Ολοκληρώθηκε το Eurogroup: Λευκός καπνός. Συμφωνία και δόση 8,5 δισ ευρώ

Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο σημερινό Eurogroup προκειμένου να βρεθεί μια λύση που να μην εξυπηρετεί μόνο τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, αλλά πρωτίστως την Ελλάδα.

Ολοκληρώθηκε το Eurogroup με συμφωνία λίγο πριν τις δέκα η ώρα Ελλάδας. Έκλεισε η αξιολόγηση. Στα 8,5 δισ ευρώ η δόση, επιπλέον δηλαδή της αναμενόμενης. Υπάρχει αναφορά υπόσχεσης για το χρέος. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η διατύπωση που συμφωνήθηκε αναφορικά με τις ωριμάνσεις ομολόγων είναι "από μηδέν έως 15 έτη"

Μένει, αλλά ακόμη δεν εκταμιέυει

Όσον αφορά στο ΔΝΤ, η διεύθυνση του θα προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο την έγκριση του αιτήματος της Ελλάδας για μία συμφωνία 14 μηνών. Το ΔΝΤ καλωσορίζει την περαιτέρω εξειδίκευση των μέτρων για το χρέος που δόθηκε σήμερα από τα κράτη μέλη και συμφωνεί οτι αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο βήμα προς τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Το ΔΝΤ σημειώνει επίσης ότι θα συμμετάσχει με χρηματοδότηση μόλις υπάρξει συμφωνία σε μέτρα ελάφρυνσης του χρέους.

Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης ότι το Eurogroup είναι έτοιμο να εφαρμόσει επεκτάσεις των ωριμάνσεων από 0 έως 15 έτη

Τι αναφέρει για το χρέος και τα πρωτογενή:

"Σήμερα το Eurogroup συζήτησε ξανά τη βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους με το στόχο η Ελλάδα να ανακτήσει την πρόσβαση στις αγορές με βιώσιμα επιτόκια. Το Eurogroup επανεβεβαίωσε τις δεσμεύσεις και αρχές που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις του Μαΐου του 2016. Σημειώσαμε ότι η εφαρμογή των συμφωνηθέντων βραχυπρόθεσμων μέτρων ήδη συμβάλει σε ουσιαστική μείωση των καθαρών χρηματοδοτικών αναγκών (GFN) της Ελλάδας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και βελτιώνει σημαντικά το προφίλ του ελληνικού δημόσιου χρέους.

Το Eurogroup καλωσορίζει τη δέσμευση της Ελλάδας να διατηρήσει ένα πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 3,5% μέχρι το 2022 και από εκεί και μετά μία δημοσιονομική τροχιά που είναι συμβατή με τις δεσμεύσεις της στο Ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο θα μπορούσε να επιτευχθεί σύμφωνα με την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ένα πρωτογενές πλεόνασμα ίσο με ή πάνω από αλλά κοντά στο 2% του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2023 μέχρι 2060.

Το Eurogroup συμπεραίνει ότι η βιωσιμότητα του χρέους θα πρέπει να επιτευχθεί εντός του πλαισίου των μέτρων για το χρέος που συμφωνήθηκαν στο Eurogroup του Μαΐου 2016. Σε αυτό το πλαίσιο το Eurogroup υπενθύμισε την επίτευξη της βιωσιμότητας του χρέους με αναφορά στα συμφωνηθέντα ορόσημα για τις καθαρές χρηματοδοτικές ανάγκες, που πρέπει να παραμείνουν κάτω από 15% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα και κάτω από 20% του ΑΕΠ στη συνέχεια ώστε να διασφαλιστεί ότι το χρέος παραμένει σε ένα σταθερά καθοδικό μονοπάτι.

Το Eurogroup υπενθυμίζει ότι είναι έτοιμο να εφαρμόσει ένα δεύτερο σετ μέτρων για το χρέος στο βαθμό που είναι αναγκαίο για να επιτευχθούν οι προαναφερθέντες στόχοι των καθαρών χρηματοδοτικών αναγκών, σε συμμόρφωση με τη δήλωση του Eurogroup της 25ης Μαϊου 2016."

Η ανακοίνωση του Eurogroup

Το Eurogroup στην ανακοίνωση του καλωσορίζει τη συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και των θεσμών σε ένα πακέτο δομικών μέτρων, που όπως αναφέρει στοχεύει να ενισχύσει την ανάπτυξη και να αντιμετωπίσει τις υποβόσκουσες δομικές ανισορροπίες στα δημοσιονομικά και χαράζει το δρόμο για επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος του ESM.

