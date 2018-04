Συλλυπητήρια από το ΥΠΕΞ για το τραγικό δυστύχημα στη Γερμανία

Τη βαθιά θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα στο Μίνστερ της Γερμανίας εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών με μία ανάρτηση στο λογαριασμό του στο Twitter.



Παράλληλα εκφράζονται τα συλλυπητήρια και η αλληλεγγύη της χώρας μας στις οικογένειες των θυμάτων και στον γερμανικό λαό καθώς και στην κυβέρνηση της Γερμανίας.

Deeply saddened by the horrific incident in #Münster Germany. We extend our condolences and solidarity to families of the victims, the people of #Germany & its government @GermanyDiplo @GermanyinGreece