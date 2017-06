Λονδίνο: Μηνύματα συμπαράστασης από τον πολιτικό κόσμο

Τον αποτροπιασμό του εκφράζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος για τη νέα τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο.



Ύστερα από εντολή του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Γενικός Γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας Πρέσβης, Γεώργιος Γεννηματάς διαβίβασε σήμερα το πρωί, προς την Πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα Kate Smith, «τον αποτροπιασμό του Έλληνα Προέδρου για την χθεσινοβραδινή βάρβαρη πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο, καθώς και τα θερμά συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων, μαζί με τις ειλικρινείς ευχές του για ταχεία ανάρρωση των δεκάδων τραυματιών».



Τσίπρας: "Με αποφασιστικότητα και αλληλεγγύη να νικήσουμε την τρομοκρατία και τον φόβο



«Με αποφασιστικότητα και αλληλεγγύη να νικήσουμε την τρομοκρατία και τον φόβο», επισημαίνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, με ανάρτηση του στο twitter, για τη νέα τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο, εκφράζοντας θλίψη και οργή γι’ αυτή και τη συμπαράσταση του στον λαό της Βρετανίας.



«Τα τυφλά χτυπήματα στη Βρετανία μας προκαλούν θλίψη αλλά και οργή. Είμαστε στο πλευρό του βρετανικού λαού αυτές τις δύσκολες στιγμές. Με αποφασιστικότητα & αλληλεγγύη να νικήσουμε την τρομοκρατία και τον φόβο», αναφέρει στην ανάρτηση του ο πρωθυπουργός.



Μητσοτάκης: "Να κάνουμε τα πάντα για να τελειώνουμε με την τρομοκρατία"



«3η τρομοκρατική επίθεση σε 3 μήνες στη Μ. Βρετανία. Ολόψυχη συμπαράσταση! Χρέος μας να κάνουμε τα πάντα για να τελειώνουμε με την τρομοκρατία» αναφέρει ανάρτηση του Προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.



Βούτσης: Αποτροπιασμό και απερίφραστη καταδίκη για τη νέα τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο



Για εγκληματική τρομοκρατική επίθεση κάνει λόγο ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης και εκφράζει τα συλλυπητήριά του για τα θύματα του νέου χτυπήματος στο Λονδίνο, στον ομόλογό του, Πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, John Bercow, τη βρετανική Κυβέρνηση και τον βρετανικό λαό. "Η Βουλή των Ελλήνων και ο ελληνικός λαός, προσηλωμένοι στις αρχές της ειρήνης και της δημοκρατίας, αποδοκιμάζουν κάθε πράξη βίας και μίσους, κάθε ενέργεια που πλήττει την ομαλή καθημερινότητα του βίου των πολιτών ανά τον κόσμο, υπονομεύει την ειρηνική συνύπαρξη των λαών και στοχεύει τις θεμελιώδεις αρχές της Δημοκρατίας" επισημαίνει μεταξύ άλλων ο Νίκος Βούτσης.



Η δήλωση έχει ως εξής:



«Λυπάμαι που σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να συλλυπηθώ για δεύτερη φορά τη Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, τη βρετανική Κυβέρνηση και τον βρετανικό λαό για μια ακόμη εγκληματική τρομοκρατική επίθεση στην επικράτεια της Μεγάλης Βρετανίας, με θύματα ανύποπτους πολίτες.



Η Βουλή των Ελλήνων και ο ελληνικός λαός, προσηλωμένοι στις αρχές της ειρήνης και της δημοκρατίας, αποδοκιμάζουν κάθε πράξη βίας και μίσους, κάθε ενέργεια που πλήττει την ομαλή καθημερινότητα του βίου των πολιτών ανά τον κόσμο, υπονομεύει την ειρηνική συνύπαρξη των λαών και στοχεύει τις θεμελιώδεις αρχές της Δημοκρατίας.



