ, «η συνάντηση Ντιμιτρόφ και Κοτζιά θα παίξει βασικό ρόλο στην προοπτική επίλυσης μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα», δηλώνει ο Ντάρκο Ανγκέλοφ, επικεφαλής του Γραφείου Διασύνδεσης της ΠΓΔΜ στην Αθήνα.



Μιλώντας στα «Νέα Σαββατοκύριακο», ο Ανγκέλοφ χαρακτηρίζει «κρίσιμο» το στάδιο των διαπραγματεύσεων για το όνομα «μετά τις πολυάριθμες, εντατικές συναντήσεις μεταξύ των υπουργών Ντιμιτρόφ και Κοτζιά».



Υπογραμμίζει ωστόσο πως παραμένουν βασικές διαφορές όσον αφορά την «επιμονή της Ελλάδας για την αλλαγή του Συντάγματός μας και το πεδίο χρήσης του ονόματος.



Έχουμε εισέλθει σε μια πολύ κρίσιμη φάση και η συνάντηση των δύο υπουργών, αυτήν τη φορά με την παρουσία του ειδικού διαμεσολαβητή Μάθιου Νίμιτς, θα παίξει βασικό ρόλο στην προοπτική επίλυσης μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα».



Ικανοποίηση Κοτζιά για το δεύτερο «ραντεβού» των υπουργών



Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς πριν από την έναρξη της 2ης Υπουργικής Συνάντηση «Visegrad-4 plus Balkan-4 plus» που διοργάνωσε σήμερα το ΥΠΕΞ στο Σούνιο.



«Έχουμε τη χαρά να έχουμε αντιπροσωπείες από 15 κράτη, είτε μέλη της ΕΕ είτε υποψήφια που η προοπτική τους είναι να γίνουν κράτη/μέλη της Ευρώπης. Πήραμε μία απόφαση με την ομάδα των χωρών του Visegrad, και τα 4 μέλη που είμαστε μια ομάδα εντός της ΕΕ από τα Βαλκάνια, να κάνουμε συναντήσεις για το μέλλον της Ευρώπης ώστε και μικρότερα και μεσαίου μεγέθους κράτη να μπορούν να αποκτήσουν τη μέγιστη επιρροή στη συζήτηση. Ξεκινήσαμε με πρότασή μου τη συζήτηση στη Βουδαπέστη και συνεχίζουμε σήμερα στο Σούνιο», δήλωσε ο Ν. Κοτζιάς.



Τέλος ο υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση να διεξαχθεί στο Σούνιο η παρούσα Συνάντηση καθώς η τοποθεσία είναι «μαγευτική», όπως είπε, για τους ξένους, και θα συμβάλει στην πολύ επιτυχημένη πορεία του τουρισμού στην Ελλάδα.