Λαγκάρντ για το αποτέλεσμα του Eurogroup:

Αυτή εδώ είναι η δεύτερη καλύτερη λύση. Μέγιστη πρόοδος επιτεύχθηκε για την ελάφρυνση του χρέους

Διατρανώνουμε εκ νέου την υπόσχεση στην Ελλάδα για την ελάφρυνση του χρέους. Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση. Καλύτερη θα ήταν η τελική έγκριση επί των μέτρων χρέους ώστε να υπάρξει περισσότερη διαύγεια

Η κρίση αποφεύχθηκε. Διατηρείται η σταθερότητα, η προσπάθεια μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης και οι θυσίες του ελληνικού λαού

Το πρόγραμμα υιοθετείται από το ΔΝΤ επί της αρχής, οι δόσεις εκταμιεύονται μόνον εφόσον τεθούν ξεκάθαρα τα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους

Μιλάμε για μια συμφωνία επί της αρχής. Μια διαδικασία η οποία απεδείχθη αποτελεσματική σε σχέση με την ελάφρυνση του χρέους. Αν η πρόταση υιοθετηθεί από το ΔΝΤ θα υπάρχει εκταμίευση με βάση την τελική συμφωνία επί της ελάφρυνσης του χρέους

Μας επιτρέπει να διατηρήσουμε τα κέρδη που σημείωσε η Ελλάδα με τις μεταρρυθμίσεις και να έχουμε περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για την ελάφρυνση του χρέους

Υπήρχε πρόοδος και στην ελάφρυνση του χρέους, αλλά το ΔΝΤ θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα επ' αυτού

Ο ένας βραχίονας του προγράμματος είναι οι πολιτικές που αναμένουμε να λάβει η Ελλάδα, ο άλλος είναι η βιωσιμότητα του χρέους. Ο πρώτος, ήταν κάτι που εκπλήρωσε η Ελλάδα

Εγώ θα προτείνω στο συμβούλιο του ΔΝΤ, την έγκριση επί της αρχής μιας νέας προληπτικής ρύθμισης για την Ελλάδα. Το ποσό θα είναι 2 δις δολάρια. Ο χρόνος της πρότασής μου θα είναι σύντομος και θα εκκινήσω τη διαδικασία πριν την 20η Ιουλίου

Σημειώθηκε ένα σημαντικό βήμα ώστε να βοηθήσουμε την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό προς μια καλύτερη ανάπτυξη

Τώρα το λόγο παίρνει η επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ

Οι πρώτες της αναφορές είναι για τα σημάδια ανάκαμψης της ΕΕ και πρωτοβουλίες περαιτέρω τραπεζικής ενοποίησης και κοινής κεφαλαιακής αγοράς στην ευρωζώνη. Τέλος, αναφέρθηκε σε μια προσπάθεια κοινής δημοσιονομικής ένωσης.

Ρέγκλινγκ για το αποτέλεσμα του Eurogroup:

Το 2016 ο ελληνικός προϋπολογισμός επωφελήθηκε 9,6 δις ευρώ από τα χαμηλά επιτόκια των δανείων μας

Πάνω από το 50% του ελληνικού δημοσίου χρέους θα έχει μια σταθερή τροχιά. Η Ελλάδα επωφελείται και μπορεί να επωφεληθεί από τα δικά μας δάνεια.

Η πρώτη εκταμίευση στις αρχές Ιουλίου και θα ανέρχεται σε 7,7 δις ευρώ. Τα 6,9 για τη διευθέτηση του χρέους. Θα υπάρχουν και άλλες εκταμιεύσεις μέχρι να φτάσουμε στο ποσό των 8,5 δις ευρώ μετά το καλοκαίρι και υπό τον όρο ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της

Αυτή η δόση θα ανέλθει σε 8,5δις ευρώ. Αυτό το ποσό θα καλύψει τις αποπληρωμές του χρέους για τους επόμενους μήνες και κάποιες ανάγκες της Ελλάδας για το επόμενο τρίμηνο

Θα υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια για τα μέτρα του χρέους που ίσως συνομολογηθούν στο τέλος του προγράμματος

Αυτές οι δεσμεύσεις της Ελλάδας έρχονται μετά τις εξελίξεις τα τελευταία έτη. Θεωρώ άκρως εντυπωσιακό που η Ελλάδα ήταν μία από τις λίγες χώρες με πλεόνασμα το 2016