Θέλω να εκφράσω τον αποτροπιασμό και την απερίφραστη καταδίκη τόσον εμού όσον και των μελών της Βουλής των Ελλήνων και του ελληνικού λαού για τη νέα τρομοκρατική επίθεση που έπληξε αυτή τη φορά το Λονδίνο και να μεταφέρω τα θερμά συλλυπητήρια και τα αισθήματα συμπάθειας στις οικογένειες των θυμάτων».



Παπαδημούλης: Ενωμένοι να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία



«Η τρομοκρατία δεν έχει χρώμα, δεν έχει θρησκεία ή εθνικότητα. Όλοι μας πρέπει να σταθούμε ενωμένοι και να την καταπολεμήσουμε, χωρίς ρατσιστικές κραυγές και τυφλό μίσος», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης, με νέα ανάρτησή του στο twitter, μετά και τη νέα τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο.

Γεννηματά: Οι σκέψεις μας στον βρετανικό λαό



«Οι σκέψεις μας, στον βρετανικό λαό, στα θύματα και τις οικογένειές τους. Ενωμένοι θα αντιμετωπίσουμε τις θρασύδειλες τρομοκρατικές επιθέσεις. Οι ευρωπαϊκοί λαοί “δεν θα τρέξουν, ούτε θα κρυφτούν”» τονίζει η Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και Επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Φώφη Γεννηματά, σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter.



ΥΠΕΞ: Η #LondonBridge μάς ενώνει όλους εναντίον της τρομοκρατίας



«Καταδικάζουμε απερίφραστα την αιματηρή τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Λονδίνο. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στον βρετανικό λαό και την Κυβέρνησή του και ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.



Παράλληλα, σε ανάρτησή του στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει:«Το Λονδίνο μας δέχθηκε πάλι επίθεση αλλά δεν θα τρομοκρατηθεί ποτέ. Θρηνούμε τα θύματα. Η #LondonBridge μάς ενώνει όλους εναντίον της τρομοκρατίας».



ΣΥΡΙΖΑ: Η δημοκρατία μπορεί και πρέπει να νικήσει το σκοτάδι



«Η δημοκρατία μπορεί και πρέπει να νικήσει το σκοτάδι», υπογραμμίζει το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για την τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο και παράλληλα, εκφράζει την αλληλεγγύη προς τον Βρετανικό λαό.



«Οι τρομοκράτες έχουν μοναδικό σκοπό να σπείρουν το μίσος και τον φόβο. Δεν πρέπει να τους το επιτρέψουμε. Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη στις οικογένειες των θυμάτων της φριχτής επίθεσης στο Λονδίνο και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον Βρετανικό λαό. Η δημοκρατία μπορεί και πρέπει να νικήσει το σκοτάδι», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου.



ΔΙΕΘΝΗ

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδίκασε την επίθεση στο Λονδίνο

Κυριακή, 4. Ιουνίου 2017 - 14:45

Tweet0

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδίκασε την επίθεση στο Λονδίνο - Κεντρική Εικόνα



Στο πλευρό της Βρετανίας ο Ντόναλντ Τραμπ, η Άνγκελα Μέρκελ, ο Εμανουέλ Μακρόν, ηγέτες και πολιτικοί από όλο τον κόσμο.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να κάνει αναρτήσεις στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter—την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη συμβάντα στο Λονδίνο που η αστυνομία της Βρετανίας θεωρεί τρομοκρατικές ενέργειες—για να προσφέρει τη βοήθεια της κυβέρνησής του στην κυβέρνηση της Τερέζας Μέι, αλλά και για να επαναφέρει στη δημοσιότητα το ζήτημα του αμφιλεγόμενου διατάγματός του με το οποίο απαγορεύθηκε η είσοδος μεταναστών από επτά χώρες με κυρίως μουσουλμανικό πληθυσμό, που είπε πως η χώρα του χρειάζεται ως ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας.



