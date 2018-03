Επιστολή Τζανακόπουλου σε Guardian: Ο αγώνας του ελληνικού λαού αξίζει το σεβασμό σας

Την έντονη διαμαρτυρία του για την καταχώρηση για διακοπές στην Ελλάδα με τίτλο "Η Ελλάδα και το ευρώ" στο ταξιδιωτικό ένθετο του Guardian εξέφρασε με επιστολή του στη βρετανική εφημερίδα ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Η επιστολή εστάλη αργά χθες το απόγευμα στον Guardian, η οποία εν τω μεταξύ μπροστά στο κύμα αντιδράσεων είχε αποσύρει την καταχώρηση, που ουσιαστικά καλούσε τους Βρετανούς να ταξιδέψουν στην Ελλάδα για να δουν τις συνέπειες της κρίσης παράλληλα με δραστηριότητες αναψυχής.

"Διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον τη διαφημιστική καταχώρηση για διακοπές στην Ελλάδα με τίτλο ‘Η Ελλάδα και το Ευρώ’ στο ταξιδιωτικό ένθετο της εφημερίδας σας", αναφέρει στην επιστολή, που έχει στη διάθεση του το News24/7 ο κ.Τζανακόπουλος.

"Το ενδιαφέρον μου γρήγορα μετατράπηκε σε σοκ και αποστροφή όταν κατάλαβα ότι το πακέτο διακοπών που διαφημίζετε είναι σχεδιασμένο ‘αποκλειστικά για τους αναγνώστες του Guardian’ έτσι ώστε να εμπεδώσουν τα ‘συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν για την υπόλοιπη Ευρώπη’ από την Ελληνική κρίση, ενώ παράλληλα θα επισκέπτονται νησιά και θα λαμβάνουν μέρος σε γευσιγνωστικές εκδρομές σε αμπελώνες", συνεχίζει ο κ.Τζανακόπουλος.

"Είναι απαξιωτικό μια εφημερίδα εγνωσμένου κύρους όπως η δική σας να καταφεύγει σε τακτικές που μόνο ως νεοαποικιοκρατικές μπορούν να χαρακτηριστούν", τονίζει μάλιστα επισημαίνοντας: "Ο Ελληνικός λαός, που έχει κάνει τεράστιες θυσίες τα χρόνια της κρίσης, αντιμετωπίζεται από την εφημερίδα σας ως έκθεμα σε μουσείο προς τέρψιν των πλέον εύπορων από τους αναγνώστες σας (σημειώνω ότι το διαφημιζόμενο πακέτο κοστολογείται στο διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 2,500 Στερλινών ανά άτομο). Οι αναγνώστες σας θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν τον αγώνα των φτωχών Ελλήνων και να γίνουν μάρτυρες της προσπάθειάς τους για ανάκαμψη."

Ο υπουργός Επικρατείας σημειώνει επίσης απευθυνόμενος στη βρετανική εφημερίδα: "Το γεγονός ότι η διαφήμισή σας χρησιμοποιεί συγκαταβατικές και συγκεκαλυμμένα μειωτικές εκφράσεις για τους Έλληνες ("Οι Έλληνες έχουν παραμείνει ανθεκτικοί") καθιστά το περιεχόμενό της ακόμη πιο αποκρουστικό, καθώς αποσκοπεί να καλύψει κάτι που ουσιαστικά είναι μία προσβλητική δραστηριότητα."

Και ο κ.Τζανακόπουλος κλείνει την επιστολή του, τονίζοντας: " Ο Guardian έχει μεγάλη παράδοση στην ελεύθερη και ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Θα πρέπει να προφυλάξετε αυτήν την παράδοση αντί να τη στιγματίζετε με τέτοιου είδους ατυχώς σχεδιασμένες εμπορικές δραστηριότητες. Ο αγώνας του ελληνικού λαού αξίζει του σεβασμού σας και μόνο. Χωρίς όρους και προϋποθέσεις."

Το πρωτότυπο κείμενο της επιστολής στα αγγλικά:

"Sir, It was with great interest that I perused the holiday advertisement, entitled ‘Greece & the Euro’, that appears in the Travel section of the Guardian.

This interest turned to shock and dismay, when I realized that these holidays have been ‘exclusively designed for Guardian readers’ so that the latter can contemplate ‘the lessons that can be drawn for the rest of Europe’ from the Greek crisis, while visiting islands and engaging in wine-tasting at vineyards.

It is disgraceful that a highly esteemed newspaper like yours is resorting to what -frankly- amounts to neo-colonialism. The people of Greece, who have made enormous sacrifices over the course of the crisis, are reduced to museum exhibits to be observed by those more affluent among your readership (after all, the advertised holiday comes at the not inexpensive price of 2.500 GBP per person).

The readers then are given a pass to marvel at the suffering of poor Greeks, as well as to witness their struggle for recovery.

The fact that your advertisement -and I guess the brochure that comes with it- uses patronising and condescending language in reference to the Greek people (‘Greeks have remained resilient’) adds insult to injury, as it seeks to cover up what is an offensive enterprise altogether.

The Guardian has a great tradition in the promotion of free, independent and inspirational journalism, to which it should live up to. You should not allow this tradition to be marred by such ill designed commercial activities. The struggle of the Greek people deserves your respect, plain and simple. No terms and conditions apply.

Dimitris Tzanakopoulos

Minister of State and Government Spokesperson

Government of Greece"

news247