Μοσκοβισί για το αποτέλεσμα του Eurogroup

Είναι πραγματικά καλά νέα που προκαλούν ελπίδα για την Ελλάδα, τον ελληνικό λαό και ελπίδα για την ευρωζώνη

Όλοι και ιδιαιτέρως η Επιτροπή καλοδέχονται τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα. Αυτός μας επιτρέπει να εκταμιεύσουμε μια επιπλέον δόση

Θα χρησιμοποιήσουμε ευρωπαϊκούς πόρους και όλους τους οικονομικούς θεσμούς για να μπορέσει η Ελλάδα να θεσμοθετήσει εργαλεία επένδυσης

Στο τέλος του προγράμματος θα υπάρχουν μέτρα για τη βιωσιμότητα του χρέους. Είναι μια ξεκάθαρη δέσμευση

Να υπενθυμίσουμε το θάρρος που επέδειξε η ελληνική κυβέρνηση και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος

Πολλά από τα προαπαιτούμενα δεν ήταν αμελητέα, το δημοσιονομικό, η ενέργεια και άλλοι τομείς. Η συμφωνία είναι σπουδαία

Καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια συνολική συμφωνία. Η πρώτη συνθήκη για τη συμφωνία ήταν να συνομολογήσουμε ότι τα προαπαιτούμενα της β αξιολόγησης είχαν όλα γίνει σεβαστά. Η Ελλάδα τήρησε τις δεσμεύσεις της

Το λόγο αναλαμβάνει ο Επίτροπος Οικονομικών υποθέσεων Πιέρ Μοσκοβισί

Ντάισελμπλουμ για το αποτέλεσμα του Eurogroup

Το eurogroup συγχαίρει τον ελληνικό λαό για τη λύση που βρήκαμε. Θα προετοιμάσουμε μια στρατηγική εξόδου από το πρόγραμμα ώστε η Ελλάδα να σταθεί στα πόδια της το τρέχον έτος

Ο ESM θα εγκρίνει την εκταμίευση της τρίτης δόσης με ποσό 8.5 δις ευρώ

Το eurogroup μελέτησε ότι μπορεί να υπάρξουν και άλλα σενάρια και επανεβεβαίωσε την πρόθεσή του προς την Ελλάδα σε περίπτωση αντίξοων συνθηκών

Τα μέτρα για το χρέος θα εφαρμοστούν όσο αυτό χρειάζεται στο τέλος του προγράμματος

Είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό ανάπτυξης. Αν υπάρχει ανάπτυξη, τότε θα υπάρχει ταχύτερη αποπληρωμή δανείων. Αν η ανάπτυξη είναι μειωμένη, τότε θα υπάρχει περαιτέρω παράταση για την αποπληρωμή αυτών

Το eurogroup υπογράμμισε τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος και πιστεύω ότι αυτά θα εφαρμοστούν ως το τέλος του προγράμματος. Παράταση των ωριμάνσεων, αλλά και των επιτοκίων έως και 15 έτη

Είδαμε την υιοθέτηση των προαπαιτουμένων για τη β' αξιολόγηση. Οι ελληνικές αρχές θα ασχοληθούν με τη δημιουργία μιας τράπεζας ανάπτυξης

Η συνεδρίαση του Eurogroup θα ξεκινήσει στις 16.00 ώρα Ελλάδας. Βάση της ενδεχόμενης συμφωνίας, εκτιμούν πηγές της ευρωζώνης, πως μπορεί να είναι η γαλλική πρόταση για τη σύνδεση της εξυπηρέτησης του χρέους με την ανάπτυξη, αν και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το αποτέλεσμα των σημερινών διαπραγματεύσεων, καθώς τα σενάρια που υπάρχουν στο τραπέζι είναι πολλά.

Το ΔΝΤ παραμένει σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ως τεχνικός σύμβουλος

Τι συζητείται εντός του Eurogroup

H δημοσιογράφος στο Λουξεμβούργο Μαρία Ψαρά μας δίνει τις πρώτες πληροφορίες για τη συμφωνία που θα βγει από την αποψινή συνεδρίαση.

Σύμφωνα με αυτές θα "κλειδώσει" συμφωνία σε χαμηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα, στο 2,5% ως το 2022 και 2% τα επόμενα χρόνια. Επίσης, όπως όλα δείχνουν η διατύπωση θα γίνει ως 15 χρόνια, αναφορικά με τις ωριμάνσεις των ομολόγων και όχι από 0 έως 15 χρόνια που είχε προταθεί.