«Ό,τι κι αν μπορούν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να βοηθήσουν το Λονδίνο και το Ηνωμένο Βασίλειο, θα το κάνουμε - ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΛΟΓΕΙ!», έγραψε στη μία ανάρτησή του ο Τραμπ.



Σε ένα δεύτερο tweet του, ο Τραμπ ανέφερε: «Πρέπει να είμαστε έξυπνοι, άγρυπνοι και σκληροί. Πρέπει τα δικαστήρια να μας δώσουν πίσω τα δικαιώματά μας. Χρειαζόμαστε την Ταξιδιωτική Απαγόρευση ως ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας!».



Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS!



— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2017



We need to be smart, vigilant and tough. We need the courts to give us back our rights. We need the Travel Ban as an extra level of safety!



— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2017



ΥΠΕΞ ΗΠΑ: Άνανδρη επίθεση με στόχο αθώους πολίτες



Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ καταδίκασε αυτές που αποκάλεσε «άνανδρες επιθέσεις με στόχο αθώους πολίτες» στο Λονδίνο το βράδυ του Σαββάτου σε μια ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα, ενώ επανέλαβε τη διαβεβαίωση που έκανε νωρίτερα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να προσφέρει όποια βοήθεια ζητήσει η κυβέρνηση της Βρετανίας.



«Όλοι οι Αμερικανοί στέκουν αλληλέγγυοι προς τον λαό του Ηνωμένου Βασιλείου», ανέφερε μια εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας στην ανακοίνωση αυτή.



Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε επίσης ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση στο Λονδίνο και προέτρεψε τους Αμερικανούς που βρίσκονται στο Λονδίνο να ακολουθούν τις συμβουλές των βρετανικών αρχών και να ενημερώνονται για τα γεγονότα.



Μέρκελ: Στεκόμαστε στο πλευρό της Βρετανίας



Η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ δήλωσε ότι η χώρα της βρίσκεται «αποφασιστικά στο πλευρό της Βρετανίας» μετά τη νέα τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο.



«Σήμερα μας ενώνει, πέρα από κάθε σύνορο, η φρίκη και το πένθος, αλλά επίσης και η αποφασιστικότητα», τόνισε η Μέρκελ σε σύντομη ανακοίνωσή της. «Το επαναβεβαιώνω για τη Γερμανία: τη μάχη ενάντια σε κάθε μορφή τρομοκρατίας στεκόμαστε αποφασιστικά στο πλευρό της Βρετανίας».



Μακρόν: Οι σκέψεις μου πάνε στα θύματα και στους οικείους τους



Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν τόνισε σήμερα ότι η Γαλλία στέκει «στο πλευρό του Ηνωμένου Βασιλείου», μετά «τη νέα τραγωδία» η οποία έπληξε το βράδυ του Σαββάτου το Λονδίνο.



«Απέναντι σε αυτή τη νέα τραγωδία, η Γαλλία είναι περισσότερο από ποτέ στο πλευρό του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι σκέψεις μου πάνε στα θύματα και στους οικείους τους», έγραψε ο Μακρόν στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.



Συλλυπητήρια Πούτιν



Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τον βρετανικό λαό και καταδίκασε τις τρομοκρατικές επιθέσεις που σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Λονδίνο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.



«Ο Πούτιν εκφράζει τα βαθιά του συλλυπητήρια προς τον βρετανικό λαό και καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα στο Λονδίνο», επεσήμανε ο Πεσκόφ.



«Ο πρόεδρος θα αποστείλει σύντομα τηλεγράφημα με τα συλλυπητήριά του προς τη Βρετανίδα πρωθυπουργό Τερέζα Μέι», πρόσθεσε.



Τριντό: Φρικτά γεγονότα στο Λονδίνο



Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό χαρακτήρισε «φρικτά» τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο Λονδίνο, τα οποία αντιμετωπίζονται πλέον ως «τρομοκρατικές» ενέργειες από τη βρετανική αστυνομία.



«Φρικτές οι ειδήσεις από το Λονδίνο. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση», έγραψε ο Τριντό στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.



Υπέδειξε επίσης έναν τηλεφωνικό αριθμό τον οποίο μπορούν να καλούν Καναδοί που βρίσκονται στη βρετανική πρωτεύουσα αν χρειάζονται βοήθεια.



Πάπας Φραγκίσκος: Προσευχόμαστε για τα θύματα στο Λονδίνο



«Προσευχόμαστε για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης του Λονδίνου και τους συγγενείς τους», είπε σήμερα το μεσημέρι ο πάπας Φραγκίσκος, μιλώντας στους πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία του αγίου Πέτρου. «Το πνεύμα ας χαρίσει ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Ας επουλώσει τις πληγές του πολέμου και της τρομοκρατίας η οποία, και την περασμένη νύχτα, στο Λονδίνο, έπληξε αθώους πολίτες», πρόσθεσε ο ποντίφικας.



«Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τη βρετανική κυβέρνηση, όπως και την κοινή στράτευση κατά της τρομοκρατίας. Ας ενωθούμε για να τιμήσουμε τη μνήμη των θυμάτων», έγραψε στο Twitter o Ιταλός πρωθυπουργός Πάολο Τζεντιλόνι.



«Θέλουμε να καταστήσομε σαφή την απόλυτη καταδίκη και τον αποτροπιασμό μας. Η Ιταλία θα είναι πάντα στο πλευρό της Μεγάλης Βρετανίας, στη μάχη ενάντια σε όσους θέλουν να καταστρέψουν την πολιτισμένη συνύπαρξη των ελεύθερων και ανοικτών κοινωνιών μας», υπογράμμισε σε μήνυμά του ο Ιταλός πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματταρέλλα.



Κόρμπιν: «Βάρβαρες και σοκαριστικές» ενέργειες



Ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν χαρακτήρισε «βάρβαρα και σοκαριστικά»τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο του Λονδίνου, μετά τα δημοσιεύματα ότι ένα φορτηγάκι έπεσε πάνω σε πεζούς και υπήρξαν πολλά μαχαιρώματα στην κοντινή περιοχή Μπόροου Μάρκετ.



«Οι σκέψεις μου βρίσκονται στα θύματα και στις οικογένειές τους. Ευχαριστίες στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας», έγραψε ο Κόρμπιν, ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.



Δήμαρχος Λονδίνου: «Εσκεμμένη και θρασύδειλη» ενέργεια



Ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν καταδίκασε την επίθεση που διαπράχθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Λονδίνο, κάνοντας λόγο για μια «εσκεμμένη και θρασύδειλη» ενέργεια, ενώ διευκρίνισε πως θα πάρει μέρος στη συνεδρίαση του συμβουλίου Cobra υπό την πρωθυπουργό Τερέζα Μέι το πρωί σήμερα Κυριακή.



«Δεν γνωρίζουμε ακόμη όλες τις λεπτομέρειες, αλλά αυτή ήταν μια εσκεμμένη και θρασύδειλη επίθεση εναντίον αθώων Λονδρέζων και επισκεπτών» στη βρετανική πρωτεύουσα, τόνισε ο Καν.



«Την καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο. Δεν υπάρχει απολύτως καμιά δικαιολογία για τέτοιες βάρβαρες πράξεις», πρόσθεσε ο Σαντίκ Καν.



Παυλόπουλος: Αποτροπιασμός για την επίθεση στο Λονδίνο



Τον αποτροπιασμό του εκφράζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος για τη νέα τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο.



Ύστερα από εντολή του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Γενικός Γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας Πρέσβης, Γεώργιος Γεννηματάς διαβίβασε σήμερα το πρωί, προς την Πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα Kate Smith, «τον αποτροπιασμό του Έλληνα Προέδρου για την χθεσινοβραδινή βάρβαρη πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο, καθώς και τα θερμά συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων, μαζί με τις ειλικρινείς ευχές του για ταχεία ανάρρωση των δεκάδων τραυματιών».



