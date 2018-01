Eurogroup: Θέλετε δόση; Τρέξτε πλειστηριασμούς και ιδιωτικοποιήσεις

Ολοκλήρωσε το Eurogroup τις συζητήσεις για την τρίτη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος .



Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης έδωσαν σήμερα το πράσινο φως για την εκταμίευση της δόση 6,7 δισ. ευρώ και χαιρέτισαν την υλοποίηση των σχεδόν όλων των προαπαιτούμενων της γ΄ αξιολόγησης.

To Εurogroup καλεί τις ελληνικές αρχές να ολοκληρώσουν επειγόντως τα προαπαιτούμενα που βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα και αναθέτει στο Euroworking Group να εξετάσει την πλήρη εφαρμογή τους, στη βάση της αξιολόγησης που θα κάνουν οι θεσμοί. Μεταξύ άλλων, θα αξιολογηθεί αν εξασφαλίζεται συνεχής και απρόσκοπτη ροή ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, καθώς και η ολοκλήρωση κυβερνητικών εκκρεμών δράσεων στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων.

Tην ικανοποίησή του για την εφαρμογή περίπου όλων των προαπαιτούμενων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης εκφράζει το Eurogroup καλώντας τις ελληνικές αρχές να ολοκληρώσουν επειγόντως αυτά που βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα, ούτως ώστε να εγκριθεί το πρώτο τμήμα της δόσης των 6,7 δισ. ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM), εντός του Φεβρουαρίου.



Συγκεκριμένα, στη δήλωση του Eurogroup επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός του 2018 που υιοθέτησαν οι ελληνικές αρχές, είναι συμβατός με το στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα στο 3,5% του ΑΕΠ.

Το Eurogroup καλωσόρισε την εφαρμογή των προαπαιτούμενων από την ελληνική κυβέρνηση, ενώ συνδέει την εκταμίευση της δεύτερης υποδόσης, ύψους 1 δισ. ευρώ την άνοιξη, με την πορεία των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων του Δημοσίου προς τους ιδιώτες. Θα περιμένει δε, και τη συμπληρωματική αξιολόγηση των Θεσμών επ’ αυτών των ζητημάτων.



Ολόκληρη η ανακοίνωση του Eurogroup αναφέρει αναλυτικά τα εξής:



«To Eurogroup χαιρέτισε την εφαρμογή σχεδόν όλων των συμπεφωνημένων προαπαιτουμένων για την τρίτη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος μετά την τεχνική συμφωνία για το πακέτο μεταρρυθμίσεων που είχε παρουσιαστεί στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις 4 Δεκεμβρίου.



Προφανώς, οι ελληνικές Αρχές έχουν υιοθετήσει τον προϋπολογισμό για το 2018, ο οποίος είναι σύμφωνος με τον στόχο για πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ. Επίσης, η έκθεση συμμόρφωσης των ευρωπαϊκών Θεσμών δείχνει ότι οι ελληνικές Αρχές έχουν υπεραποδώσει ως προς τους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί την τελευταία τριετία.



Η ελληνική κυβέρνηση συνέχισε να ενισχύει τα φορολογικά έσοδα και ενίσχυσαν την ακριβοδικία και την αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας. Το επιχειρηματικό περιβάλλον έχει βελτιωθεί μέσω συγκεκριμένων δράσεων που στοχεύουν στο «άνοιγμα» επαγγελμάτων, στη βελτίωση του συστήματος επενδυτικών αδειοδοτήσεων, στην άρση των εμποδίων που περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα στην αγορά προϊόντως, αλλά και στο άνοιγμα της αγοράς ενέργειας. Πρόοδος στο πλαίσιο επίλυσης του ζητήματος των κόκκινων δανείων μέσω δράσεων που σχετίζονται με την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού και την έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.



Το Eurogroup επιβεβαιώνει τη σημασία μιας φιλόδοξης περιεκτικής αναπτυξιακής στρατηγικής με ισχυρή «ιδιοκτησία» από τις ελληνικές αρχές. Οι αρχές καλούνται να οριστικοποιήσουν τη συνεργασία με τους θεσμούς αρκετά πριν το τέλος του προγράμματος.



Το Eurogroup καλεί τις ελληνικές αρχές να ολοκληρώσουν επειγόντως τα προαπαιτούμενα που εκκρεμούν.



Το Eurogroup εξουσιοδοτεί το EWG να επιβεβαιώσει την πλήρη εφαρμογή των υπόλοιπων προαπαιτουμένων στη βάση της αξιολόγησης από τους ευρωπαϊκούς Θεσμούς. Αυτό θα περιλαμβάνει μια αξιολόγηση που θα επιβεβαιώνει τη συνεχή και ανεμπόδιστη υλοποίηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών αλλά και την ολοκλήρωση των κυβερνητικών δράσεων εκείνων που αφορούν στο κομμάτι των ιδιωτικοποιήσεων.



Την πλήρη εφαρμογή των προαπαιτουμένων θα ακολουθήσει η συνεδρίαση του ESM προκειμένου να εγκριθεί η εκταμίευση της τέταρτης δόσης, η οποία θα ανέρχεται στα 6,7 δισ. ευρώ.



