Σαφή θέση κατά της τουρκικής προκλητικότητας έλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση

Αξιοποιώντας στοιχεία από το Global Human Settlement Layer (GHSL), ο καθηγητής Alasdair Rae από το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ επιχείρησε να εντοπίσει τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Για να το πετύχει αυτό, αναζήτησε αριθμό ατόμων σε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο, και με αυτό το κριτήριο κατάρτισε την παρακάτω λίστα. Σημειώνει ωστόσο πως η μέθοδος υπολογισμού της πυκνότητας του πληθυσμού που συνδυάζει τον αριθμό των ατόμων με την έκταση μιας χώρας δεν είναι η καλύτερη για να κατανοήσει κανείς το θέμα, καθώς υπάρχουν παραδείγματα χωρών όπου το αποτέλεσμα δείχνει στρεβλό. Για παράδειγμα στη Ρωσία, τα αστικά κέντρα είναι πολύ πυκνοκατοικημένα, ανάμεσα στις πόλεις όμως μεσολαβούν τεράστιες αχανείς εκτάσεις αραιοκατοικημένες ή και ακατοίκητες. Με έναν τέτοιο υπολογισμό, η πυκνότητα εμφανίζεται πολύ χαμηλή, 8 άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, αλλά στην πραγματικότητα οι κατοικημένες περιοχές είναι ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένες. Το ίδιο ισχύει και για την Αυστραλία ή τον Καναδά. Στην πρώτη δεκαπεντάδα αναδεικνύονται πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, όπως η τεράστια διαφορά ανάμεσα στην πρώτη πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή στην Ευρώπη, που έχει 53.199 άτομα στο ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο, με την 15η που έχει 22.113 άτομα. Η Ελλάδα κατατάσσεται ψηλά στη λίστα και το πιο πυκνοκατοικημένο σημείο της εντοπίζεται στην περιοχή του Ζωγράφου, κοντά στην Πανεπιστημιούπολη. Σε κάθε περίπτωση, έστω και με αστερίσκους, ο καθηγητής Alasdair Rae κατέληξε στην παρακάτω κατάταξη: 15. Στη Βρετανία, το πιο πυκνοκατοικημένο τετραγωνικό χιλιόμετρο περιλαμβάνει 20.477 άτομα και εντοπίζεται στο δυτικό Λονδίνο. xores1 14. Γενεύη, Ελβετία. Το πιο πυκνοκατοικημένο τετραγωνικό χιλιόμετρο περιλαμβάνει 21.456 άτομα xores2 13. Λισσαβόνα, Πορτογαλία. 21.823 άτομα xores3 12. Νάπολη, Ιταλία. 22.113 άτομα xores4 11. Κοπεγχάγη, Δανία. 22.381 άτομα xores5 10. Πράγα, Τσεχία. 23.249 άτομα xores6 9. Βερολίνο, Γερμανία. 23.379 άτομα xores7 8. Άμστερνταμ, Ολλανδία. 23.485 άτομα xores8 7. Σόφια, Βουλγαρία. 23.934 άτομα xores9 6. Στοκχόλμη, Σουηδία. 26.20 άτομα xores10 5. Αθήνα, 28.880 άτομα. xores11 igvjh4by 4. Βρυξέλλες, Βέλγιο. 29.100 άτομα xores12 3. Szczecin, Πολωνία. 32.752 άτομα xores13 2. Παρίσι, Γαλλία. 52.218 άτομα xores14 1. 