Πλήθος κόσμου και μαθητών στο μειονοτικό σχολείο που επισκέπτεται ο Ερντογάν

ερμή υποδοχή επιφύλασσαν στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν οι μουσουλμάνοι της Θράκης, καθώς τόσο στο τζαμί της Κομοτηνής όπου προσευχήθηκε, όσο και στο μειονοτικό σχολείο που επισκέπτεται τον καλωσορίζουν με επευφημίες και χειροκροτήματα.

Αυτή την ώρα ο Τούρκος πρόεδρος βρίσκεται στο μειονοτικό γυμνάσιο και λύκειο «Τζελάλ Μπαγιάρ», όπου συνομιλεί με τους εκπαιδευτικούς - πολλοί από τους οποίους είναι από την Τουρκία αποσπασμένοι στην Ελλάδα βάση διμερών συμφωνιών - και τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί πάρα πολλά παιδιά με τους γονείς τους, τα οποία χειροκροτούσαν και επευφημούσαν τον κ. Ερντογάν. Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Τουρκίας θα έχει επαφές με εκπροσώπους μειονοτικών φορέων και στη συνέχεια θα παρακαθίσει σε prive γεύμα σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης, όπου αναμένεται να απευθύνει σχετικό χαιρετισμό προς τη μειονότητα. Στο σχολείο βρίσκονται επίσης για τον Τούρκο πρόεδρο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Ροδόπης Μουσταφά Μουσταφά και Αιχάν Καρά Γιουσούφ, και Ξάνθης Ζειμπέκ Χουσεΐν. Επίσης παρούσα είναι η δημοτική σύμβουλος Σιμπέλ Μουσταφάογλου και ο πρόεδρος των Καπνοπαραγωγών Ροδόπης Εσάτ Χουσεΐν.

Η επίσκεψη στο τζαμί

Ο Τούρκος πρόεδρος έφτασε στο τζαμί στις 12.25 μ.μ. μαζί με τα μέλη της τουρκικής κυβερνητικής αποστολής που τον συνοδεύουν. Τον υποδέχθηκαν οι ψευδομουφτήδες της Κομοτηνής και της Ξάνθης, μικρά παιδιά του πρόσφεραν ανθοδέσμες, ενώ μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας φώναζαν ρυθμικά το όνομά του.

Η άφιξη Ερντογάν

Ο Τ. Ερντογάν έφθασε αεροπορικώς από την Αθήνα στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, όπου τον υποδέχθηκαν ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος και ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης.

Φόβοι για σόου Ερντογάν στη Θράκη

Πάντως μετά τα όσα έγιναν και ακούστηκαν χθες σε Προεδρικό Μέγαρο και Μέγαρο Μαξίμου και παρά την εκτίμηση από την πλευρά της κυβέρνησης ότι «όλα πήγαν καλά», υπάρχει ο φόβος ότι ο Τούρκος πρόεδρος θα μετατρέψει την επίσκεψή του στη Θράκη σε σόου

14:36 Μιλάει για ομοεθνείς ο Ερντογάν

«Δώσατε αγώνας επιβίωσης εδώ και χρόνια και σας συγχαίρω γι' αυτό», είπε τους συγκεντρωμένους.

#Turkish President #Erdogan “Western Thrace is a bridge between the two neighbours #Turkey and #Greece “ pic.twitter.com/4613mYHABx

13:50 Ο Ταγίπ Ερντογάν φτάνει στο Τζελάλ Μπαγιάρ και χαιρετάει τον κόσμο έναν προς έναν.

Πλήθος κόσμου τον ακολουθεί στο μειονοτικό σχολείο

Στον χώρο του μειονοτικού σχολείου Τζελάρ Μπαγιάρ στην Κομοτηνή αναμένεται να φτάσει αμέσως μετά την προσευχή του, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όπου θα μιλήσει μπροστά σε ένα πολυπληθές κοινό.

Τον περιμένουν οι βουλευτές Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ Μουσταφά Μουσταφά και Αιχάν Καρά Γιουσούφ, ο βουλευτής Ξάνθης Ζειμπέκ Χουσεΐν αλλά και το ακαδημαϊκό προσωπικό του σχολείου. Επίσης στο χώρο βρίσκεται η δημοτική σύμβουλος Σιμπέλ Μουσταφάογλου, ο πρόεδρος των Καπνοπαραγωγών Ροδόπης Εσάτ Χουσεΐν, ενώ τον Τούρκο πρόεδρο περιμένει στο χώρο του μειονοτικού σχολείο και ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης.

13:39 Φωτογραφίες από την υποδοχή από το Reuters

12:54 Ηγέτη μας, ηγέτη μας του φώναζαν

12:52 Μέσα στο τζαμί της Κομοτηνής ο Τ. Ερντογάν

12:45 Μπήκε στο τζαμί ο Ερντογάν

Οι συγκεντρωμένοι του φώναζαν: «Ο Θεός είναι μεγάλος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν».

The arrival. Some shouting "Reis, we would die for you", others chanting his name. #Erdogan most comfortable here with, as he sees it, his ethnic kin. #Turkey #Greece pic.twitter.com/Nw5sCE9K8h