Η δόση θα δοθεί σε δύο υποδόσεις, εκ των οποίων η πρώτη θα εκταμιευθεί τον Φλεβάρη (5,7 δισ. ευρώ), ενώ η επόμενη (1 δις ευρώ) για την τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων πιθανότατα θα εγκριθεί από το EwG την άνοιξη, μετά από μια θετική έκθεση των ευρωπαϊκών Θεσμών ότι συνεχίζονται κανονικά οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και αποπληρώνονται ληξιπρόθεσμα.



To Eurogroup θα στρέψει τώρα την προσοχή του στα τελευταία στάδια του προγράμματος του ESM, που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2018. Το Eurogroup επιβεβαιώνει την αρχή της τεχνικής εργασίας από το EwG σε ένα μηχανισμό προσααρμογής ανάλογα με την ανάπτυξη (the growth-adjustment mechanism) ως μέρους των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος που θα εφαρμοστεί, αν χρειαστεί, με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος, με βάση τη συμφωνία του Eurogroup της 15ης Ιουνίου 2017. Το Eurogroup καλεί τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και το ΔΝΤ να λάβουν υπόψη την ολιστική αναπτυξιακή στρατηγική της Ελλάδας όταν επικαιροποιούν το DSA».





Επίσης, επισημαίνεται ότι η έκθεση των ευρωπαϊκών θεσμών διαπιστώνει υπεραπόδοση των στόχων της ελληνικής οικονομίας τα τρία τελευταία χρόνια ( 2015-2017). Αναφέρεται, ακόμη, ότι οι ελληνικές αρχές συνέχισαν να ενισχύουν τους φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς μέσα από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων και ενίσχυσαν τη δικαιοσύνη και την αποτελεσματικότητα του κοινωνικού κράτους. Το επιχειρηματικό περιβάλλον έχει βελτιωθεί μέσα από περαιτέρω δράσεις που στοχεύουν στο άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, στη βελτίωση του συστήματος αδειοδότησης επενδύσεων και την άρση των κανονισμών που περιορίζουν τον ανταγωνισμό στην αγορά προϊόντων και στο άνοιγμα της αγοράς ενέργειας. Επίσης, διαπιστώνεται πρόοδος στην αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, μέσα από περαιτέρω δράσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία του συστήματος εξωδικαστικής επίλυσης και την έναρξη των ηλεκτρονικών δημοπρασιών.



Το Eurogroup επαναβεβαιώνει τη σημασία μιας φιλόδοξης «συνολικής στρατηγικής ανάπτυξης» που θα έχει την ισχυρή κυριότητα των ελληνικών αρχών και η οποία θα ολοκληρωθεί σε συνεργασία με τους θεσμούς, πολύ πριν από το τέλος του προγράμματος.

Σαφές «μήνυμα» του Eurogroup: «Ολοκληρώστε όλα τα προαπαιτούμενα»



To Εurogroup καλεί τις ελληνικές αρχές να ολοκληρώσουν επειγόντως τα προαπαιτούμενα που βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα και αναθέτει στο Euroworking Group να εξετάσει την πλήρη εφαρμογή τους, στη βάση της αξιολόγησης που θα κάνουν οι θεσμοί. Μεταξύ άλλων, θα αξιολογηθεί αν εξασφαλίζεται συνεχής και απρόσκοπτη ροή ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, καθώς και η ολοκλήρωση κυβερνητικών εκκρεμών δράσεων στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων.



«Πράσινο φως» από το Eurogroup για την εκταμίευση της δόσης



Μετά την πλήρη εφαρμογή των προαπαιτούμενων και μετά την ολοκλήρωση των εθνικών διαδικασιών, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης αναμένεται να εγκρίνει την εκταμίευση της τέταρτης δόσης του προγράμματος, ύψους 6,7 δισ. ευρώ και η οποία θα εκταμιευθεί σε δύο υποδόσεις:



– Η πρώτη εκταμίευση, ύψους 5,7 δισ. ευρώ θα γίνει το Φεβρουάριο για την κάλυψη των δανειακών αναγκών της χώρας και την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου. Αλλά και για να στηριχθεί η δημιουργία ενός ταμειακού αποθέματος που θα στηρίξει την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές.



– Η δεύτερη υποδόση θα κατευθυνθεί στην αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου από ίδιους πόρους και θα εκταμιευθεί μετά από τη θετική έκθεση των θεσμών για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου και για την απρόσκοπτη ροή ηλεκτρονικών δημοπρασιών.

Απομένουν τα τελικά στάδια



To Εurogroup θα επικεντρωθεί τώρα στα τελικά στάδια του ελληνικού προγράμματος, το οποίο αναμένεται να λήξει τον Αύγουστο του 2018. Σημειώνει ότι τώρα ξεκινάει το τεχνικό έργο του Euroworking Group για το μηχανισμό που συνδέει την αποπληρωμή του χρέους με την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Αυτό το τεχνικό έργο είναι, βάσει της συμφωνίας του Eurogroup του Ιουνίου του 2017, μέρος των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος που θα εφαρμοστούν, αν χρειαστεί και εφόσον το πρόγραμμα ολοκληρωθεί επιτυχώς. Το Eurogroup καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και το ΔΝΤ να λάβουν υπόψη τη συνολική ελληνική στρατηγική ανάπτυξης κατά την επικαιροποίηση της έκθεσης βιωσιμότητας του χρέους (DSA).