Το ΔΝΤ θα συμμετέχει αν και εφόσον δώσει χρήματα στο τρίτο πρόγραμμα. Η δόση που προβλέπεται να αποδεσμευθεί απόψε θα κυμανθεί όπως όλα δείχνουν από 8,5 δις ευρώ ως 10,2 δις ευρώ

Πηγές Eurogroup: Πολύ κοντά σε συμφωνία με την Ελλάδα - 8,5 δισ. η δόση, αλλά μπορεί και διψήφιο ποσό

Ρέγκλινγκ για Ελλάδα: Πάτε καλά, αλλά έχετε δρόμο

«Και η Ελλάδα μπορεί να σταθεί στα πόδια της εφόσον εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις που συμφώνησε με τους πιστωτές της». Αυτό σημείωσε, μεταξύ πολλών άλλων, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης Κλάους Ρέγκλινγκ κατά την ετήσια συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης σήμερα στο Λουξεμβούργο.

Να θυμίσουμε πως ο Ντάισελμπλουμ ξεκαθάρισε προσερχόμενος στη συνεδρίαση, στο Λουξεμβούργο, ότι δεν πρόκειται να ληφθούν σήμερα αποφάσεις για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους.

Tι δίνουν οι δανειστές...

"Βελτιώσεις" στα σημεία που αφορούν την μελλοντική ελάφρυνση του χρέους, γαλλική πρόταση στο κομμάτι που αφορά την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και μια μεγάλη δόση θα είναι σε γενικές γραμμές η προσφορά των δανειστών για να έχουμε σήμερα συμφωνία στο Λουξεμβούργο.

Αναστασιάδης: Ο Τσίπρας ίσως πετύχει τη λύση που θέλει

Ο Νίκος Αναστασιάδης είπε, με τον τρόπο του, ίσως μέχρι το τέλος του χρόνου που θα γίνει η 4η Τριμερής στην Κύπρο ο Αλέξης Τσίπρας πετύχει τη λύση που θέλει. Λίγη ώρα αργότερα στο γεύμα εργασίας οι δυο τους εξέφρασαν την ευχή και την επιθυμία η επόμενη Σύνοδος να βρει την Κύπρο επανενωμένη, μέσα από μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό.

Αναστασιάδης, Τσίπρας και Νετανιάχου συναντήθηκαν το μεσημέρι στην Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της τριμερούς Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ με επίκεντρο την ενέργεια.

Το μήνυμα του πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη για το ελληνικό ζήτημα και τη συνεδρίαση του Eurogroup που είναι σε εξέλιξη

Τσίπρας για Eurogroup: Στο τέλος κερδίζουν οι καλοί

Ο Γάλλος ΥΠΟΙΚ Μπρούνο Λε Μερ σε πηγαδάκι με την Ευκλείδη Τσακαλώτο και τον Β. Σόιμπλε

Ο Γερμανός και ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ στην αίθουσα της συνεδρίασης του Eurogroup

17:34 Γερμανός Ευρωβουλευτής για το Eurogroup:

Ο Χανς Όλαφ Χένκελ των Φιλευλευθέρων Συντηρητικών φαίνεται πως διαφωνεί με τη στάση του Βερολίνου.

Δώστε στην Ελλάδα την ελάφρυνση χρέους και αφήστε τους ελεύθερους. Υπέφεραν για μεγάλο χρονικό διάστημα από ένα πολύ ισχυρό Ευρώ, εξαιτίας κυρίως της Γερμανίας

17:27 Όλες οι επίμαχες δηλώσεις Σόιμπλε

«Παραμένω όπως και πριν αισιόδοξος ότι θα καταλήξουμε σήμερα σε ένα αποτέλεσμα για την καταβολή της επόμενης δόσης», είπε και προσθεσε ότι «οι φωνές πληθαίνουν από την Ελλάδα ότι πρέπει να τηρηθούν οι συμφωνίες. Στην Γερμανία δεν έλειψαν ποτέ. Αν οι Έλληνες τηρήσουν τις συμφωνίες θα γλυτώσουμε χρόνο στο μέλλον».

Ερωτηθείς εάν πρόκειται να γίνει κάποιου είδους συμβιβασμός, ο κ. Σόιμπλε απάντησε: «Δεν χρειαζόμαστε κανέναν συμβιβασμό, πριν τρεις βδομάδες είχαμε καταλήξει σε ένα αποτέλεσμα, οι Έλληνες χρειάζονταν τρεις βδομάδες χρόνο ακόμα και για την επικοινωνία (του θέματος) στη χώρα τους. Είμαστε σε καλό δρόμο και γι’ αυτό και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι σήμερα θα καταλήξουμε σε συμφωνία».