Τσίπρας: Να νικήσουμε την τρομοκρατία και τον φόβο



«Με αποφασιστικότητα και αλληλεγγύη να νικήσουμε την τρομοκρατία και τον φόβο», επισημαίνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, με ανάρτηση του στο twitter, για τη νέα τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο, εκφράζοντας θλίψη και οργή γι’ αυτή και τη συμπαράσταση του στον λαό της Βρετανίας.



«Τα τυφλά χτυπήματα στη Βρετανία μας προκαλούν θλίψη αλλά και οργή. Είμαστε στο πλευρό του βρετανικού λαού αυτές τις δύσκολες στιγμές. Με αποφασιστικότητα & αλληλεγγύη να νικήσουμε την τρομοκρατία και τον φόβο», αναφέρει στην ανάρτηση του ο πρωθυπουργός.



Μητσοτάκης: Να κάνουμε τα πάντα για να τελειώνουμε με την τρομοκρατία



«3η τρομοκρατική επίθεση σε 3 μήνες στη Μ. Βρετανία. Ολόψυχη συμπαράσταση! Χρέος μας να κάνουμε τα πάντα για να τελειώνουμε με την τρομοκρατία» αναφέρει ανάρτηση του Προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.



Απερίφραστη καταδίκη της νέας τρομοκρατικής επίθεσης στο Λονδίνο από το ελληνικό ΥΠΕΞ



«Καταδικάζουμε απερίφραστα την αιματηρή τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Λονδίνο. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στον βρετανικό λαό και την Κυβέρνησή του και ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.



Παράλληλα, σε ανάρτησή του στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει:«Το Λονδίνο μας δέχθηκε πάλι επίθεση αλλά δεν θα τρομοκρατηθεί ποτέ. Θρηνούμε τα θύματα. Η #LondonBridge μάς ενώνει όλους εναντίον της τρομοκρατίας»

Our #London has been attacked again but will never be intimidated. We mourn the victims. #LondonBridge unites us all against terror — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) 4 Ιουνίου 2017

ΑΝΕΛ: Αποθέωση της βαρβαρότητας η επίθεση στο Λονδίνο



«Το νέο διπλό τρομοκρατικό χτύπημα στο Λονδίνο είναι η αποθέωση της βαρβαρότητας με θύματα αθώους και ανυποψίαστους ανθρώπους. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες εκφράζουμε τον έντονο αποτροπιασμό μας για τη νέα τρομοκρατική επίθεση και την ολόψυχη συμπαράστασή μας στις οικογένειες των θυμάτων και στον Βρετανικό λαό, που δοκιμάζεται σκληρά για μια ακόμη φορά» δήλωσε για τη νέα διπλή τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο, η Εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ, Μανταλένα Παπαδοπούλου.



Γεννηματά: Ενωμένοι θα αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία



«Οι σκέψεις μας, στον βρετανικό λαό, στα θύματα και τις οικογένειές τους. Ενωμένοι θα αντιμετωπίσουμε τις θρασύδειλες τρομοκρατικές επιθέσεις. Οι ευρωπαϊκοί λαοί «δεν θα τρέξουν, ούτε θα κρυφτούν» τονίζει η Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και Επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Φώφη Γεννηματά, σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter.

Στο πλευρό της Βρετανίας ο Ντόναλντ Τραμπ, η Άνγκελα Μέρκελ, ο Εμανουέλ Μακρόν, ηγέτες και πολιτικοί από όλο τον κόσμο.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να κάνει αναρτήσεις στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter—την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη συμβάντα στο Λονδίνο που η αστυνομία της Βρετανίας θεωρεί τρομοκρατικές ενέργειες—για να προσφέρει τη βοήθεια της κυβέρνησής του στην κυβέρνηση της Τερέζας Μέι, αλλά και για να επαναφέρει στη δημοσιότητα το ζήτημα του αμφιλεγόμενου διατάγματός του με το οποίο απαγορεύθηκε η είσοδος μεταναστών από επτά χώρες με κυρίως μουσουλμανικό πληθυσμό, που είπε πως η χώρα του χρειάζεται ως ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας.



