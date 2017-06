Τα συλλυπητήρια του πολιτικού κόσμου για τον αιφνίδιο θάνατο του Εφήμερου

Οι συλλυπητήριες ανακοινώσεις και τα μηνύματα για τον θάνατο του γνωστού δημοσιογράφου, Κώστα Εφήμερου, που έφυγε σήμερα από την ζωή στα 42 χρόνια, από ανακοπή.



Ο πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Βουλής, η Νέα Δημοκρατία, ο Γιάνης Βαρουφάκης, υπουργοι και δημοσιογράφοι αλλά και ο Τζούλιαν Ασανζ έσπευσαν μεταξύ άλλων να εκφράσουν τη θλίψη τους για τον πρόωρο θάνατο του δημοσιογράφου, Κώστα Εφήμερου.



Τσίπρας: Ο ξαφνικός θάνατός του μας λειπεί βαθιά





Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας συλλυπήθηκε την οικογένεια του Κώστα Εφήμερου μέσω twitter και έξεφρασε την βαθιά του θλίψη για τον ξαφνικό χαμό του.







Βούτσης: Προοδευτικός και πρωτοπόρος



Τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του δημοσιογράφου εξέφρασε ο Πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης.



«Με θλίψη πληροφορήθηκα τον πρόωρο, αδόκητο θάνατο του δημοσιογράφου Κώστα Εφήμερου. Ο προοδευτικός Κώστας Εφήμερος, υπηρέτησε την ερευνητική δημοσιογραφία και υπήρξε από τους πρωτοπόρους στον χώρο του ηλεκτρονικού Τύπου. Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μου στην οικογένεια και τους οικείους του», δήλωσε ο Νίκος Βούτσης.



Τζανακόπουλος: Οδυνηρό γεγονός



Συλλυπητήρια και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. "Ο Κώστας Εφήμερος υπηρέτησε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία σε δύσκολους καιρούς, ανοίγοντας νέους δρόμους στη χρήση των νέων μέσων", έγραψε στο twitter ο Δημήτρης Τζανακόπουλος.









Νίκος Παππάς: Δημοσιογράφοι σαν εσένα δεν περισσεύουν



Συγκινητικό και το μήνυμα του Νίκου Παππά. "Δημοσιογράφοι σαν εσένα δεν περισσεύουν. Υπηρέτησες το λειτούργημα απέναντι στους ισχυρούς.Δεν χαριζόσουν σε κανέναν. Αντίο" έγραψε ο υπουργός ΨΗΠΤΕ.





Βαρουφάκης: Θα μου λέιψεις...



Τον Κώστα Εφήμερο αποχαιρέτισε με μια συγκινητική ανάρτηση και ο Γιάνης Βαρουφάκης. "Θα μου λέιψεις", έγραψε ο πρώην ΥΠΟΙΚ.



ΝΔ: Ξεχώρισε για τη μαχητικότητα και το ανήσυχο πνεύμα του



«Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για τον αδόκητο θάνατο του συναδέλφου και εκδότη του “ThePressProject” Κώστα Εφήμερου (Παπαδόπουλου). Υπήρξε μέλος ευρωπαϊκών δημοσιογραφικών ενώσεων, καθώς και συνεργάτης των WikiLeaks. Στη σύντομη επαγγελματική του διαδρομή, ξεχώρισε για τη μαχητικότητα και το ανήσυχο πνεύμα του.

Στους οικείους και τη σύντροφό του, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια», αναφέρει η συλλυπητήρια ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας.



ΛΑΕ: Βαθιά θλίψη



"Ο ξαφνικός θάνατος του Κώστα Εφήμερου, του δημοσιογράφου, συνιδρυτή και εκδότη του ThePressProject, με τις δυναμικές παρεμβάσεις και την κριτική ματιά, προκαλεί βαθιά θλίψη. Η Λαϊκή Ενότητα εκφράζει συλλυπητήρια στην οικογένεια του Κώστα Εφήμερου, τους οικείους του και τον δημοσιογραφικό κόσμο για την αιφνίδια απώλεια του" αναφέρει η Λαϊκή Ενότητα.



Κατρούγκαλος: Τίμιος και καινοτόμος



"Ο Κώστας Εφήμερος ήταν τίμιος, προοδευτικός κ καινοτόμος δημοσιογράφος.Θερμά συλληπητήρια στη σύντροφο κ τους οικείους του" έγραψε στο twitter ο Γιώργος Κατρούγκαλος.





"Rest in Power" από Julian Assange



"Ο θαρραλέος, λαμπρός φίλος, Κώστας Εφήμερος, ιδρυτής του ThePressProject πέθανε σήμερα από καρδιακή προσβολή. Rest in Power" έγραψε ο Julian Assange.

Courageous, brilliant friend Costas Efimeros, founder of @ThePressProject has died age 42 after a "heart attack". Rest in Power, Costas.