Για το θέμα των ελαφρύνσεων του ελληνικού χρέους ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών είπε ότι «η συμφωνία του Μαΐου 2016 είναι το πλαίσιο και αυτό παραμένει επίσης, αλλά βρήκαμε ένα τρόπο -που επεξεργαστήκαμε και συμφωνήσαμε στην τελευταία μας συνάντηση- ο οποίος ελπίζω ότι θα επιτρέψει στη διοίκηση του ΔΝΤ να παραμείνει, ότι δηλαδή η χρηματοδότηση θα ξεκινήσει προς το τέλος του προγράμματος".

Απαντώντας στην παρατήρηση ότι έτσι δεν μετατίθεται η διαμάχη για το μέλλον, για το 2018 ο κ. Σόιμπλε είπε: «Ακούσατε και από τον κ. Ρέκλινγκ ότι υπάρχουν καλές προοπτικές για την Ελλάδα, και αυτή είναι και η άποψη της ίδιας της Ελλάδας, ότι η εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας είναι θετική. Η Ελλάδα αρχίζει να έχει ήδη μια περιορισμένη πρόσβαση στις αγορές, κάτι το οποίο συνέβη και στην τελευταία χρονιά της κυβέρνησης Σαμαρά, αλλά δυσκόλεψε πολύ λόγω των νέων εκλογών και των προστριβών που προέκυψαν. Είμαστε αισιόδοξοι ότι ο στόχος του προγράμματος να βγει η Ελλάδα στις αγορές θα επιτευχθεί και έτσι θα έχουμε επιτύχει το στόχο μας. Αυτός είναι ο στόχος του προγράμματος».

Σε άλλη ερώτηση για την παραμονή του ΔΝΤ χωρίς όμως να χρηματοδοτεί το πρόγραμμα, απάντησε: «... Εάν το ΔΝΤ σύμφωνα με τους δικούς του κανόνες, οι οποίο δεν συμπίπτουν με εκείνους της ΕΕ, βρει ένα τρόπο και πει εντάξει, συμφωνώ με αυτές τις εκτιμήσεις, την εξέλιξη, ότι δηλαδή η Ελλάδα βρίσκεται προς το δρόμο της βιωσιμότητας του χρέους της, αυτό θα είναι ευχάριστο.... Ελπίζω ότι θα καταλήξομε σε ένα καλό αποτέλεσμα για την Ελλάδα και για την σταθερότητα της εξέλιξης σε ολόκληρη την ευρωζώνη, της οποίας η ανάπτυξη, ας σημειωθεί ότι είναι στο πρώτο τρίμηνο διπλάσια εκείνης των ΗΠΑ». Ερωτηθείς δε εάν είναι συμβατή μια τέτοια λύση με την εντολή του γερμανικού Κοινοβουλίου απάντησε: «Ενημερώσαμε το Κοινοβούλιο επακριβώς για κάθε συνάντηση του Eurogroup όπως το προβλέπει ο νόμος. Σε περίπτωση συμφωνίας σήμερα θα καταθέσουμε τη συμφωνία στη Βουλή και εφόσον η επιτροπή Προϋπολογισμού συμφωνήσει ότι μπορεί να δοθεί η επόμενη δόση διότι βρίσκεται εντός του (ψηφισθέντος) πλαισίου δεν χρειάζεται νέα έγκριση, εάν θεωρήσει ότι πρόκειται για ουσιώδη αλλαγή της συμφωνίας τότε θα πρέπει να ζητήσουμε ξανά την εντολή του».

17:15 Όλη η δήλωση Λαγκάρντ

Την ελπίδα ότι μια «καλή λύση» θα βρεθεί μέχρι το τέλος της σημερινής συνεδρίασης εξέφρασε η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ προσερχόμενη στο Eurogroup. Όπως είπε, όλες οι πλευρές εργάστηκαν «σκληρά» τον τελευταίο καιρό και το ΔΝΤ προσπάθησε να είναι όσο πιο «εποικοδομητικό» γίνεται, σεβόμενο παράλληλα τις «αρχές» του.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη γεφύρωση των διαφορών και ελπίζω ότι θα επιτύχουμε μια καλή λύση μέχρι το τέλος της συνεδρίασης», υπογράμμισε η Κ. Λαγκάρντ και δήλωσε «πάντα αισιόδοξη», απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

17:01 Και η Κριστίν Λαγκάρντ στο Eurogroup