«Ό,τι κι αν μπορούν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να βοηθήσουν το Λονδίνο και το Ηνωμένο Βασίλειο, θα το κάνουμε - ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΛΟΓΕΙ!», έγραψε στη μία ανάρτησή του ο Τραμπ.



Σε ένα δεύτερο tweet του, ο Τραμπ ανέφερε: «Πρέπει να είμαστε έξυπνοι, άγρυπνοι και σκληροί. Πρέπει τα δικαστήρια να μας δώσουν πίσω τα δικαιώματά μας. Χρειαζόμαστε την Ταξιδιωτική Απαγόρευση ως ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας!».

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 Ιουνίου 2017

We need to be smart, vigilant and tough. We need the courts to give us back our rights. We need the Travel Ban as an extra level of safety! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 Ιουνίου 2017

ΥΠΕΞ ΗΠΑ: Άνανδρη επίθεση με στόχο αθώους πολίτες



Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ καταδίκασε αυτές που αποκάλεσε «άνανδρες επιθέσεις με στόχο αθώους πολίτες» στο Λονδίνο το βράδυ του Σαββάτου σε μια ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα, ενώ επανέλαβε τη διαβεβαίωση που έκανε νωρίτερα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να προσφέρει όποια βοήθεια ζητήσει η κυβέρνηση της Βρετανίας.



«Όλοι οι Αμερικανοί στέκουν αλληλέγγυοι προς τον λαό του Ηνωμένου Βασιλείου», ανέφερε μια εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας στην ανακοίνωση αυτή.



Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε επίσης ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση στο Λονδίνο και προέτρεψε τους Αμερικανούς που βρίσκονται στο Λονδίνο να ακολουθούν τις συμβουλές των βρετανικών αρχών και να ενημερώνονται για τα γεγονότα.



Μέρκελ: Στεκόμαστε στο πλευρό της Βρετανίας



Η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ δήλωσε ότι η χώρα της βρίσκεται «αποφασιστικά στο πλευρό της Βρετανίας» μετά τη νέα τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο.



«Σήμερα μας ενώνει, πέρα από κάθε σύνορο, η φρίκη και το πένθος, αλλά επίσης και η αποφασιστικότητα», τόνισε η Μέρκελ σε σύντομη ανακοίνωσή της. «Το επαναβεβαιώνω για τη Γερμανία: τη μάχη ενάντια σε κάθε μορφή τρομοκρατίας στεκόμαστε αποφασιστικά στο πλευρό της Βρετανίας».



Μακρόν: Οι σκέψεις μου πάνε στα θύματα και στους οικείους τους



Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν τόνισε σήμερα ότι η Γαλλία στέκει «στο πλευρό του Ηνωμένου Βασιλείου», μετά «τη νέα τραγωδία» η οποία έπληξε το βράδυ του Σαββάτου το Λονδίνο.



«Απέναντι σε αυτή τη νέα τραγωδία, η Γαλλία είναι περισσότερο από ποτέ στο πλευρό του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι σκέψεις μου πάνε στα θύματα και στους οικείους τους», έγραψε ο Μακρόν στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.



Συλλυπητήρια Πούτιν



Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τον βρετανικό λαό και καταδίκασε τις τρομοκρατικές επιθέσεις που σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Λονδίνο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.



«Ο Πούτιν εκφράζει τα βαθιά του συλλυπητήρια προς τον βρετανικό λαό και καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα στο Λονδίνο», επεσήμανε ο Πεσκόφ.



«Ο πρόεδρος θα αποστείλει σύντομα τηλεγράφημα με τα συλλυπητήριά του προς τη Βρετανίδα πρωθυπουργό Τερέζα Μέι», πρόσθεσε.



Τριντό: Φρικτά γεγονότα στο Λονδίνο



Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό χαρακτήρισε «φρικτά» τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο Λονδίνο, τα οποία αντιμετωπίζονται πλέον ως «τρομοκρατικές» ενέργειες από τη βρετανική αστυνομία.



«Φρικτές οι ειδήσεις από το Λονδίνο. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση», έγραψε ο Τριντό στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.



Υπέδειξε επίσης έναν τηλεφωνικό αριθμό τον οποίο μπορούν να καλούν Καναδοί που βρίσκονται στη βρετανική πρωτεύουσα αν χρειάζονται βοήθεια.



Πάπας Φραγκίσκος: Προσευχόμαστε για τα θύματα στο Λονδίνο



«Προσευχόμαστε για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης του Λονδίνου και τους συγγενείς τους», είπε σήμερα το μεσημέρι ο πάπας Φραγκίσκος, μιλώντας στους πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία του αγίου Πέτρου. «Το πνεύμα ας χαρίσει ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Ας επουλώσει τις πληγές του πολέμου και της τρομοκρατίας η οποία, και την περασμένη νύχτα, στο Λονδίνο, έπληξε αθώους πολίτες», πρόσθεσε ο ποντίφικας.



«Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τη βρετανική κυβέρνηση, όπως και την κοινή στράτευση κατά της τρομοκρατίας. Ας ενωθούμε για να τιμήσουμε τη μνήμη των θυμάτων», έγραψε στο Twitter o Ιταλός πρωθυπουργός Πάολο Τζεντιλόνι.



«Θέλουμε να καταστήσομε σαφή την απόλυτη καταδίκη και τον αποτροπιασμό μας. Η Ιταλία θα είναι πάντα στο πλευρό της Μεγάλης Βρετανίας, στη μάχη ενάντια σε όσους θέλουν να καταστρέψουν την πολιτισμένη συνύπαρξη των ελεύθερων και ανοικτών κοινωνιών μας», υπογράμμισε σε μήνυμά του ο Ιταλός πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματταρέλλα.



Κόρμπιν: «Βάρβαρες και σοκαριστικές» ενέργειες



Ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν χαρακτήρισε «βάρβαρα και σοκαριστικά»τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο του Λονδίνου, μετά τα δημοσιεύματα ότι ένα φορτηγάκι έπεσε πάνω σε πεζούς και υπήρξαν πολλά μαχαιρώματα στην κοντινή περιοχή Μπόροου Μάρκετ.



«Οι σκέψεις μου βρίσκονται στα θύματα και στις οικογένειές τους. Ευχαριστίες στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας», έγραψε ο Κόρμπιν, ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.



Δήμαρχος Λονδίνου: «Εσκεμμένη και θρασύδειλη» ενέργεια



Ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν καταδίκασε την επίθεση που διαπράχθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Λονδίνο, κάνοντας λόγο για μια «εσκεμμένη και θρασύδειλη» ενέργεια, ενώ διευκρίνισε πως θα πάρει μέρος στη συνεδρίαση του συμβουλίου Cobra υπό την πρωθυπουργό Τερέζα Μέι το πρωί σήμερα Κυριακή.



«Δεν γνωρίζουμε ακόμη όλες τις λεπτομέρειες, αλλά αυτή ήταν μια εσκεμμένη και θρασύδειλη επίθεση εναντίον αθώων Λονδρέζων και επισκεπτών» στη βρετανική πρωτεύουσα, τόνισε ο Καν.



«Την καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο. Δεν υπάρχει απολύτως καμιά δικαιολογία για τέτοιες βάρβαρες πράξεις», πρόσθεσε ο Σαντίκ Καν.