Ζάεφ: Λύση με γεωγραφικό προσδιορισμό – Γιούνκερ: Συνεχίστε τις προσπάθειες

Από τα Σκόπια ξεκίνησε τη βαλκανική περιοδεία του ο πρόεδρος της Κομισιόν, ο οποίος συζήτησε με τον Σκοπιανό πρωθυπουργό, την πορεία των μεταρρυθμίσεων για την εκπλήρωση των κριτηρίων που απαιτούνται για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ε.Ε.

Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ τόνισε στον Ζόραν Ζάεφ πως πρέπει να λυθεί το ονοματολογικό, ενώ δεν άφησε ασχολίαστη τη μετονομασία του διεθνούς αεροδρομίου της γειτονικής χώρας.

«Σας αφήνω να το λύσετε με τους Έλληνες φίλους σας. Είδα στις Βρυξέλλες τον Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα και τον κάλεσα να συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση. Φτάνοντας σήμερα στο αεροδρόμιο, είδα ότι τα πράγματα ήδη αλλάζουν», δήλωσε μεταξύ άλλων ο επικεφαλής της Επιτροπής.

«Πρέπει να συνεχίσετε σε αυτό το δρόμο και να λυθεί το θέμα του ονόματος με την Ελλάδα», τόνισε προς τον Ζόραν Ζάεφ ο ίδιος, όπως αναφέρει σε ενημέρωσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όνομα με γεωγραφικό προσδιορισμό πρόκρινε και ενώπιον του προέδρου της Κομισιόν ο Σκοπιανός πρωθυπουργός, όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1.

«Είναι σημαντικό να βρούμε μια λύση με γεωγραφικό προσδιορισμό, που θα μας διαχωρίζει από την ομώνυμη περιοχή της Ελλάδας», είπε ο Ζόραν Ζάεφ.

Σχολιάζοντας την επίσκεψη στα Σκόπια, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν στάθηκε στη σημειολογία της μετονομασίας του αεροδρομίου και του κεντρικού αυτοκινητοδρόμου στην ΠΓΔΜ.

«Ο κ. Γιούνκερ έφθασε στο Διεθνές Αεροδρόμιο των Σκοπίων και ακολούθησε τον Αυτοκινητόδρομο Φιλίας. Η καλύτερη δυνατή αρχή για την περιοδεία στα Δυτικά Βαλκάνια. Επουλώνοντας τις πληγές του παρελθόντος, οικοδομώντας ένα ευρωπαϊκό μέλλον σταθερότητας και νέων ευκαιριών», έγραψε ο Μαργαρίτης Σχοινάς, στο twitter.

