Συνάντηση Κοτζιά - Τσαβούσογλου στις Βρυξέλλες

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, είχε συνάντησημε τον τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, το μεσημέρι της Παρασκευής στο περιθώριο της διάσκεψης των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, στις Βρυξέλλες.

Πρόκειται για την πρώτη κατ' ιδίαν επαφή των δύο υπουργών μετά τη σύλληψη των δύο στρατιωτικών στον Έβρο.

Οι σύντομες συνομιλίες άλλωστε των δύο υπουργών γίνονται την επόμενη της νέας παρέμβασης Γιούνκερ για το θέμα των στρατιωτικών που κρατούνται στην Αδριανούπολη, στην οποία η Άγκυρα αντέδρασε σε έντονο ύφος κάνοντας λόγο «ύφος εμπειρογνώμονα» με το οποίο «κάτω από το μανδύα της συμπαράστασης της Ένωσης συνεχίζει να βγάζει συμπεράσματα».

Απ' τη σημερινή συνάντηση δημοσίευσε φωτογραφίες στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών

Στο περιθώριο της συνόδου των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ ο Ν. Κοτζιάς συναντήθηκε κατ' ιδίαν και με τον αλβανό ομόλογό του Ντμιτρ Μπουσάτι.

