Τραμπ για Τσίπρα: Μακάρι να ήξερα τι είχε πει, πριν την ομιλία μου

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την Ελλάδα σημαντικό εταίρο και σύμμαχο και ευχαρίστησε τον Έλληνα πρωθυπουργό για την παρουσία του στις ΗΠΑ.



Ο κ. Τραμπ τόνισε πως η Ελλάδα έχει περάσει πολλά αλλά είναι στο σωστό δρόμο για την επιστροφή και έχει κάνει εξαιρετική δουλειά.



«Μένουμε δίπλα στους Έλληνες καθώς ανακάμπτουν και επιβεβαιώνουμε την δέσμευσή μας να στηρίξουμε το αίτημα για ανακούφιση του χρέους», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σπεύδοντας να σημειώσει ότι «η Ελλάδα παρουσιάζει τεράστιες ευκαιρίες για επενδύσεις».



Η συζήτηση πήρε φωτιά όταν δημοσιογράφος ρώτησε τον Ντόναλντ Τραμπ αν γνώριζε τα όσα είχε πει για τον ίδιο ο Αλέξης Τσίπρας πριν τις αμερικανικές εκλογές (σ.σ. ...«ελπίζουμε να μην δούμε αυτό το κακό»).

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε να αιφνιδιάζεται καθώς δεν γνώριζε, όπως είπε, ότι ο κ. Τσίπρας είχε κάνει τη συγκεκριμένη δήλωση. «Ευχόμουν να το ήξερα αυτό πριν την ομιλία μου», είπε με μια δόση χιούμορ ο πλανητάρχης



Reporter to Greece PM: You said of a Trump presidency, "I hope we will not face this evil."



Trump: "I wish I knew that before my speech." pic.twitter.com/hm3yU6zaDY