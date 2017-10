Τσίπρα – Λαγκάρντ: Συμφωνία για έγκαιρη ολοκλήρωση της αξιολόγησης

Μετά από πολλά χρόνια οικονομικής ύφεσης η Ελλάδα γυρίζει σελίδα, οι τεράστιες προσπάθειες του ελληνικού λαού καρποφορούν και υπάρχει τώρα μια ορατή αξιόπιστη και βιώσιμη έξοδος από την κρίση, υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τις κοινές δηλώσεις του με την Κριστίν Λαγκάρντ, μετά από τη συνάντηση τους, διάρκειας περίπου μιας ώρας, στην έδρα του Ταμείου, στην Ουάσιγκτον.

Από τις δηλώσεις των δύο πλευρών και τη συνάντηση που είχε προηγηθεί, προκύπτει η κοινή αποδοχή ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά ανάκαμψης, καθώς επίσης και η συμφωνία όλων για σύντομη και έγκαιρη ολοκλήρωση της γ' αξιολόγησης. Ειδικότερα, η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ χαιρέτισε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην εφαρμογή του προγράμματος και σημείωσε ότι η εφαρμογή και της συμφωνίας για την ελάφρυνση του χρέους είναι ουσιαστικής σημασίας για τη στήριξη της Ελλάδας, για να στηριχθεί η επιστροφή της χώρας στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι συμφώνησαν με την κ. Λαγκάρντ ότι είναι προς το καλύτερο συμφέρον όλων των πλευρών να ολοκληρωθεί έγκαιρα, το συντομότερο δυνατό, η γ' αξιολόγηση. Σε αυτό το σημείο ανέφερε ότι «όλοι ξέρουν ότι στο παρελθόν είχαμε καθυστερήσεις και όλοι ξέρουν ότι αυτό γινόταν γιατί υπήρχαν διαφωνίες μεταξύ των θεσμών». «Αλλά», τόνισε, «τώρα είμαι ευτυχής που πιστεύω ότι έχουμε ξεπεράσει αυτές τις διαφωνίες και όλοι επιθυμούν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης το συντομότερο δυνατόν». Ο κ. Τσίπρας εξέφρασε την πεποίθηση ότι στις σημαντικές συζητήσεις για το χρέος το ΔΝΤ θα παίξει έναν αποφασιστικό ρόλο.

Κοινός τόπος ότι δεν πρέπει να υπάρξουν καθυστερήσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατ' ιδίαν συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με την Κριστίν Λαγκάρντ διήρκησε 15 λεπτά, από τα συνολικά 50 λεπτά που διήρκησε η συνάντηση των δύο πλευρών. Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, στο τετ-α-τετ που είχαν , συζήτησαν τα όσα συζητήθηκαν εκτενώς στη συνάντηση των αντιπροσωπειών. Ο πρωθυπουργός στάθηκε στην ανάγκη να προχωρήσουμε γρήγορα στην ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγηση, ενώ υπήρξε συμφωνία στην έγκαιρη και σύντομη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης. Κοινός τόπος ότι δεν πρέπει να υπάρξουν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε πολύ θετικό δρόμο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, συζητήθηκε επίσης η ανάγκη για τα μέτρα για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους, όπως άλλωστε έχει συμφωνηθεί από τη σχετική απόφαση του EG. Ακόμη, υπήρξε θετική αναφορά -όπως άλλωστε έγινε και στη συνέντευξη Τύπου από την κ. Λαγκάρντ- για τις σημαντικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα για τη δημοσιονομική υπεραπόδοση. Επισημάνθηκε επίσης ότι το ΔΝΤ δεν ζητά νέα μέτρα.

Στη διευρυμένη συνάντηση επίσης συμμετείχαν από την ελληνική πλευρά ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης, ο επικεφαλής του Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του πρωθυπουργού, Παναγιώτης Παυλόπουλος και ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ΔΝΤ Μιχάλης Ψαλιδόπουλος. Εκ μέρους του ΔΝΤ, ο διευθυντής του ευρωπαϊκού τμήματος, Πολ Τόμσεν, ο προσωπάρχης της κ. Λαγκάρντ, Ντέηβιντ Λίπτον, και ο αναπληρωτής διευθυντής του τμήματος στρατηγικής και πολιτικής, Χιου Μπρέντεκαμπ.

Οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα και της Κριστίν Λαγκάρντ

Ειδικότερα, η κ. Λαγκάρντ δήλωσε ότι με μεγάλη της χαρά καλωσόρισε τον Αλέξη Τσίπρα και την ομάδα του στα κεντρικά του ΔΝΤ, προσθέτοντας ότι είχαν μια πάρα πολύ καλή και παραγωγική συνάντηση. Εξέφρασε τα συγχαρητήρια της στον πρωθυπουργό «για την αξιοσημείωτη πρόοδο που έχει επιτευχθεί από την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό στην εφαρμογή των δύσκολων πολιτικών, περιλαμβανομένων και των πρόσφατων συνταξιοδοτικών και φορολογικών μεταρρυθμίσεων». Πρόσθεσε ότι «το ΔΝΤ ενέκρινε πρόσφατα, επί της αρχής, μια νέα ρύθμιση για τη στήριξη του προγράμματος πολιτικής της Ελλάδας», για να τονίσει ότι η αποφασιστική εφαρμογή αυτού του προγράμματος, μαζί με τη συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους της Ελλάδας για την ελάφρυνση του χρέους, είναι ουσιαστικής σημασίας για την υποστήριξη της Ελλάδας στην επιστροφή της στη βιώσιμη ανάπτυξη και την πετυχημένη έξοδό της από την επίσημη χρηματοδότηση το επόμενο έτος, το συντομότερο δυνατό. Η γενική διευθύντρια του Ταμείου είπε ότι ο πρωθυπουργός και η ίδια έχουν δεσμευτεί να συνεργαστούν για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι είχε την ευκαιρία να συζητήσει με την κ. Λαγκάρντ για τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, «τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί για την ολοκλήρωση του προγράμματος και τα βήματα που κάνουμε τώρα προς τη δημιουργία μιας αξιόπιστης και βιώσιμης πρόσβασης στις αγορές». Τόνισε ότι μετά από αρκετά χρόνια οικονομικής ύφεσης η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Επισήμανε ειδικότερα ότι οι σοβαροί κίνδυνοι και η αβεβαιότητα έχουν υποχωρήσει, η οικονομική ανάκαμψη ενισχύεται και πως ήδη το 2017 ο αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης είναι περίπου κοντά στο 2%, κάτι που δεν έχει παρατηρηθεί από το 2007 και το οποίο «είναι πολύ σημαντικό για εμάς». Πρόσθεσε ότι οι στόχοι του πρωτογενούς πλεονάσματος έχουν ξεπεραστεί για τρία συνεχόμενα χρόνια και τα δημόσια οικονομικά βρίσκονται πάλι σε βιώσιμη πορεία.

Υπογράμμισε πως «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι τεράστιες προσπάθειες του ελληνικού λαού καρποφορούν και υπάρχει τώρα μια ορατή αξιόπιστη και βιώσιμη έξοδος από την κρίση».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι συμφώνησαν με την κ. Λαγκάρντ ότι είναι προς το καλύτερο συμφέρον όλων των πλευρών να ολοκληρωθεί έγκαιρα η γ' αξιολόγηση, το συντομότερο δυνατό. «Όλοι ξέρουν ότι στο παρελθόν είχαμε καθυστερήσεις και όλοι ξέρουν ότι αυτό γινόταν γιατί υπήρχαν διαφωνίες μεταξύ των θεσμών». «Αλλά», τόνισε, «τώρα είμαι ευτυχής που πιστεύω ότι έχουμε ξεπεράσει αυτές τις διαφωνίες και όλοι επιθυμούν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης το συντομότερο δυνατόν».

Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι «η ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα επιτρέψει στην ελληνική οικονομία να διατηρήσει το θετικό μομέντουμ της και θα παράσχει μια περίοδο 'καθαρού αέρα', στη διάρκεια της οποίας όλα τα μέρη μπορούν να επικεντρωθούν στις κρίσιμες συζητήσεις για τις παραμέτρους της ελάφρυνσης του χρέους και να θέσουν τις προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη και βιώσιμη πρόσβαση στην αγορά». Τόνισε, τέλος, ότι «στις σημαντικές συζητήσεις για το χρέος, πιστεύουμε ότι το ΔΝΤ θα παίξει έναν αποφασιστικό ρόλο και προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί του στην κατεύθυνση αυτή».

