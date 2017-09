Υποψήφιος για την ηγεσία της Κεντροαριστεράς ο Κωνσταντίνος Γάτσιος

Στους εννέα έφτασαν οι υποψήφιοι για την ηγεσία του νέου φορέα της Κεντροαριστεράς. Τελευταίος υποψήφιος είναι ο πρώην πρύτανη Οικονομικού Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Γάτσιος, ο οποίος κατέθεσε την υποψηφιότητά του στην Ανεξάρτητη Επιτροπή, υπό τον καθηγητή Νίκο Αλιβιζάτο.

Ο Κωνσταντίνος Γάτσιος, Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2011- ), είναι Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης τού Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έλαβε το Πτυχίο του στα Οικονομικά από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1981), ενώ το M.Phil. (1984) και το Ph.D. (1988) από το University of Cambridge. Δίδαξε στο University of Cambridge και διετέλεσε Fellow και Director of Studies in Economics στο Fitzwilliam College (1987-1992).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Μικροοικονομική Θεωρία και, ειδικότερα, στη Θεωρία και Πολιτική του Διεθνούς Εμπορίου, τη Βιομηχανική Οργάνωση, τα Μαθηματικά Οικονομικά και τη Θεωρία Παιγνίων. Έχει δημοσιεύσει σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως Review of Economic Studies, Journal of International Economics, Journal of Industrial Economics, Economic Journal, European Economic Review, Journal of Development Economics και άλλα. Πολλά από τα άρθρα του αναδημοσιεύτηκαν σε βιβλία. Έχει, επίσης, συνεισφέρει και σε πολλά βιβλία, όπως στο The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law, London: Macmillan.

Διετέλεσε Associate Editor στο European Journal of Political Economy (1994-1999), ενώ είναι κριτής σε πολλά γνωστά επιστημονικά περιοδικά, όπως Economic Journal, Economica, European Economic Review, International Economic Review, International Review of Economics and Finance, Journal of Industrial Economics, Journal of International Economics, Review of International Economics, Scandinavian Journal of Economics, Southern Economic Journal και άλλα.

Είναι ή έχει διατελέσει μέλος πολλών διεθνών εκπαιδευτικών και επιστημονικών οργανισμών, όπως Research Fellow στο European Trade Study Group (2003- ) και στο Centre for Economic Policy Research, London (1988-2010), ενώ έχει διατελέσει μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στο Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικής και Ναυτιλίας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2006-2011).

Διδάσκει Μικροοικονομική Θεωρία, Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου, Μαθηματικά Οικονομικά και Θεωρία Παιγνίων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο





