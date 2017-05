Συγχαρητήρια Τσίπρα σε Λάνθιμο και Φιλίππου για το βραβείο στις Κάννες

Ο Γιώργος Λάνθιμος και ο Ευθύμης Φιλίππου κέρδισαν το βραβείο σεναρίου, για την ταινία The killing of the sacred deer, στο 70ο Φεστιβάλ των Καννών με τον Πρωθυπουργό να τους συγχαίρει μέσω Twitter.

«Θερμά συγχαρητήρια στον Γιώργο Λάνθιμο και τον Ευθύμη Φιλίππου για τη νέα τους διάκριση στο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου των Καννών», ανέφερε στο tweet του ο Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Δείτε το tweet του Αλέξη Τσίπρα: